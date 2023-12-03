我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

養生／研究：吃未加工紅肉 不會增加中風風險

王郁婷
一項回顧型研究指出，吃未加工的紅肉，並不會增加中風的風險。(Getty Images)
一項回顧型研究指出，吃未加工的紅肉，並不會增加中風的風險。(Getty Images)

對喜愛吃牛排的你，這可能是一個好消息。一項回顧型研究指出，吃未加工的紅肉，並不會增加中風的風險。

幾十年來，各項相關研究不斷告訴我們，食用大量脂肪含量高的牛肉和豬肉，會增加心臟病風險。近期有科學家分析過去180多個相關研究，發現並沒有證據顯示兩者存在關聯。另外，也只有「微弱的證據」顯示食用未加工紅肉會導致腸癌、乳癌和二型糖尿病。

所謂未加工的肉品指的是未經包裝、烹調、裝罐或改變其自然狀態者；加工肉品如培根、香腸、臘腸等，經過煙熏、醃製、乾燥等程序，以提高其香氣或保存期限。

研究人員檢視世界各地、針對飲食對疾病影響的180項研究，使用簡單星級評分來配對每個證據的強度。一顆星代表可能沒有關聯，5顆星代表該行為導致疾病的機率增加85%以上。研究中發現，吸菸與肺癌之間存在非常有力的關聯證據，風險增加106%；而吃大量未加工紅肉與缺血性中風（最常見的中風類型）的關聯則僅有一顆星；不吃蔬菜與冠心病的關聯則是兩顆星。

研究人員表示，隨著越來越多證據可使用，評級也可能發生變化，但高星級評分不太可能改變，因為已有強力證據顯示該疾病與飲食的關聯性。

主要研究作者、華盛頓大學的Christopher Murray博士說，希望這項研究能為消費者消除困惑，在飲食、運動和其他影響健康的活動上，做出明智的抉擇。

該研究結果發表在「自然醫學（Journal Nature Medicine）」雜誌上。（資料來源／英國每日郵報）

中風 心臟病

上一則

養生／八段錦經絡養生 促進氣血循環 改善易累、失眠

下一則

養生／多吃菠菜 有降低血壓、大腦更年輕等6大好處

延伸閱讀

「喘、累、腫」糖友心衰竭警訊 就算沒症狀也該定期檢測

「喘、累、腫」糖友心衰竭警訊 就算沒症狀也該定期檢測
新冠、流感疫苗 同時注射效果更好 85歲以上中風風險略高

新冠、流感疫苗 同時注射效果更好 85歲以上中風風險略高
帕金森氏症症狀 被當中風後遺症

帕金森氏症症狀 被當中風後遺症
吃阿斯匹靈防腦中風有風險？ 醫師警告這幾種情況是副作用

吃阿斯匹靈防腦中風有風險？ 醫師警告這幾種情況是副作用

熱門新聞

電動車充電提供商ChargePoint營運長威爾默表示：「安全十分重要」。（Getty Images）

大仁說財經／電動車充電 糟糕的體驗

2023-11-26 01:16
約有22%美國人覺得，只要擁有25萬元存款就能擁有舒適的退休生活。(Getty Images)

理財百科／退休積蓄僅25萬 「4狀況」可舒適過活 

2023-11-26 01:18
金芳從中國飛往洛杉磯後，搭車前往棕櫚泉（Palm Springs)，與網上結識數月的美國男網友見面。（Getty Images）

封面故事／華人失聯 原因百百種 牽動親人心

2023-11-26 14:12
郵輪「海洋探險家號」9月在格陵蘭島偏僻的Alpefjord峽灣擱淺。（美聯社）

新聞眼／極地之旅 郵輪擱淺奇遇記

2023-11-27 15:52
民眾普遍認為，若是有人失蹤，必須先找，等待24小時後才能報案，但事實並非如此。（Getty Images）

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

2023-11-26 01:29
數據顯示，光在今年8月到9月間，二維碼的網路釣魚詐騙暴增超過587％。（Getty Images）

詐騙ing／掃碼時代 小心二維碼詐騙

2023-11-26 01:22

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆