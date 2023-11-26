新聞眼／極地之旅 郵輪擱淺奇遇記

郵輪「海洋探險家號」9月在格陵蘭島偏僻的Alpefjord峽灣擱淺。（美聯社）

今年9月，有幾家知名媒體報導了一則不大不小的新聞。郵輪 「海洋探險家號」（Ocean Explorer）在北極格陵蘭 島偏僻的Alpefjord峽灣擱淺，整個過程持續了五天，這次事件在格陵蘭島和極地旅遊上可能都屬於罕見，好在有驚無險。我們剛好在這條船上，經歷了整個過程。

海洋探險家號 載206人

「海洋探險家號」是澳洲極光探險公司（Aurora Expedition）租用的郵輪。它宣稱是專精於南北極的探險旅遊。 由於在南北極的島嶼登陸上岸，按規定一次不能超過100人，所以它比較小。雖然不像一些載有數千名遊客的巨型郵輪那樣看起來高大上，卻也稱得上舒適。

這次共有遊客和工作人員206名。船長介紹，這艘船是由中國建造，2021年交付使用。排水量為8500噸，是一艘先進的探險郵輪。船體前部呈弧線形，據說是模仿海豚的體形構造，這種設計可以更有效地切割冰塊海浪，並減少船舶的搖晃和震動，使其在穿梭越南北極海峽時更加穩定快速。

這次北極探險被稱為「極光之旅」，主要是去北極圈內看極光。計畫是從挪威的科肯尼斯（Kirkenes）出發，經過挪威的北角（North Cape）、羅福敦（Lofoten）等地，然後到格陵蘭島，再經過冰島 ，回到挪威的卑爾根（Bergen），共21天。網路查閱，北緯66°34′以北的地方屬於北極圈，所以我們行程所要去的挪威、格陵蘭島、冰島的一部分都在北極圈內。

我們9月2日登船出發，夜裡剛要入睡，就聽隨船攝影師在廣播裡通知大家，快出來看極光。跑到甲板上，一下子就看到了燦爛絢麗的北極光，雖然不是特別強，但第一天就如此幸運，足以讓大家都興奮不已，對未來的行程裡能多次看到極光充滿了期盼。但經驗豐富的船長卻給大家打了個預防針，以後還能不能看到極光就靠老天保佑了。

船上看到北極光。（作者一寧提供）

果然以後幾天的天氣，不是陰天就是下雨。儘管如此，我們仍然按照計畫，一路在各城市觀光，名勝打卡，上山下海，不亦樂乎。

挪威的美景，尤其是峽灣的美麗，真的不是吹的。Troll fjord峽灣風景如畫，峽灣長2.5公里，郵輪在濛濛細雨中緩緩開進，直到盡頭。岸邊偶見幾塊平地，上面散落著星星點點的幾間紅色小木屋。兩岸山峰高聳，白雲繚繞，讓人踏實地領略了一把什麼是「行到水窮處，坐看雲起時」。峽灣最窄處只有100米，最寬處也不過350米，郵輪掉頭時幾乎是擦著岸邊轉過來的，也再一次領略了船長駕船的技術。

在海上航行時，總有探險隊員舉辦講座，講座的題目五花八門，人文歷史、地理天文、動物世界、民俗美食，都有涉獵。最讓我們關心的還是能再看到極光，探險隊員講解了極光是如何形成的，還告訴我們有一個像預報天氣陰晴一樣的App，能預報所在地區當日的極光參數，稱為KP指數。當KP指數大於3的時候，加上當地天氣好，就有大機率看到的極光。

格陵蘭島 原來色彩分明

美好的時光總是過得很快。行程一下過了將近一半。從9月9日進入格陵蘭島，雪山，冰山，冰川，浮冰，不斷從眼前掠過。以前經過格陵蘭島，都是搭飛機從天上飛過，天氣好的話，往下望去，除了一座座雪山，看不到別的。 想像中，格陵蘭島是個沒有人煙的不毛之地。只知道格陵蘭島是全世界最大的島嶼，幾乎全地區都被冰蓋覆該， 是除南極洲以外，大陸冰川面積最大的地區。等到身臨其境後，才發現它竟是如此美麗，真有「養在深閨人未識」 的感覺。

遠看只是皚皚白雪覆蓋的山峰和下面露出的褐色岩石，待到登陸後細看，土壤中有黃綠色的苔癬，褐紅色的野花，山石也呈現不同的顏色，仔細看，褐赭棕檀、綾紫緋紅，相間搭配，色彩分明。藍天白雲下，海水碧綠如藍，陽光照耀處，金波粼粼。這才體會到當初發現格陵蘭島的人為什麼要為它取名Greenland，綠島。

在山上隱約看到了北極兔和麝香牛。50多前年尼克森訪華時，中國送給美國一對熊貓，美國則回送了一對麝香牛。 如今在牠的老家見到了牠，睹物生情，遙想當年的風流人物，雄姿英發，中美關係何等美好。然而30年河東，30年河西，現如今卻是「談笑間，檣櫓灰飛煙滅」，令人不勝感慨唏噓。

峽灣划艇、跳水 願望成真

9月11日，我們來到了格陵蘭島的一處峽灣，Alpefjord，此處水面狹窄風平浪靜。我和太座先是划了一陣Kayak（雙人划艇），一會兒徜徉在浮冰之間，一會兒穿梭於瀑布前後。有幾處水格外淺，划艇幾乎碰到水底的石頭，驚得太座連呼「要擱淺了」，後來才悟到這實屬不祥之言。

在格陵蘭島峽灣裡划Kayak。（作者一寧提供）

海水裡有幾塊巨大的浮冰，水下部分冰融化引起了重心不穩，自己在水裡上下翻滾不停，周邊濺起大大的波浪，發出隆隆巨響。老外的幽默感十足，玩笑來得特別快，同行的一個遊客一本正經地大喊「是不是俄國人打過來了？」 上船後，稍事休息，就聽到廣播裡播送通知，馬上要進行極地跳水（Polar Plunge），這是南極北極探險的一個必有的項目。

我和太座興致勃勃換上泳衣，在圍觀遊客的歡呼下裡跳進了只有攝氏2度的北冰洋。有人還嫌跳一次不過癮，上船後轉身又來了個二進宮。船長是個性情中人，看到他也擠在啦啦隊中。我鑽進桑拿間蒸了一會兒，直到滿身大汗渾身通透才回到船艙。這時發現船已經緩緩開動了，躺在床上，心中慶幸這次北極之行的三大願望，看極光、在冰山中kayaking和極地跳水都實現了。

一陣巨響後…受困峽灣的那5天

船開了沒多久，忽然傳來一陣巨響，船體也跟著晃了幾下。太座脫口而出，「船觸礁了？」我說：「哪有這麼巧的事情，船可能是拋錨呢，海上航行切忌烏鴉嘴。」太座和我跑到了外面的甲板上，船真的停下來了。接著又發出一陣轟鳴，船身在震動，相對於兩岸卻不見移動，只見一團團泥沙從船底泛出，看來太座划Kayak時的話竟一語成讖，船真的擱淺了。女人的直覺啊，可怎麼解釋呢？

有人說船有些傾斜，但又不能確定，我忽然想到船尾有兩個Jaccuzi（按摩泳池），跑去一看，原本水面和池邊是平的，現在竟是一邊高一邊低了。這時許多遊客也都感覺到出事了，紛紛從船艙跑出來。

Day 1→遊客鎮定 盡享美景

過了一段時間，聽到船長在廣播裡說話了，大意是「我們的船擱淺了，我們已經進行了檢查，螺旋槳和機器都沒有損壞，船體也沒有漏水，請大家放心，目前沒有危險，我們會把問題解決的。」又過了一會兒，廣播裡請大家到演講廳開會，探險隊長有話要說。她講的極為簡短，除了重複剛才船長的話，又再次強調，一定會以大家的安全為最重要的考慮，希望大家不要擔心，也感謝大家的配合。

遊客也都很鎮定。一位年長的加拿大女遊客還刻意站起來表態，想想我們停在哪裡？是格陵蘭峽灣。這裡杳無人煙，我們24小時被美景包圍，格陵蘭冰川雪山觸手可得；船上有吃有喝，晚上還可以從容地觀看極光，上哪找這麼好的機會？我們一點也不會驚慌的。大家對她的發言報以熱烈的掌聲。

接下來，船長又做了幾次嘗試，包括把救生艇放到水裡以減輕船的重量，把船裡儲存的淡水放掉一部分，剩下的水又從一側轉放到另一側，大概是想藉此改變船的重心，但都沒有成功。於是通知大家，準備明天漲潮時再試自救， 這樣一來，大家反而鬆了一口氣。不知道是不是為了安慰大家，晚餐時餐廳為大家準備了龍蝦。吃過晚飯，天色尚早，人們又陸陸續續來到甲板上。

剛才由於注意力都集中在擱淺上，沒有特別留意周邊的風景，此時一細看，真是個風景絕佳的地方。離船不遠的岸邊，就是一片冰川，遠處是高聳的雪山，未被雪覆蓋的部分，在夕陽的照耀下，猶如一座座金山，熠熠生輝。而這一切，又都倒映在藍色的海水中。想起杜甫的詩句「歲暮陰陽催短景，天涯宵雪霽寒寒。五更鼓角聲悲壯，三峽星河影動搖。」只是此時此處，天涯盡頭，沒有鼓角之聲，有的是萬籟俱寂和零度以下的北極寒宵。

格陵蘭峽灣美景。（作者一寧提供）

Day 2→自救無果 等待救援

第二天，接近中午漲潮時分，船又發動起來了。伴隨著隆隆巨響，船底再次泛出泥沙，可是船仍然紋絲不動，漲潮也沒能有所幫助。船長告訴大家，準備暫時放棄自救，決定聯絡相關部門，等待援救。

到了下午，忽然看見水面上開來一艘汽艇，直奔船尾，從上面下來六個穿制服的人，他們上來就直奔駕駛艙，其中一個登上船頭的甲板，用對講機講著什麼，一看就是訓練有素的海防人員。他們態度相當友好，只是禁止照相。過了一會兒，聽見船長在廣播裡說：「大家剛才看見幾個穿制服的人上船了，請不要驚慌，他們是來幫助我們的，不是壞蛋。」

遊客們聚集在休息室裡，分享各自打聽來的消息。關於為什麼會擱淺，有人說郵輪是沿著上一條郵輪開過的路徑航行的，可能是由於冰雪融化，山上的泥石衝進峽灣，而航行圖沒能及時更新，所以造成擱淺。還有報告，許多媒體已經在追蹤報導我們擱淺的消息了。

上網一查，果然好幾家電視台的文字報導和視頻已經在網上了，深深體會到現代信息資訊的威力，千里眼，順風耳，無孔不入。有幾家媒體居然已經把電話打到了遊客的手機上，對他們進行了連線採訪。主要的內容包括，海洋探險家號一共有206名船員和遊客在北極被困在的船上，目前沒有生命危險，但是這裡人煙稀少，最近的救援船是1200海里以外的一艘丹麥軍艦，開到這裡至少要三天，還要看天氣。老外的幽默又上來了，一名遊客在採訪中回答，「我們都挺好的，唯一擔心的就是船上的酒夠不夠多。」

不久隨船攝影師告訴大家一個好消息，今天KP指數大於3，而且天氣晴朗。等到夜裡10點多鐘，探險隊長廣播通知大家，快出來看極光。大家紛紛跑到甲板上，只見天空中一閃一閃的不斷現出極光，這次極光比第一次看到的強了許多，在極光的閃耀下，有時連附近的山巒都可以看清，而且極光的顏色也不斷變換，藍色、紫色、綠色、黃色、粉紅色。人們紛紛舉起手機、相機，拍攝這不遠千里來尋找的奇觀。船因為擱淺，任憑風吹浪打，不為所動，拍出來的極光和星空格外清晰。後來我們才體會到，這個機會是多麼難得。

Day 3→大船拖拉 力度不足

第三天中午時分，灣裡開來一艘大船TARAJOQ（塔拉耀克號），上網一查，是丹麥自然資源研究院所屬的一艘2800噸的漁業科研船，雖然噸位比我們的船小，船上只有十來個船員，但龍門吊、捲揚機、拖船的鋼纜等設備一應俱全，看著就像真正幹事的專業船。

塔拉耀克號救援船。（作者一寧提供）

經過一番操作，TARAJOQ把兩根鋼纜掛到海洋探險家號後面，開始從側面拉。大家都站到甲板上，看著這難得的救援過程。眼看著鋼纜逐漸繃直，覺得船身在原地扭動，螺旋槳又翻起一團團泥沙，大家以為成功了，齊聲歡呼鼓掌。

太座馬上把「我們得救了」的訊息發送給關心著我們的親朋好友。不料好事多磨，過了一會兒船長廣播，說我們仍然沒有成功，這種拖法力度不夠，要等到明天漲潮時再試另一種稍微激進一點的新方法。估計船長和救援船的船長一定是討論過各種方案，要找出最安全、最穩當的辦法。聽著船長的嗓音都沙啞了，這兩天他一定承受了巨大的壓力。

船上的人雖然有些失望，卻仍然很配合、很安定，繼續坐在休息室聊天。這時上網一查，媒體的報導更多更詳細了。除了在影片中標出了我們擱淺的地點，還顯示了船的圖像，格陵蘭的冰川，還有報導說，美國國務院說了，船上有七名美國公民，必要時我們會設法把他們救出來（ We will get them back）。當然官員的話只能姑妄言之，姑妄聽之。晚上，極光仍燦爛絢麗，大家依舊不畏北極的嚴寒，興致勃勃的觀賞拍照。

Day 4→驚險脫困 卻又停航

到了第四天中午，船長宣布，要進行一輪新的行動。這次船體要傾斜一定的角度，請大家不要站在甲板和陽台上，一律待在船艙裡，盡量靠近有扶手的地方。因為休息室裡的桌子沙發都是固定的，所以大家也都聽從指令安安靜靜地坐了下來。

果然，當TARAJOQ號的兩根鋼索再次繃緊時，感覺到船身在慢慢向右側傾斜，而且愈來愈明顯，船艙裡沒有被固定的椅子都滑倒了一邊，從窗戶向外望去，岸邊的雪山愈來愈低，慢慢地從山峰移到山腳。忽然，船的傾斜停止了，緩緩地又向原來的方向回復，很快又恢復到原來正常的姿態。這時，廣播裡傳來船長如釋重負的一句話「我們沒事了（We are free now）。」

頓時，船上掌聲歡呼聲響起，這次是真的了。隨著郵輪引擎的轟鳴，船底再次泛起泥沙，不過，這次泥沙再也阻擋不了船的前進了。事後才知道，整個過程只有八分鐘，船體傾斜了15度，那是經過計算出來的。大功告成後，TARAJOQ號離開了我們，大家紛紛跑到甲板上向它揮手致謝。

船向前沒開多遠，又停了下來，大家以為又出了什麼問題了。船長向大家解釋，事情並沒有到此結束，儘管已經對船進行了徹底的檢查，可以確保航行沒有問題，但更重要的是，格陵蘭是丹麥的領地，輪船出事後，有一大套手續要履行，例如是否有油料洩出污染環境，要等到丹麥相關部門審查批准後才能繼續航行。

既然已經這樣了，只好再耐心等待一下。這一等就等到了天黑，估計有關部門的人都已經下班，繼續航行也就不可能了，索性繼續觀賞極光吧。這次拍攝極光的效果卻大不如前了，常常是模糊的，無論如何難以聚焦清晰。太座向隨船攝影師請教，答道，前兩天是擱淺，船被沙石困住，不會動，今夜船是漂浮在峽灣裡的水面上，拋錨固定，風吹過船身晃動，當然不易拍出前兩天那樣清晰的照片了。

Day 5→軍艦現身 審核放行

第五天早上，遠遠地看到遠處開來一艘灰色的砲艇。太座把照片傳給在美國國內的朋友，馬上就有軍迷朋友傳回來，也就是丹麥的拉斯穆森一級巡邏艦，估計就是那艘1200海里外的軍艦，它也千里迢迢如期到達了。砲艇上放下一艘小汽艇，上面的人來到我們船上，大概就是來辦那些審核文件的。等了良久，終於船長廣播，一切手續都辦好了，可以航行了。

丹麥海軍巡邏艦前來觀察。（作者一寧提供）

探險隊長要大家到講座廳開會，告訴了公司總部的決定。鑑於擱淺耽誤了時間，而且船要送到船廠進行徹底檢查，後面的行程將不得不取消。船將開到冰島，在那裡組織大家遊覽，然後按原定日期將大家送到本次旅行的終點，挪威的卑爾根。公司將按比例補償遊客因行程中斷造成的損失。大家都表示理解，沒有異議。接著船長來了，這是擱淺以後他第一次和大家見面，估計他這些天基本上就沒離開駕駛艙。

船長是個魁梧挺拔、身高將近190公分的烏克蘭人。他介紹了整個擱淺脫困的過程，感謝TARAJOQ號的協助，感謝大家的耐心與配合，說到動情之處，不時擦拭眼角泛出的淚花。大家則對船長報以熱烈的掌聲和擁抱，以示感謝。

下午5點，船以正常速度駛離Alpefjord峽灣，丹麥海軍巡邏艦跟在後面直到出了峽灣。前後左右，都是美不勝收的風景，夕陽照耀下的峽灣美景讓人感嘆「此景只應天上有」。有人說，北極比南極更好看，頗有幾分道理。

改冰島陸地遊 各國使館關切

船一路劈波斬浪，穿過浪高近8公尺的丹麥海峽，兩天後到達冰島的雷克雅維克。一路上暈船的人不多，可見船的性能之好。到了冰島後，有美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭在冰島大使館的工作人員登船，詢問各自國家的遊客有什麼要幫忙的。

在冰島陸地上旅遊了三天後，公司包了一架飛機（charter），把遊客和大部分船員送到卑爾根，在雷克雅維克機場，專門開了三個窗口為我們辦理登機手續。感嘆這家公司的危機處理和機動協調的能力。21天的極光之旅就這樣有驚無險，充滿奇遇地結束了，而這次擱淺脫困的經歷，給我們留下了無盡的回味。