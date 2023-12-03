首投族／巧遇陌生人 堅定音樂路

人生旅途上，有時可能巧遇陌生人，他們的言行可能影響到我們的信念抉擇，讓我們一生難忘。（Getty Images）

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在人生旅途上踽踽獨行，有幸，我們能獲得良師益友的教誨引導；有緣，也可能巧遇陌生人，由他們言行所發揮的感染力，影響到我們的信念抉擇，讓我們一生難忘。

學醫轉讀音樂 茫然無措

上大學時，經過一番內心的矛盾掙扎，我從醫預科轉到外地的音樂學院，重頭來過。雖然自幼開始學鋼琴，但是從未學過樂理、音樂史、視聽訓練。好不容易努力掙扎通過了第一學年，為了爭取奬學金，我決定暑期留校加強視聽樂理，並自修音樂史，從音樂百科全書第一個字母 A的首頁開始苦讀。

一天黃昏日落時分，從音樂系圖書館出來漫步走向車站，等待公車戴我回到做互惠生的寄宿家庭。當時身心疲憊飢腸轆轆，又心情低落，覺得這一切努力不過是徒然而已；茫然望著車水馬龍的街頭，心底牽掛著千里外的家人，期望自己是隻有巢可歸的倦鳥。

愁眉蹙額神情 洩漏不安

「妳還好嗎？」，突然耳邊響起一個蒼老溫和的嗓音。

「您問我？」我指著自己，無疑地一臉儍相；因為公車站牌下只有兩人：我和他，一位高瘦清矍雙眼鋭利，六十歲左右的先生。

「是啊，看妳滿臉陰霾，完全沉浸在妳內心的糾葛憂慮中。我剛從美術館 出來，觀察描摹了一幅天才作曲家莫札特少年時期的畫像，誰料到馬上遇到妳；妳清純的眼神、愁眉蹙額的神情，和畫中的莫札特一模一樣 ! 」

長者善意打氣 堅定信念

我不確定這個陌生人的用心來意，瞄視了一眼他右腋下夾著的大畫板和左手拎著的畫具箱，沒有吭聲；他毫不在意，繼續侃侃而談，表達他的思緖：「我想，既然我們同是藝術家，」他指了指我手裡捧著的一疊琴譜，「妳在人生道路上初初起步，而我，已是個身經百戰的老戰士，容我給你幾句忠告。」

此刻，我們等待的公車來了。上了車，乘客稀稀落落，他很自然地在我旁邊坐下，大聲宣告：「要做藝術家，首先得有勇氣面對現實，要執著，要對自己有信心。」

隣近座位的乘客隨著他的語聲好奇地朝我們這方向瞧，我有些尷尬，他卻絲毫不在乎，更大聲道：「别理他們 ! 我的耳朵有些重聽，但懶得戴助聽器，所以説話聲量比較高，你不要在意。」

看手相測未來 眼神銳利

我開始覺得這位藝術家先生很率真，挺可愛，不覺莞爾。

他審視了我一眼，説：「挺好 ! 笑容掃除了妳臉上的陰霾。讓我瞧瞧妳的手相，我對此有興趣，研究了許多年。」

記憶中有人說過，男左女右，我好奇地伸出右手，只見他銳利的眼神專注於我手掌好一會兒，然後緩緩解析道：

「妳一生會安穩地走完這藝術家的旅程，不會富裕，但是永遠會有貴人相助，不愁衣食，毋須經歷負荷身為藝術家的窮困潦倒。可是切記，絕勿朝商業界發展，或是做冒險性的投資 ，否則妳會一敗塗地，萬刧不復。」

勿猶豫別害怕 時時牢記

這時公車已經離開了市區，緩緩爬上陡坡，駛進西山的高級住宅區；這位先生匆匆地拎起他的畫板畫具，說道：

「到家了。下車前再叮囑妳一句，懷著夢想，面帶微笑，自信地往前進。勿猶豫，別害怕。」

我從車窗望著他遠去的背影，滿腦子充塞著一種不可思議的恍惚。

往後，這位陌生人的身影愈模糊，他的字句反而愈清晰。我灰心氣餒時，他的話語成為我的醒鐘；我徬徨猶豫時，這趟短程公車的巧遇會重新浮現腦海中，使我情不自禁地莞爾。