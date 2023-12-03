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醫藥／若65歲前有5顆以上缺牙 罹患心血管風險較高

李樹人
如果65歲以前，就有五顆以上缺牙，則罹患心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風等相關心血管疾病風險較高。(Getty Images)
如果65歲以前，就有五顆以上缺牙，則罹患心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風等相關心血管疾病風險較高。(Getty Images)

誰說老了就一定會掉牙，醫師表示，只要勤加照護，徹底清潔，不少些銀髮族仍保有全口自然牙。研究證實，到了74歲，仍有一口好牙，成為百歲人瑞機率大增。如果65歲以前，就有五顆以上缺牙，則罹患心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風等相關心血管疾病風險較高。

「口腔保健攸關身體健康」台北市牙醫師公會理事長蕭仰嶔說，能夠擁有一口好牙，就能提高咀嚼、營養攝取、說話社交，影響深遠，可說是全身健康與生活品質的重要基石。研究證實，牙周病患者罹患心內膜炎或心肌炎、動脈硬化相關疾病（心肌梗塞、中風，骨質疏鬆）等風險較高。

缺牙也會讓人短命！日本學者研究發現，擁有20顆牙齒的70歲以上老人，5年死亡率比不到20顆者少了2.5%。65歲以前缺牙5顆以上，心血管機率較高，也較容易骨質疏鬆、糖尿病。研究也發現，每掉一顆牙，包括心肌梗塞、心臟衰竭、缺血性中風等風險就會提升約1.5％。

蕭仰嶔說，造成缺牙的兩大主因為牙周病及蛀牙問題。

台北市牙醫師公會口醫委員會主委盧威利指出，維護口腔健康第一步為「潔牙」，視不同狀況，搭配不同工具。例如，當孩子學會使用牙線時，就應該牙刷、搭配牙線；一旦牙周異常，則需使用牙間刷。

值得一提的是，愈來愈多民眾使用使用沖牙機，以為以沖牙機沖出很多食物殘渣，牙齒就乾淨了，對此，盧威利表示，沖牙機可做為潔牙輔助工具，難以去除牙菌斑，且過度依賴沖牙機，還可能讓牙齒狀況變糟。

「牙菌斑是造成齲齒和牙周病的禍首。」盧威利說，只靠沖水無法沖掉牙菌斑，必須藉由牙刷、牙線和牙間刷等物理性力量，才能徹底清除牙菌斑。至於牙籤，只能去除齒縫中的食物，不具備清潔牙齒鄰接面的功能，且容易刺傷牙齦，不推薦使用。

盧威利提醒，只要刷毛外岔、歪斜，就應該更換牙刷，以免外岔的刷毛刺激牙齦，造成牙齦流血。即便刷毛狀態看似正常，但每三個月就需換支新牙刷，餐後、睡前落實潔牙，每半年看一次牙醫。

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