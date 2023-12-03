每周一書／龍應台演講集 見證世局轉變

龍應台《沙漠玫瑰，怎麼開花：演講集（上）》

《沙漠玫瑰，怎麼開花（上）》

文學讓你看見水裡白楊樹的倒影；哲學使你在思想的迷宮裡認識星座，從而有了走出迷宮的可能；那麼史學就是讓你知道，沙漠玫瑰有它特定的起點，沒有一個現象是孤立存在的。——龍應台

龍應台《因為殘酷，所以傾聽：演講集（下）》

《因為殘酷，所以傾聽（下）》

一個國家文明到哪裡，我看這個國家怎麼對待外來移民 ，怎麼對待它的少數族群。——龍應台

龍應台寫作40年來，應邀至兩岸三地，乃至世界各地的華人 社區，發表過逾百場演講。面對每一次演講，她必做大規模的準備功課，了解現場聽眾來自何方，調整不同切入主題的方法。

《龍應台演講集》由作家費心梳理一一檢視，捨棄80%，留下的講稿是經時光淘洗後，讀來意義非但不減，反而相當程度見證世局氛圍轉變，為過往時空畫出許多重要的歷史剪影、也為不確定未來提供思索問題的關鍵，一篇篇可深思可慢讀的好文章，結集成上、下兩冊。

本書內容大多是到各大學與年輕世代的接觸和談話。她重視人文精神的培養，強調脫離了對「人」的關懷，你只能有人文知識，不能有人文素養；此形成了你的價值判斷，決定了我們真正是什麼樣的人。

她談學生的公民教育，應該與世界接軌。面對全球化、網路化新局，她發表關鍵性演說，提出世代之間的不信任問題，將來如何傳承歷史經驗、重塑信任的支點，是好幾代人必須努力以赴的奔向。(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)