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理財百科／50歲無退休儲蓄 3步驟存出老本

編譯顏伶如
統計顯示，55歲至66歲之間美國人，約有半數沒有退休存款。(Getty Images)
統計顯示，55歲至66歲之間美國人，約有半數沒有退休存款。(Getty Images)

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)最近在主持節目「拉姆齊秀」(The Ramsey Show)裡，討論了許多美國民眾面臨的棘手難題：屆臨退休年齡，可是卻沒有儲蓄

打電話到節目現場的伊利諾州春田(Springfield)婦人喬蒂(Jodi)向拉姆齊求助說：「不好意思開口問這個問題。」50歲的她說，沒有退休存款，但很快便將退休，想儲蓄卻不知從哪裡開始，也不知道如何開始。

喬蒂表示，丈夫過世後拿到了壽險理賠，用這筆錢還清房貸，也供孩子們上大學。她不再背負房貸，但緊急預備金只有1000元，社工工作年薪稅後僅約3萬6000元。

人口普查局(US. Census Bureau)統計顯示，55歲至66歲之間美國人，約有半數沒有退休存款。

喬蒂說：「我很害怕，有時候怕到哭。」

拉姆齊則回答說，無須感到慚愧，光是沒有債務、房貸付清就已讓人刮目相看。他建議採取三大步驟打造退休存款：

1、每個月投資1000元

拉姆齊要喬蒂從現在起把33%稅後收入存起來，孩子已經成年的她沒有房貸或消費者債務，可以辦得到。

2、把錢存進羅斯個人退休帳戶(Roth IRAs)

帳戶持有人把錢存進羅斯個人退休帳戶超過五年以上，到了59歲半時開始提領，獲利不必繳稅。拉姆齊說，喬蒂如果每個月存1000元到帳戶裡，依照他個人的共同資金投資平均每年獲利12%，15年後在65歲時，羅斯個人退休帳戶就有幾乎50萬元。

3、以投資共同基金(mutual funds)為重點

拉姆齊說，最後的步驟就是投資股票與共同基金。從1957年以來，史坦普500(S&P 500)平均每年獲利10.7%，因此透過投資獲得每年10%的獲利是有可能的。

拉姆齊估計，每年10%獲利以複利計算，退休之後每年創造的資本利得收入，將比現在喬蒂3萬6000元年薪更多，到時候她就可以過著無憂無慮的退休生活。

不過，股市變化莫測，S&P 500曾在數十年裡維持平盤，有些時候甚至出現負成長。股市出現悲慘的「失落十年」(lost decade)並非絕無可能。

不論股市表現如何，每個月存下1000元將讓喬蒂在步入退休生涯時，財務狀況比現在改善許多。

退休 投資 儲蓄

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