娛樂／台綜藝大哥 交棒學問大

吳宗憲（中）將Lulu、陳漢典送入金鐘後，說未來不再參加典禮。（本報資料照片）

台灣綜藝圈這30年來，節目看來看去都是胡瓜、吳宗憲，每年的金鐘典禮加上曾國城、黃子佼 ，名單大致排列組合不變，後輩要追上來尚有一大段距離。

吳宗憲和胡瓜，是今年第58屆台灣金鐘獎綜藝類裡的兩大贏家，分別獲得綜藝節目主持人獎與綜藝節目獎，吳宗憲在會後慶功宴上拋出「未來不再參加金鐘」的震撼言論，而過去幾年一直言退的胡瓜，手握金鐘向電視圈喊話將「退而不休」，這兩個綜藝大哥一退、一進的背後，都有深厚含意。不過，吳宗憲今年61歲、胡瓜也64歲了，兩人都到了耳順之年，綜藝大哥行至今時，都有努力提攜後進，想要交棒之意。

而今年51歲的黃子佼深陷MeToo風暴，演藝事業停擺。去年他和Lulu以「婚禮歌手」拿下金鐘綜藝最大獎「綜藝節目主持人獎」時，上台只說了一句：「所有我的致詞時間都給Lulu。」台上幾分鐘高光時刻，全讓給她暢所欲言。

吳宗憲自喻「白飯」非主菜

今年的吳宗憲，從入圍 那天開始就已轉換心態，自喻為「白飯」甘願當配菜，去襯托他這些年極力栽培的眾多「主菜」，手上固定三個節目，「小明星大跟班」和女兒吳姍儒搭檔、「綜藝玩很大」和陳漢典及Lulu組合、「綜藝大熱門」中和KID、坤達一條船。這些年的金鐘獎中，他真的做到陸續把身邊的搭檔吳姍儒、KID、Lulu和今年最後一棒的陳漢典都送上了領獎台，對吳宗憲來說，功成身退，已經對得起年輕後輩了。

於是在慶功宴上，他拋出「今後不再參加金鐘獎」的重磅發言，他認為，人生到了一個層次，就該像江蕙放棄金曲獎一樣，把得獎的事留給後輩，他不需要再為了這個獎辛苦拚搏。

但說這話也令人疑惑，畢竟，江蕙報不報名金曲獎，是她個人的事，她不報名，影響的只是她一個人。而他則不同，他每一個節目，後面都跟了許多後輩，如果像江蕙一樣退出報名機制，子弟兵就沒機會爭榮譽。

Lulu出道以來入圍七次，去年才終於首次拿獎，陳漢典入圍了六次，今年也是第一次敲鐘，這兩人事業上獲金鐘肯定之路才剛剛開始，吳宗憲一句「要學習江蕙」當然不能斷送他們未來往更高之路邁進的空間。

追問吳宗憲，他給出更精確的答案，「當然還是報名，該得獎的時候，讓他們去分享這分喜悅，我就先忙我自己的事情，精神仍與大家同在，放心，我這輩子都在電視圈，哪裡也去不了」。

胡瓜「退而不休」打太極

另一個綜藝大哥胡瓜，近年深感體力衰退，計畫在兩年內減少工作量，淡出演藝圈，當時發言曾震驚各界，走到哪都被問到退休 話題。然而，這幾個月來，他突然狂瘦15公斤，人一瘦下來，體力、外型都年輕不少。

他跟吳宗憲一樣，身邊帶了一批子弟兵，包括兒子胡釋安，這次跟賴慧如、吳怡霈拿下金鐘「綜藝節目獎」，他在台上真誠說：「大家問我什麼時候退休？我告訴大家，我是退而不休，謝謝大家。」退而不休四個字，就是繼續做到不能做的意思，他的演藝工作除了對自己負責，他也要對帶的兵負責，退休這件事，也算暫時擱置了。

胡瓜（中）領軍賴慧如（左）、吳怡霈拿下今年金鐘大獎，表示將「退而不休」。（本報資料照片）

人終會老，當吳宗憲和胡瓜都陸續在談退不退休的話題，就代表時間逼近而且最終仍將面對。

就像上一輩的張小燕和張菲，兩人都在2018年結束最後一個節目，當時小燕姐70歲，而菲哥66歲，除了大環境狀況不佳電視台再也無力負擔兩人酬勞外，最現實的是，一個人體力、專注力和反應能力，也都隨著年紀而下滑，胡瓜和吳宗憲即便再有心，頂多做到70歲，那也不過是未來幾年的事，而能接下他們棒子，創造自己時代的人，則還在各自的旅程中，尚未浮出。