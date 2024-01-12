WSJ、彭博大幅報導…台灣總統大選 躍國際新聞熱點

國際媒體關注台灣總統大選選情。圖為投票日前，車站湧現返鄉旅客人潮。（記者曾原信／攝影）

台灣13日將舉行總統與立院選舉，不少人都直呼今年選情似乎比往年還要冷，然若瀏覽國際新聞的第一線觀察，可發現這回國際媒體不只刊登三位候選人的側寫稿，更罕見地派出大批記者駐台，對台灣社會和這次選情做第一手觀察和報導，對台灣情勢之重視可見一斑。

華爾街日報11日報導指出，美國和中國都密切關注這場選舉，報導並引述史丹福大學胡佛研究所（Hoover）學者祁凱立（Kharis Templeman）的說法，「這是至少20年來最難預測的一次台灣選舉 」，「這是一場真正的三人賽」。

彭博資訊早在去年9月，便輪流刊登三位主要總統候選人的專訪內容；英國金融時報（FT）也走入台灣社會，詢問年輕選民對政治與經濟情勢的看法；巴隆金融周刊（Barron's）則分析最糟情境與市場反應。

隨著台灣選舉逼近，近兩周來國際媒體的報導熱度明顯提高，紐約時報 、CNBC、巴隆周刊、CNN等媒體都為台灣選舉製作Q&A，以利國際讀者迅速掌握台灣情勢，日經亞洲評論近來也輪流刊登三位候選人的人物側寫稿，彭博資訊、紐約時報、華爾街日報、金融時報等媒體都著墨分析台灣選舉對國際的重要性，彭博資訊甚至以模型預測台海開戰的全球代價為10兆美元，加拿大各大媒體也關注。

國際媒體對台灣大選關注度提高，可歸納為三大原因，其一是新冠疫情後引發的晶片荒，讓全世界驚覺「晶片王國」台灣對全球供應鏈 的重要性，察覺台灣是全球半導體供應鏈核心，促成台積電陸續前往美國、德國及日本等國設廠，拓展了台灣的國際知名度。

其次是，全球地緣政治紛擾不斷；美中緊張升高，加上俄羅斯入侵烏克蘭、以及以色列和巴勒斯坦的哈瑪斯開戰，讓各界更加關注下一個地緣政治潛在引爆點：台海情勢。紐時、彭博資訊及華爾街日報都曾分析，台灣選舉結果攸關全球情勢。

第三是在中國緊縮新聞報導自由後，各國媒體近年已更關注台灣局勢，除了彭博資訊、路透及美聯社等內容供應商，金融時報、紐約時報及華爾街日報更頻繁報導台灣的政治情勢與經濟發展，自然也更加留意台海狀況。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點