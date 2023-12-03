旅遊／登西西里島 徜徉歷史之美

陶爾米納古希臘劇場依山傍海，觀眾席面對艾特納火山。（圖：作者提供）

西西里島，我終於來了。先賢二百多年前說，「如果不去西西里，就像沒有到過義大利 ，因為在西西里你才能找到義大利的美麗之源」，但大部分人認識西西里是因「教父」這部電影。我想去西西里島已許多年，兩次計畫、兩次泡湯，西西里已成我的渴望，2023年5月終於夢想成真。

我是從義大利本土乘渡船進入西西里島，第一站駐足山城陶爾米納（Taormina），一個被稱為西西里明珠的小鎮，這個島對遊客相當友好，提供免費車接送遊客上下山進城，第一個景點是古希臘劇院，公元前400年陶爾米納是希臘殖民地，這個劇場是於西元前二世紀由羅馬人修建。

從來沒有見過這麼漂亮的古劇場，歌德曾這樣描寫它，「世界上沒有哪個劇場能像它一樣為觀眾帶來如此絕佳的美景」。劇場建在山海間，半圓形的觀眾席呈扇形依山而上，坐在那裡，不僅能看到表演，還能透過舞台上方，看到點綴在對面山腰間的古堡，山下的城廓，藍色的海灣，最神奇的是正前方雲霧繚繞的埃特納火山。

陶爾米納古希臘劇場依山傍海，觀眾席面對艾特納火山。（圖：作者提供）

我到的那天，晴空萬里，白雪皚皚的火山口竟然還冒著白煙。埃特納火山高3323米，是歐洲最大最活躍的火山，由於臨海地勢高，常年躲在雲霧中，鮮少露真容，我們能看到火山口，還目睹正在噴發冒煙的火山，實屬幸運之極。

劇場的古戲台和觀眾席保留著當年的模樣，場面宏偉，在劇場背後的高山之顛，是玻璃圍牆的觀景台，那裡可以看到愛奧尼亞海灣，看到海灣中的網紅景點─心形貝拉島。劇場的每個角落都是一幅美圖，無論拍多少張照都覺得不夠，若不是時間有限，真想在那裡待到日落日升。

雖然遊客很多，但城鎮十分整潔，當晚入住的酒店房間大的出乎意料，讓人懷疑這是歐洲嗎？晚餐品嘗了西西里島特色墨斗魚麵，除了滿嘴變黑外，並不太誘人，倒是傍晚燃燒的火山，將天際映紅的美景令人難忘。

錫拉庫薩大教堂是電影「西西里的美麗傳說」影迷的打卡之地。（圖：作者提供）

錫拉庫薩（Siracusa）位於西西里島東部，歷史悠久，這座擁有2700年歷史名城在古代顯赫一時，是地中海地區的強國之一，曾當過拜占庭帝國（663-669）的首都。被譽為古希臘時代最偉大、最美麗的城市，2005年聯合國科教文組織將其列入世界遺產。

許多遊客到此，除了遊覽它的古老建築和教堂，還因一部電影而來，「西西里的美麗傳說」（Malina，台譯珍愛伴我行）在此取景，女主角瑪蓮娜在影片中一遍又一遍走過的錫拉庫薩大教堂，已成為影迷的打卡之地。我們在那裡逗留許久，有人自動請纓充當瑪蓮娜，讓大家拍照開心。

諾托（Noto）位於錫拉庫薩西南32公里處，以巴洛克風格建築聞名，它的世紀諾托大教堂和對面的杜塞齊奧宮都是其代表作。大家在主街閒逛，我看到一家劇院，買票進去參觀，紅幕帳、紅座椅、U字形四層包廂，圓形圖案銀色天花板，一個出人意外的富麗堂皇小劇場。

神殿谷的宙斯神廟是希臘境外保存最完好的廟宇。（圖：作者提供）

神殿谷（Valle dei Templi）位於阿格利真托市南面山丘上，2500年前那裡是座古希臘城，現今保留著18座古希臘神廟，比較成規模的有四座：宙斯神廟、赫拉神廟、赫拉克勒斯神廟、協和神廟。這些可謂是希臘境外保存最完好的古希臘廟群，1997年列入世界遺產目錄，聯合國科教文組織的Logo就是源自這裡的協和神廟。

神殿谷的宙斯神廟是希臘境外保存最完好的廟宇。（圖：作者提供）

我們去的那天，一會兒晴空萬里，一會兒急風暴雨，在當地導遊的解說下，我們將四個主要神廟一一看過，非常滿足。歐洲許多國家的文化與希臘文化息息相關，但在這麼小的方圓內看到如此多和完整的希臘神廟，還是較為少見。除了神廟，還有雕像、墳穴和巨石人像。

巴勒莫最著名的四拐角廣場。（圖：作者提供）

最後一天我們來到西西里首府巴勒莫（Palermo），巴勒莫史前就有人類居住，公元前276年淪為希臘殖民地，1861年義大利統一時才併入義大利領土。巴勒莫位於西西里島西北部，是西西里最大的港城。我們是天快黑時抵達，先去老城參觀著名的四拐角廣場，廣場四個街角各有一座造型幾乎一模一樣的巴洛克建築，每座建築三層，從下至上分別代表四季的噴泉雕像、四位國王及四位守護者。

西西里首府巴勒莫夜晚的街頭人來人往，熱鬧非凡。（圖：作者提供）

然後到拍攝「教父3」的歌劇 院門口留影，歌劇院建於1897年，是義大利最大的歌劇院，更是巴勒莫的地標之一。夜晚的巴勒莫熱鬧非凡，大街上人頭攢動，所有人都面帶笑容，歡快無比。我在那裡第一次吃冰淇淋三明治，其實就是將冰淇淋夾在兩片麵包間。不知何故，義大利的冰淇淋就是好吃，一路上我幾乎只要看到就買，無法克制。

巴勒莫是地形險要的天然良港，我們住在港口旁，站在酒店陽台上看港口來往船舶，看遠山、看大海、看城市、看夕陽，怎一個美字了得，歌德曾稱這裡是「世界上最美的海岬」。巴勒莫、西西里、義大利，如果沒有來過，會終身遺憾。

凡到西西里島玩的人大部分都會順便一遊馬爾他（Malta），主要是太方便了。我們乘坐豪華渡輪橫穿馬爾他海峽，不到兩小時就抵達地中海的心臟—馬爾他共和國首都瓦萊塔（Valletta）。

城市古老而嶄新，新舊建築物參雜不一，是個古風猶存的現代城市，即便是有年頭的樓房也維護甚好。馬爾他國家雖小，國土面積316平方公里，由五個島嶼組成，但歷史悠久，公元前十世紀便有腓尼基人在次定居，後來被希臘人、古羅馬、拜占庭、阿拉伯、諾曼人輪流統治，1814年成為英國殖民地，1964年獨立，1974年成為現今的馬爾他共和國。

瓦萊塔的街道。（圖：作者提供）

我們遊覽的瓦萊塔是一座歐洲名城，擁有世界最好的天然良港，站在城堡最高點，港口、大炮、橋洞、草坪及海灣那邊的城市盡收眼底，城中保留了不少維多利亞式的建築和方石鋪設的古老街道，教堂甚多。街道坡度大，十分考驗腳力，我花五歐元坐車遊覽半個小時，只看了些皮毛，這裡英語通行，物美價廉值得多玩幾日。

馬爾他的地標建築聖約翰大教堂內部華麗無比。（圖：作者提供）

聖約翰大教堂是瓦萊塔的地標建築，被稱為歐洲最漂亮的教堂之一，是一座建於1537-1578的巴洛克式建築，內部華麗無比，交錯雕刻的大理石牆，從圓頂到牆壁金碧輝煌，充滿壁畫，連地面都是大理石組成的彩色畫作。內有八個小堂，皆十分華麗並自帶特有光環，最有名的藝術品是卡拉瓦喬的名畫《約翰被斬首》。讓人看得眼花繚亂，加之人滿為患，讓我感覺窒息，很快出來。

馬爾他地標建築聖約翰大教堂內部華麗無比。（圖：作者提供）

馬爾他的美看看有多少電影在此取景就不言而喻，「慕尼黑」、「角鬥士」、「特洛伊」、「達文西密碼」、「末日之戰」及電視劇「權力的遊戲」都在這裡取景，擁有「地中海好萊塢」美譽。

一日遊結束，坐渡輪返回西西里島， 火紅的夕陽斜入船艙，映紅我疲倦的臉頰。

小啟

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