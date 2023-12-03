料理功夫／酸甜滋味 奇異果3吃

豆漿燕麥佐寶石紅奇異果

聽說奇異果品種非常的多，在台灣大部分是綠色跟黃色果肉，各有所愛，綠色果肉偏酸，黃色果肉軟甜。有次到天津拜訪姪兒，在那品嘗到四川「紅黃心奇異果」，口感類似黃奇異果，覺得女性會更喜愛其帶粉紅的顏色，確實也好吃。之後還在台灣買到紐西蘭寶石紅奇異果，此款口感偏軟，可能吃的時候已經熟透了。

紅黃心奇異果丁拌沙拉

紅黃心奇異果沙拉

材料：

紅黃心奇異果1顆、蘋果30克、玉米粒30克、青椒10克、適量水果醋（任何口味皆可）。

作法：

紅黃心去皮切丁、蘋果去皮切丁、青椒切丁，拿個小碗，把所有的切丁食材放入，加入玉米粒，再倒入適量的水果醋，稍加攪拌即可完成。

豆漿燕麥佐寶石紅奇異果

材料：

紐西蘭寶石紅奇異果1顆、豆漿適量、燕麥適量（可使用即食燕麥片）。

作法：

1.麥片洗淨，加水煮熟備用。

2.奇異果切片狀，拿個碗，放入適量煮熟燕麥片，倒些熱豆漿，最後擺上紅奇異果，可以當健康早餐。

綠奇異果醬

綠奇異果醬

材料：

綠奇異果5顆、二砂糖100克（甜度自己拿捏）、檸檬汁25毫升、乾淨小玻璃罐1個。

作法：

1.奇異果去皮切丁。

2.拿個鍋子，放入奇異果丁、砂糖、檸檬汁混合均勻。

3.開小火熬煮，一邊煮一邊攪拌，讓奇異果丁出水。

4.轉中火熬製，持續煮至濃稠，直到顏色變深，請小心避免糊鍋。

5.趁熱倒入乾淨玻璃小罐內，蓋緊蓋子倒放至涼，室溫約放15天左右，冰箱存放可拉長2個月，塗抹吐司或調配果汁都可以。

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