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養生／多吃菠菜 有降低血壓、大腦更年輕等6大好處

王郁婷輯譯
菠菜的抗發炎作用，是保護大腦的好食物，特別在抗衰老方面。（本報資料照片）
菠菜的抗發炎作用，是保護大腦的好食物，特別在抗衰老方面。（本報資料照片）

菠菜是營養師最推崇的深綠色蔬菜之一，也是平價美味的蔬菜。營養師總結菠菜的六大好處，讓你的餐桌上，多點綠意多點健康。

●含多種維生素

依美國農業部說法，3杯生菠菜能提供超過每日建議攝取量300%的維生素K、超過160%的維生素A、40%的維生素C，維生素K和A支持骨骼強健，維生素C有助傷口癒合。

菠菜還含有每日建議攝取量約45%的葉酸，葉酸是一種維生素B群，有助於紅血球形成。菠菜還提供鐵、鎂、鉀和鈣，以及少量其他維生素B群。

●抗氧化劑豐富

菠菜中發現的抗氧化劑包括山柰酚（kaempferol）、槲皮素（quercetin）、楊梅素（myricetin）和異鼠李素（isorhamnetin）等類黃酮。食物中的類黃酮化合物，被認為可以對抗癌症、心血管疾病和其他發炎性疾病。

●可預防慢性病

2016年發表在「食品與功能」雜誌上的一項研究，研究人員發現菠菜中的天然化合物，可以減少氧化反應，還會觸發飽腹感荷爾蒙的釋放，因此吃完菠菜會感到飽足。綜合這些，研究人員得出結論，多吃菠菜可能有助預防癌症、二型糖尿病、心臟病和肥胖症等。

●維持大腦健康

菠菜的抗發炎作用，讓它成為保護大腦的好食物，特別在抗衰老方面。

2015年發表在「阿茲海默與失智症（Journal Alzheimer's & Dementia）」期刊上的研究，研究人員追蹤900多名58至98歲的成年人5年，觀察其飲食模式和認知能力。他們觀察到，食用大量綠葉蔬菜的人，認知能力下降的速度顯著減緩。數據還顯示，每天吃一到兩份菠菜這類深綠蔬菜的人，認知功能比實際年齡年輕7.5歲。

●有助控制血壓

菠菜是硝酸鹽的來源，硝酸鹽是天然存在植物裡的化學物質，它會使血管擴張、改善血液循環並減輕心臟壓力，從而降低血壓。2016年發表在「營養學雜誌（Journal of Nutrition）」上的一項研究，兩組人分別飲用了四種富含硝酸鹽的飲料，其中一種是菠菜飲品，結果發現飲用後，參與者血液中的硝酸鹽含量都提升。

除了菠菜汁，甜菜根汁、芝麻葉飲品，也同樣能降低血壓。受試者在飲用菠菜和芝麻葉飲品後五小時內，舒張壓都保持在較低的狀態。

●保護眼睛健康

菠菜中的抗氧化劑「葉黃素」，可以降低眼睛發生黃斑部病變的風險。對55歲以上的人來說，黃斑部病變是導致視力喪失的原因之一，黃斑部病變無法治癒，因此預防是關鍵。

2016年發表在「日本眼科學會雜誌」的一項研究，受試者在兩個月內，每天食用75克含有10毫克葉黃素的冷凍菠菜，結果受試者血液中的葉黃素水平因此提升，也增加了黃斑色素（MPOD）光密度的測量值。黃斑色素猶如眼底的太陽眼鏡，有保護眼睛的作用，黃斑色素降低是黃斑部病變的警訊。研究得出結論，食用菠菜可能有助降低黃斑部病變風險。（資料來源／Health.com）

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