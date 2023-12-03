移民專頁／多種EAD效期 延長至五年

美國公民及移民服務局(USCIS)於2023年9月27日宣布，將某些類別的工作許可證的期限，申請或更新延長至五年。（Getty Images）

最近，移民局 對某些類型的移民有新的政策，對華人移民影響較大；同時，移民局也對某些國家的人採取臨時保護措施，也許有華人能夠享受這個福利 。因此，身為專業律師，我提請讀者注意這些政策，不要錯過機會。

1、工作許可證 年限放寬

美國公民及移民服務局(USCIS)於2023年9月27日宣布，將某些類別的工作許可證（EAD）的期限，申請或更新延長至五年。它包括申請庇護或暫緩遞解、根據第245條款進行調整身分以及暫停或取消遞解出境的案件。這也包括那些被接納為難民、假釋為難民、並獲得庇護或暫緩遞解的人。它澄清說，某些阿富汗和烏克蘭 假釋入境者的工作許可權是伴隨著假釋而來的。

不過，這也存在一個問題。眾所周知，工作許可證只是一個輔助的申請，取決於所請求的主要福利的命運。當主要移民申請被拒絕時，沒有使用電子驗證的善意雇主將如何知道求職者不再被授權工作？因為求職者可能仍然出示表面上看似仍然有效的工作許可證，它在I-9的A清單上同時可作為確定身分和工作授權的文件之一。雖然我們認識到美國公民及移民服務局有比不斷延長工作許可證更有意義的工作，但也許稍為短一點的時間(三年而不是五年)會更合適。

2、I-129申請 包裹家屬

這個通知就張貼在美國移民局(USCIS) I-129表的頁面上，它說與I-129主申請人的申請放在同一包裹中遞交申請的H-4和L-2的家屬案件，將在核准I-129申請案後立即裁定家屬的I-539申請。它包括H-4和L-2工作許可的申請。這一消息受到所有人的歡迎，因為美國移民局過去都是單獨審理家屬的申請案，故可能需要數周或數月的時間才能做出決定，即使知道家屬申請很可能會獲得批准，也讓家人感到等待的時間太長。如果被扶養的配偶正在等待工作許可證的批准，來從事或繼續工作，可能會出現困難。

新政策可能會鼓勵在這種情況下對整個案件使用加急處理。我們提醒家屬，I-539不需要交生物識別及指紋費，若錯誤地遞交了-539和生物識別及指紋費將導致申請被拒絕，而重新遞交則不屬上述政策的一部分，除非主申請人I-129同時被拒絕，然後同時一起重新遞交。

3、烏委TPS 訂新時間表

隨著烏克蘭人和委內瑞拉人TPS計畫的延期和重新指定，我們在此為這兩國的國民提供一個簡短的福利時間表，以便讓他們更清楚地了解申請的截止日期、在美國獲得資格的入境 日期和在美停留的時間限制。

烏克蘭人的時間表：

首次登記登記的時間為2022年4月19日至2023年10月20日，延期申請的時間為2023年10月20日至2025年4月19日，重新註冊申請延期的時間為2023年8月21日至2023年10月20日。

對那些自2023年8月16日起持續居住在美國，且於2023年10月20日當日或之後實際居住在美國的人重新指定日期。 重新指定的時間也為2023年10月20日至2025年4月19日，重新指定的登記期限為2023年8月21日至2025年4月19日。

除了根據初始計畫有資格延期的2萬6000名烏克蘭人之外，預計還有16萬6700名烏克蘭人符合資格。

委內瑞拉人的時間表：

首次登記及延期申請的截止日期為2022年9月9日及2024年3月10日。 國安局於2023年9月20日宣布新的TPS延期至2025年9月10日止，重新註冊延期申請的時間為2024年1月10日至2024年3月10日。

對那些自2023年7月31日起持續居住在美國以及自2023年10月3日起持續實際居住在美國的人士重新指定日期。 重新指定的時間為2023年10月8日至2025年4月2日，首次登記的註冊日期為2023年10月3日至2025年4月2日。

除了根據初始計畫有資格延期的24萬3000人之外，預計還有47萬2000名委內瑞拉人符合資格。