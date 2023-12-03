我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

養生／運動後全身痠痛 醫師教4招修復

黃寅
運動後肌肉痠痛一般大概一周內會自然恢復，若是一周以上都未改善，應該去看醫師。(Getty Images)
運動後肌肉痠痛一般大概一周內會自然恢復，若是一周以上都未改善，應該去看醫師。(Getty Images)

運動完卻全身痠痛怎麼辦？醫師提供多喝水、做伸展運動、熱敷和補充蛋白質等四個方法供民眾參考，但最重要的是運動前應充分熱身，且不要做超過自己強度的運動，而且做完運動之後也該做伸展運動。

台灣長安醫院復健科醫師陳陳音翰說，會痠痛，多半肌肉都有一些小的損傷。多喝水，是為了讓肌肉的代謝物質可以順利排掉，多吃像是魚、肉的蛋白質則可以促進修復，而熱敷和伸展都可以促進血液循環，把營養物質帶到痠痛處，促進修復。

他說，運動前應該有五至十分鐘的熱身，讓身體熱起來，以及肌內得到伸展、放鬆，也刺激肌肉的血液循環，讓身體進入準備運動的狀態，減少肌肉受傷的機會。運動後，肌肉會維持在緊繃的狀態，應透過伸展運動讓肌肉放鬆，讓肌肉得到舒展。

陳音翰說，每個人的運動強度不同，有人可以連續跑三公里，但有的人跑一公里就累了，各人情況不同；若是勉強做，第二天可能就會痠痛到「鐵腿」。他也不同意有的人說一定得要運動到「撞牆」的感覺，才會有進步，因為那很可能會造成肌肉受傷。

他說，一般的肌肉痠痛大概一周內會自然改善、恢復，但若是一周以上都未改善，應該去看醫師，了解有沒有其他原因造成肌肉痠痛。他也建議，運動應循序漸進，依個人的身體狀況調整，切勿勉強為之。

上一則

娛樂／HBO董事長 用假帳號攻擊負評者

下一則

養生／八段錦經絡養生 促進氣血循環 改善易累、失眠

延伸閱讀

蛋白質互補 吃素也營養

蛋白質互補 吃素也營養
30歲男膝蓋爬樓梯痛又無力 高濃度血小板治療露曙光

30歲男膝蓋爬樓梯痛又無力 高濃度血小板治療露曙光
168斷食減重流行 營養師提醒：兩大族群不適用

168斷食減重流行 營養師提醒：兩大族群不適用
只吃蛋白質還不夠 想增肌 醣+蛋白質是最佳組合

只吃蛋白質還不夠 想增肌 醣+蛋白質是最佳組合

熱門新聞

電動車充電提供商ChargePoint營運長威爾默表示：「安全十分重要」。（Getty Images）

大仁說財經／電動車充電 糟糕的體驗

2023-11-26 01:16
約有22%美國人覺得，只要擁有25萬元存款就能擁有舒適的退休生活。(Getty Images)

理財百科／退休積蓄僅25萬 「4狀況」可舒適過活 

2023-11-26 01:18
金芳從中國飛往洛杉磯後，搭車前往棕櫚泉（Palm Springs)，與網上結識數月的美國男網友見面。（Getty Images）

封面故事／華人失聯 原因百百種 牽動親人心

2023-11-26 14:12
郵輪「海洋探險家號」9月在格陵蘭島偏僻的Alpefjord峽灣擱淺。（美聯社）

新聞眼／極地之旅 郵輪擱淺奇遇記

2023-11-27 15:52
民眾普遍認為，若是有人失蹤，必須先找，等待24小時後才能報案，但事實並非如此。（Getty Images）

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

2023-11-26 01:29
數據顯示，光在今年8月到9月間，二維碼的網路釣魚詐騙暴增超過587％。（Getty Images）

詐騙ing／掃碼時代 小心二維碼詐騙

2023-11-26 01:22

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆