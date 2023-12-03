詐騙ing／防銀髮族受騙 銀行當看門人

嫌犯以私人飛機失事受傷照片博取同情，還不時傳送打高爾夫球等照片打造「多金」人設。（受害者提供）

作為兩名銀髮族網路投資 受害人代表之一，Emily一年來兩度到加州 議會作證，協助推動加州銀行和金融機構加強保護年長者、分擔年長者被騙責任立法。

Elder Fraud Protection Plan（Hold Bank Accountable Bill）目前正在加州參眾議會討論立法當中。Emily表示，在整個被騙過程中，她本人在數周内通過自己的帳戶匯出72萬元，每次的金額都是數萬至幾十萬元。

其間她曾在一周内連續五天匯款，最低的2萬元，最高20萬元。她的帳戶平常都只維持在7000元左右，也從來沒有通過銀行匯款，突然如此頻繁和大數目的匯款，銀行卻沒有對她有任何質疑和提醒。她說，她到銀行辦理匯款，銀行從來沒有主管來問她什麼，隨便就匯出去了。

Emily表示，這些錢確實是她從自己的其他儲蓄帳戶中提前取出來電匯出去。照她的理解，電匯資金首先要看駕駛執照，另外還要看銀行信用卡 ，雙重身分證明，然後找銀行經理來批准。但在她辦理過程中，銀行經理從未過問。她表示，如果銀行當時對她做些提醒或核查，她可能就會有所覺醒，不會被騙那麼慘。

也因此，她作為加州消費者監督委員會的受邀見證人，兩次去沙加緬度作證，說明銀行「看門人」角色對銀髮族保護的重要性。相關提案在加州參議會獲得多數支持，目前進入州眾議會討論。

按照目前法規，金融機構對信用卡和金融卡詐欺造成的損失負有法律責任，但對客戶在其帳戶上進行的提款不承擔法律責任，即使這些提款是詐騙或金融濫用的產物。

美國退休人員協會（AARP）詐欺預防計畫主任Kathy Stokes表示，事實上全美每年數以百萬計的年長者遭遇各種財務欺詐和剝削，包括年長者在不知情當中將自己的金錢給與別人，或身邊心有人士或騙子利用年長者思維不清從他們的銀行中提款等等。AARP前年年開始推動銀行和金融機構分擔年長者財務欺詐和剝削責任立法。

包括由聯邦政府授權負責的金融業監管局（Financial Industry Regulatory ）近年已展開對金融機構人員大規模培訓，識別老年人受騙跡象；要求銀行和金融機構為客戶提供年齡友善服務，例如為年長者特定帳戶設定非尋常活動警報以及指定受信任的第三方以查看或接收其帳戶資訊的機會。

使用數據分析來審查交易並檢測帳戶持有人典型財務行為的偏差，並授權金融機構和投資顧問在認為可以防止詐騙的情況下推遲資金分配。目前許多法規已被全國32個州採用。