料理功夫／純素紅蘿蔔炒蛋

純素紅蘿蔔炒蛋

材料：

紅蘿蔔、西洋芹菜、豆腐。

調味料：

橄欖油、薑黃粉、黑胡椒、鹽。

純素紅蘿蔔炒蛋食材

作法：

1.紅蘿蔔洗淨，去皮切丁；西洋芹菜洗淨，切碎；豆腐以湯匙搗碎，加入薑黃粉，拌勻後備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，熱油鍋後加入搗碎的薑黃豆腐，快速拌炒盡量去除水分，並以黑胡椒調味，即是純素炒蛋，盛起備用。

3.炒鍋放入橄欖油，鍋熱後放紅蘿蔔、西洋芹菜拌炒，食材熟後倒入素炒蛋，以鹽調味，充分攪拌均勻，即可盛起。

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