百科／州課遺產稅 非富人專屬

聯邦遺產稅只有最富有的美國人需要繳交，但各州對於「繼承稅」(inheritance tax)課徵門檻則比聯邦稅來得低。(Getty Images)

華爾街 日報報導，住在麻州的華裔男子易卡爾(Karl Yee，音譯)原本在母親過世後要繳遺產稅11萬2000元，後來州長宣布可溯及既往的遺產稅制豁免，讓他的繳稅金額降至1萬2000元。易卡爾聽到消息後歡喜讚嘆：「哈雷路亞！」

易卡爾出生僅八個月大時，雙親從中國移民美國，父親易貝克(Bake Yee，音譯)在中餐廳擔任廚師，母親易古穗(Suy Kue Yee，音譯)則為裁縫師。1970年，易氏夫妻以4萬3000元買下的兩戶式住房(two-family home)，易古穗今年1月以93歲高齡辭世時仍住在原址，房價如今估計達208萬。

聯邦遺產稅只有最富有的美國人需要繳交，但各州對於「遺產稅」(estate tax)、「繼承稅」(inheritance tax)課徵門檻則比聯邦稅來得低，許多民眾根本不知道有數十萬元的遺產稅要繳，如此問題在最近這波房價暴漲期間尤其明顯。

華爾街日報報導，遺產律師指出，不少民眾像易家一樣，收到繳稅通知措手不及，州政府的稅務法則通常複雜難懂，而且經常更改。

遺產稅率 最多高達20%

目前全美共有17州加上華府特區對居民課徵遺產稅或繼承稅，適用於州內有永久住所或有房地產 的居民。超過免稅額(exemption)的遺產，遺產稅稅率最多可達20%。遺產稅免稅額(Estate-tax exemption)各州不同，從100萬元到1292萬元不等。

繼承稅免稅額較低，稅率則以繼承人與過世者的關係決定。

沒有婚姻關係的伴侶通常稅率最高。以新澤西州為例，如果把遺產留給姪子、姪女或沒有婚姻關係的伴侶，繼承人對於70萬元以下資產要繳稅15%，超過70萬元以上資產稅率則為16%。

如果把身後資產留給有美國公民身分的配偶，並不需要繳遺產稅或繼承稅。

聯邦稅方面，個人遺產稅免稅額度為1292萬元，到了2024年將調整為1361萬元。康乃狄克州是全美各州當中，遺產稅免稅額度與聯邦門檻一樣的唯一一州。

聯邦遺產稅只有最富有的美國人需要繳交，但各州對於「遺產稅」(estate tax)課徵門檻則比聯邦稅來得低，許多民眾根本不知道有數十萬元的遺產稅要繳。(Getty Images)

報導指出，與聯邦遺產稅不同的是，州政府課徵的遺產稅及繼承稅，並不是主要來自超級有錢人，大部分稅收其實來自規模較小的遺產。

舉例來說，易家就沒有料想到要繳遺產稅給州政府。然而，麻州將遺產稅豁免額從100萬元放寬到200萬元，讓易家面臨的遺產稅壓力頓時減輕許多。

超過百萬 俄勒岡要課稅

訂有遺產稅的各州當中，現在只剩俄勒岡州遺產稅豁免額停留在100萬元。俄勒岡州州議會通過法案，同意追溯到今年7月1日過世的民眾，農場、林場、漁產等資產擁有最高1500萬元的遺產稅豁免額。

華爾街日報報導，各州對於繼承稅也在逐漸調整中。

愛阿華州從2024年12月31日起將逐漸淘汰繼承稅。內布拉斯加州 把繼承稅最高稅率從18%調降至15%，明年1月1日起生效，如果繼承人未滿22歲則免繳繼承稅。

內布拉斯加州遺產律師克萊蒙斯(Richard Clements)說，目前正在處理的案件為，一名郵差去年過世之後，把農舍留給大學年紀的姪子與姪女，但兩名年輕人為了繳4萬元繼承稅拿房子辦理貸款，如今迫於無奈只能賣房。克萊蒙斯說，從情感層面來看，如果能保住曾祖父母遺留下來的房子當然很好，可惜事與願違。

提早規畫 避稅率懸崖

居住州如果有遺產稅或繼承稅，要注意「遺產稅懸崖」(estate-tax cliff)的狀況，也就是略為超過豁免額時，稅率就變得極高。納稅人可在過世之前以贈予方式，讓遺產降低到在豁免額之內，或在遺囑裡規定超過遺產稅貨免額的資產捐給慈善機構。

值得注意的是，非居民也可能被課徵遺產稅。舉例來說，即使居住州免收遺產稅或繼承稅，但有房地產位於課徵這兩種稅的州，就必須向當地州政府繳遺產稅或繼承稅。

遺產若有大量房地產，專家建議，最好思考繼承人是否真的想要接手、繼承人有無能力繳稅等問題，因為繳稅恐讓繼承人變得手頭困難。

專家說，想要避開遺產稅的最佳辦法就是搬家，落腳免徵遺產稅的州。

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)11月初宣布，將從西雅圖搬回青少年時期居住的邁阿密。從華盛頓州搬到佛州將讓他避開華州的遺產稅。