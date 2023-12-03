娛樂／HBO董事長 用假帳號攻擊負評者

HBO最高長官凱西布勞斯被前員工爆料，指示員工創建假帳號，攻擊對HBO戲劇留負評的媒體人。（路透資料照片）

華納集團旗下HBO董事長兼執行長凱西布勞斯（Casey Bloys）早前傳出，坐擁高位的他多次策畫用假帳號在社群媒體上嘲諷批評HBO影視節目的媒體人，消息曝光後，網路上出現不少要求凱西布勞斯辭職的呼聲，而他在一場節目發表會上公開致歉，稱自己的做法很愚蠢。

凱西布勞斯可說是華納集團大老闆大衛扎斯拉夫（David Zaslav）手下握實權的重要人物之一，整個華納Max串流平台的業務都由他掌握，這種拿假帳號霸凌的「小兒科」的做法，若是一般人曝光頂多被嘲笑，但堂堂好萊塢 百年老店的頂級高管人士，卻要用暗箭傷人的做法報復異議者，多少顯得有些小家子氣。布勞斯對此解釋：「2020至2021年的大環境，我也被迫在家遠程上班，每天浪費大量時間都在網上刷推特 （現稱Ｘ），最後就想出了這麼一個非常、非常愚蠢的辦法，來發洩我心頭的不滿情緒。」

勞資官司流出 代號「祕密部隊」

「滾石」雜誌率先披露此事，爆料者是曾在布勞斯手下擔任行政助理的蘇利特默利（Sully Temori ）。特默利2015年加入HBO，2021年8月加入影集「偶像漩渦」（The Idol）的製作團隊，負責劇本協調工作。不過，這部由莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）、知名歌手威肯（The Weeknd）、南韓女團BLACKPINK成員Jennie領銜主演的話題作品，開播後遭遇媒體一面倒地負評，今年8月已宣布不會再續拍第二季。對於特默利而言，他早在2021年10月「偶像漩渦」仍在籌備階段就忽然遭解雇。今年，他將HBO高層與該片監製、導演、主演該劇的歌手威肯一起告上仲裁法庭，要求HBO為不當解雇和職場騷擾支付精神賠償金。

目前官司仍在進行之中，或許是為對HBO施壓，特默利將HBO幾位高管之間的六條短信交給記者。其中一封2020年4月的簡訊發自凱西布勞斯本人，傳給HBO電視部高級副總裁麥卡弗里（Kathleen McCaffrey），兩人討論「紐約」雜誌劇評人範阿倫多克（Kathryn VanArendonk）給HBO劇集「梅森探案集」（Perry Mason）寫了負評，他們必須想辦法應對。最終，兩位高層決定創建推特假帳號——他們在來往短信中用「祕密部隊」（secret army）一詞來作其代稱——並在2020年6月委託行政助理特默利執行。

後來，一個名為凱莉謝帕德（Kelly Shepard）的新建帳號，在推特上對「滾石」劇評人塞平沃爾（Alan Sepinwall）和「紐約時報」劇評人波尼沃茲克（James Poniewozik）針對HBO劇集「不朽者」（The Nevers，又譯「永不者」）撰寫的負面評論冷嘲熱諷。特默利坦白，該帳號由他創建，發文內容則直接來自HBO高級副總裁麥卡弗里和董事長兼執行長布勞斯。此外，他還奉命在幾家好萊塢媒體的網路留言區灌水，多次發文力挺HBO自家的作品，批評持不同意見者。

HBO劇集「梅森探案集」電影海報。（取材自IMDb） HBO高層利用假帳號攻擊對「不朽者」、「梅森探案集」撰寫負評的媒體人。（取材自IMDb）

凱西布勞斯後來在自家節目發布會上，公開為自己的錯誤做法表達歉意，「認識我的人都知道，身為節目製作主管，我對我們家決定要上的那些作品，對參與製作的全體人員，一直都是非常力挺。我當然希望我們的劇集拍得精彩，希望觀眾喜歡，也希望你們媒體都能欣賞，我一直都很重視媒體對我們劇集的看法。」稱自己是疫情期間在家悶太久才「想出非常、非常愚蠢的辦法」。

凱西除了道歉也不忘喊冤，表示他的錯誤做法，充其量也就是在一年半內，指示手下發了六條不該發的推文，從數量與程度上來說，應該不算極度惡劣。他表示要向那些劇評人表示歉意，此外，也強調在那之後，他已改過自新，再有不同觀點時，都會改用在社群媒體上直接給對方發站內訊息的方式，來進行坦坦蕩蕩的直接對話——「我想這可能才是更健康的方式吧」。

和助理互告 狄尼洛被控慣老闆

被前雇員告上法庭的不只HBO高層，今年80歲的好萊塢大明星勞勃狄尼洛（Robert De Niro），早前被前任私人助理葛蕾姆羅賓遜（Graham Chase Robinson）控告性別歧視 與報復，紐約曼哈頓地方法院判決勞勃狄尼洛名下的私人公司需支付126.4萬美元賠償金。

勞勃狄尼洛（右）與前助理葛蕾姆羅賓遜（左）對簿公堂。（取材自Instagram）

以「計程車司機」（Taxi Driver）、「教父2」（The Godfather Part II）、「門當父不對」（Meet the Parents，又譯「拜見岳父大人」）等作品名滿天下的勞勃狄尼洛，2019年8月以公司名義，控告前助理羅賓遜濫用公款，表示她上班時間都在看Netflix，要求其賠償600萬元損失。後來被羅賓遜反控，指2008年至2019年任職期間，狄尼洛曾長期騷擾自己，涉嫌性別歧視和職場欺凌，要求1200萬美元精神賠償。

此案因疫情延後數年，前陣子民事陪審團認定，狄尼洛本人並無性別歧視和騷擾行為，但他名下的私人公司仍須支付120萬美元賠償金，理由是性別歧視。而狄尼洛針對羅賓遜的訴訟則被駁回，陪審團認定這位女助理始終兢兢業業，替狄尼洛打工的11年裡並無違法。

羅賓遜的代理律師說，勞勃狄尼洛掛名的私人公司並非影視製作公司，而是專為處理私事而設，員工極少，狄尼洛是總裁，副總裁正是離職前年薪30萬美元的羅賓遜。換句話說，陪審團認定狄尼洛本人沒有歧視行為，但公司須為歧視行為做出賠償，卻又未再點出具體究竟是誰在歧視，只能說是在大事化小、小事化無。

因為數日的庭審，勞勃狄尼洛遭曝光大量私人生活細節。按羅賓遜的說法，過去的自己其實就是24小時保母，需要隨叫隨到，包括她參加奶奶葬禮的時候。「他從來不管時差，在卡達、在澳洲，一通電話過來，身在紐約的我不管這邊是幾點，都要馬上接起來。」羅賓遜在庭上表示，若她接電話的速度不夠快，老闆就會大發雷霆。「他會變得非常惱火，不停地連環call。反覆問我，『你在哪裡？為什麼不接電話？你為什麼不接我的電話？』」羅賓遜表示：「到最後，工作狀況已經惡化到精神徹底崩潰，我吃不下飯，睡不著覺，無法正常思考，不知道該怎麼辦。」

勞勃狄尼洛被前助理形容成喜怒無常的可怕老闆。（取材自IMDb）

搔背羅生門 狄尼洛女友斥變態

此外，羅賓遜表示，狄尼洛曾至少三次要求她幫忙搔背，這讓她覺得非常不舒服。不過，出庭作證的狄尼洛女友提芬尼陳（Tiffany Chen）說，她一直懷疑羅賓遜對狄尼洛有種超越工作關係的特殊情感，甚至將羅賓遜比喻成驚悚電影「雙面女郎」（Single White Female，又譯「單身白人女性」）中由珍妮佛傑森李（Jennifer Jason Leigh）飾演的女變態。

「我不確定她是不是真的精神變態，但我一直都覺得她精神健康方面有問題，而且她一直試圖成為狄尼洛的妻子。」今年4月才剛生下一女的提芙尼陳告訴法官， 「她是一個刻薄、缺乏安全感、有強烈領地意識的女人，行為舉止經常變化無常。」

對此，羅賓遜的律師表示，其委託人確實有心理創傷——也因此在過去四年裡一直無法再次就業——但那都是源自雇主狄尼洛，源自始終對她充滿敵意的蒂芬妮陳，他們才是罪魁禍首。

（取材自澎湃新聞）