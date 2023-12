旅遊／秋遊魁北克 沉醉法式風情

聖羅倫斯河秋色。(圖:作者提供)

秋高氣爽,溽暑巳去,寒冬未至,最好出遊行走山林。筆者十年來驛馬頻動的心得,這個時節旅程以加拿大 和美國新英格蘭的秋遊最為賞心悅目。

加拿大的東部,連接美國東北地區,大片丘陵起伏,大量的楓、樺、栗、合桃、橡、槭樹,雜生於密密的針葉林間,秋來氣候乾冷,樹葉在落地枯萎前,仍盡力燃燒生命。於是層林盡染紅、橘、棕褐或金黃色,如畫家翻倒顏料盆,在這遼闊地域上,潑灑出五彩瑰麗的大塊文章。

在皇家山俯瞰蒙特婁巿容。(圖:作者提供)

我們乘郵輪去紐約前,先漫遊魁北克 (Quebec)和蒙特婁(Montreal)二城,飽賞秋色。

蒙特婁是加拿大人口第二大城,魁北克省最大城及工商業重鎮,在1976年舉辦奧運會。它建造在聖羅倫斯河(St . Lawrence River)中的大島上,後靠著有三小峰的皇家山(Mount Royale)。17世紀歐洲人大量移居北美洲,大批法國先民到加拿大東北定居,建設今天的魁北克省。

蒙特婁唐人街。(圖:作者提供)

我們乘坐加拿大國鐵從多倫多來到蒙特婁,只見街道都叫「Rue」,鄰近酒店的中國城相當大,如同海外一般的華埠,有中式牌樓。由於天氣好,先上皇家山遊覽。小山上有白色歐陸式大樓,可在此俯瞰巿容。蒙特婁相當大,巿容新穎,摩天建築也多。午餐後去看看舊奧運會場地,只見大會場已分割為小體育場或球場,十分冷清。

翌日先到巿區大學McGrill University 走走,然後到著名的聖母院(Notre Dame Basilica)參觀。聖母院是哥德式建築,灰白色的磚牆外有小水池,中間是舉著旗幟的軍人銅像。那是蒙特婁的開拓者:法國軍人Paul Chomeday。他建造堡壘Fort Ville-Marie,以保護當年的歐洲移民,免受印第安人攻擊;又建造民居、教堂和醫院,這區域後來發展成蒙特婁。教堂內部十分古雅,有大風琴、彩色玻璃窗鏤刻著聖經人物和故事。我在小賣部買到美麗的玫瑰念珠。

公主號郵輪有航線由魁北克到紐約,十天航程停九個城巿,包括波士頓、新港等,乘客可以緩緩地欣賞美加東北沿海的秋景。我們坐國鐵到魁北克巿,立即上船安頓下來,吃過午飯,便上岸漫遊,當晚郵船在此停留。

位於河邊的魁北克巿是省會,卻比蒙特婁小得多。一列堅實的城墻將該巿分為上下兩層,上城(Upper Wall)對著河有一巨大地標,是歐陸城堡式建築費坦萊酒店(Chateau Frontenac),鄰近的省議會大廈(Parliament House)建築風格仿傚巴黎的羅浮宮,一列向著河邊的座地黑鐵砲管(Cannon)威嚇著來犯的敵人。

1535年法國探險家Jacques Cartier從北大西洋聖羅倫斯河河口,三次沿河上溯,發現可通往美加交界的五大湖。

法國軍人暨探險家Samuel de Champlain曾21次橫渡北大西洋,亦上溯聖羅倫斯河,1608年在今天的魁北克巿建設首個新移民聚居點,建立城堡以保護歐洲來的拓荒者。他與土著印第安人友善相處,多次探察這大片土地,命名為新法國,法國政府任命他為省長(Governor of The New France)。他死在魁北克,葬在蒙特婁的聖母院。他經營這片新大陸建樹良多,美國的佛蒙特州(Vermont)有一座湖Lake Champlain紀念他。

蒙特婁聖母院。(圖:作者提供)

聖羅倫斯河水深,大郵輪就停在城中的港口,訪客步行便可漫遊全城。我們先去上城看看法式省議會大樓、費坦萊大酒店,及旁邊的一列砲管。在上城俯瞰河景,繽紛秋色動人。隨著緩緩下坡小徑和梯級,返回下城河邊。一路是迂迴小巷,石子路有古式鏤花路燈高懸,三、四層磚樓木窗掛簾,鐵花陽臺下是小咖啡室,門外遮陽簾下放小桌椅,遊人閒坐喝加啡。若干古舊法式磚樓外牆,用油彩繪上大幅宗教意識的圖畫,有濃厚的南法、奧地利小鎮風味。

魁北克上城大酒店毗鄰議會大樓。(圖:作者提供)

在船上晚飯後,我們與不少船客一樣,拿杯酒或冷飲,在高高的甲板上靜觀星空下的魁北克城。它很小、高樓少,金黃燈火勾勒出上城和大酒店的輪廓,在河兩岸一片低矮樸素的平房中,更顯威武。夜涼如水,撫今思昔,這法式小城記載著歐陸先民勇於探索的冒險精神、開墾耕耘建設城巿的苦幹毅力,以及他們對故國文化的執著眷戀。我們日間行走的小巷和田野,布滿移民先驅的腳印;今天,重疊的履痕之間,是五百年的詔光。

魁北克老城的南法風情。(圖:作者提供)

翌日,我們參加船公司安排的半日遊,先去巿郊看楓糖漿(Maple Syrup)的製造。大巴士緩駛,有如《老殘遊記》所言「一路秋山紅葉,老圃黃花,頗不寂寞 」。來到某農莊,四周滿是楓樹,樹幹上鑽了小孔,用鐵線掛著小鐵桶,以接收緩緩流出來、透明如水的糖漿。糖漿收集在木屋內的大鍋,慢火燒煮,直至濃縮成稠,變為淡褐色楓蜜,工序簡單。眾人購買楓糖漿和糖果。導遊說,加拿大生產世界七成的楓糖糖漿,其中九成在魁北克省生產。

糖楓樹幹掛鐵桶收集糖漿。(圖:作者提供)

接著,大巴士駛去大瀑布(Montmorency Fall)。瀑布甚寬,高懸山壁,上有行人吊橋橫跨,遊人甚多。導遊請眾人在觀光餐室吃茶點,自由觀瀑。這半日遊穿過大片山林,天高雲淡之下,是滿眼的橙黃紅美麗秋景。下午開船南下紐約。

長居多倫多的同學告知,這片地域山明水秀,地大人少,小鎮多,民情淳樸,安全;冬天多雪苦寒,常常看到北極光。