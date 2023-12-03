大仁說財經／You豪氣離開 WeWork瓦解

WeWork聯合創始人紐曼早期向投資人推銷他建立社區和反對老式辦公室文化的願景。（路透）

WeWork正式申請破產 ，這對這家共享辦公室新創公司來說似乎是不可避免的發展，該公司曾經承諾徹底改變辦公室工作方式，但多年來反而是一直在慢慢瓦解。

聯合創始人紐曼(Adam Neumann)在WeWork早期的過激行為，有紀錄可查，包括一本暢銷書和一部明星雲集的迷你影集。

紐曼魅力無窮，他向投資 人推銷了他建立社區和反對老式辦公室文化的願景，投資人在聽了他常說的「提升世界意識」的使命後都投入數十億美元。這家新創公司搭上創投支持的自由資金時代浪潮；在全面崩潰之前，其估值達到了約470億元的峰值。

紐曼在2019年被趕下台，但卻是帶著價值數百萬元的金色降落傘離開。據傳他現在正在為一家全新的虛擬房產新創公司提供資金。

但其他人因公司的倒閉而受到嚴重傷害。軟銀傳奇投資人孫正義為支撐WeWork投入了數十億元，因此遭受重大聲譽損失。許多早期的WeWork員工因獲得股票選擇權而以低薪工作，最終卻一無所有。

多年來，美國科技業建立在許多神話之上，其中包括創始人是有遠見的天才，可以提前幾年預見關鍵趨勢的想法。WeWork的瘋狂興衰則是打破這種神話。

根據該公司聲明和一本有關該公司的暢銷書，以下是WeWork崛起過程中最瘋狂的四個時刻。

搭私人飛機 高空吸大麻

許多前同事表示，紐曼對大麻有濃厚的興趣，而且似乎特別喜歡在乘坐私人飛機時吸食大麻。

2019年夏天，諾伊曼和朋友們在飛往以色列的灣流G650私人飛機飛越大西洋時吸食大麻。《華爾街日報》引述知情人士的話報導，在這群人著陸後，機組人員顯然發現「返程航班的麥片盒裡塞滿了相當多毒品」。由於這項發現，飛機的主人擔心跨境大麻運輸的後果，因此召回了飛機，讓紐曼自行尋找返回紐約的交通工具。

根據傳記作品《我們的崇拜：WeWork、亞當紐曼和偉大的創業妄想》，紐曼和他的核心圈子還會讓私人飛機沾滿嘔吐物。書中指出，有次紐曼搭乘私人飛機時，大麻煙霧非常濃烈，以至於在飛機上工作的機組人員不得不戴上氧氣面罩。

裁員減成本 暢飲龍舌蘭

紐曼也喜歡喝龍舌蘭酒，認為在辦公室喝龍舌蘭酒沒有任何問題。這家新創公司吸引千禧世代的方式之一，就是在其共享辦公室內提供無限暢飲的啤酒和開放式酒吧。

但有時酒精和會議往往不經思考地與工作混在一起。

一份報告指出，就在紐曼於2016年解雇了約7%的員工幾周後，他在一次嚴肅的全體會議上談到了削減成本的問題，聲稱這雖然艱難但必要，公司會因此而變得更好。然而隨後他讓員工們端著裝滿龍舌蘭酒的塑膠酒杯進入房間，不久之後，嘻哈樂團Run-DMC樂手麥克丹尼爾斯(Darryl McDaniels)現身為員工們演奏一曲，因為有些人還在思索這個消息。

WeGrow新教育 設校夢一場

WeWork一度也決定重塑兒童教育和房屋市場。該公司於2018年秋季為學齡前至四年級的兒童開設了一所小學「WeGrow」，由紐曼的妻子Rebekah領導，使命是「釋放每個人的超能力」；該校的學費起價為3.6萬元，除了傳統課程外，孩子們還學習瑜伽、冥想和農耕。

WeWork也在紐約市推出一項名為「WeLive」的共享居住實驗，該實驗向年輕的專業人士出租了基本上是時髦的宿舍，並配有大量便利設施。

該公司最終關閉了學校，並退出房地產業務。

IPO前文件 曝內部弊端

終結的開始或許可以追溯到WeWork 2019年首次嘗試上市。

該公司於2019年8月提交了尋求公司上市註冊表的S-1表格。但在提交後6周內，紐曼被解除了執行長職務。

S-1表格揭露了當時的私營公司內部運作情形。除了暴露出超出預期的虧損並引發對WeWork獲利目標的重大質疑外，該文件還揭露了與紐曼管理層之間一些目前惡名昭彰的潛在利益衝突。

表格中最明顯的例子之一是，紐曼和他的創始合夥人註冊了「We」家族商標的商標，然後向該公司收取近600萬元的商業使用費用，作為品牌重塑的一部分，不過紐曼後來改變了主意。

後紐曼時代 新冠斷生機

紐曼發表聲明指稱WeWork破產的消息「令人失望」，但對公司破產後的未來仍抱持希望。他表示：「我相信憑藉正確的策略和團隊，重組將使WeWork成功崛起。」

但即使紐曼離開，WeWork也很難扭轉局面。

造成這種情況的主要原因是，在紐曼被解雇幾個月後，新冠疫情就爆發了，這對WeWork將人們聚集在共享辦公空間的核心業務造成意想不到的新打擊。

甚至在疫情爆發多年後，許多辦公室工作人員已習慣遠距工作，並拒絕去辦公室上班，從而導至美國主要城市出現大量空置辦公室。