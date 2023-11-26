料理功夫／山茼蒿料理2道

山茼蒿丸子湯麵

從小在台灣只吃過鮮嫩美味的茼蒿，沒有見過山茼蒿。來美國，在華人超市 才發現其蹤影。山茼蒿營養成分高，含有抗氧化物，能防癌、增強免疫力；其中的維生素A可以保護視力，並預防高血壓 、呼吸道疾病；此外還含有維生素K，可以增強記憶力，強健骨骼。

山茼蒿的膳食纖維豐富，可以促進腸胃蠕動，特殊的香氣撲鼻，讓人吃得津津有味。

山茼蒿丸子湯麵

材料：

紅蘿蔔、山茼蒿、芹菜小丸子、義大利 麵條、水。

調味料：

橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

山茼蒿丸子湯麵食材

作法：

1.紅蘿蔔洗淨、去皮，切絲；山茼蒿洗淨，莖部、葉子分開，莖部切小塊，葉子切小段；芹菜小丸子，切小塊備用。

2.湯鍋倒入適量的水，加熱煮滾後下義大利麵，煮麵時要記得翻動，勿使麵條沾黏，煮好後撈起沖淋冷水，備用。

3.湯鍋置於爐火上，倒入紅蘿蔔、山茼蒿莖部、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.煮至鍋中菜肴八分熟，放入山茼蒿葉子、芹菜小丸子，以橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻。

5.待菜肴熟且入味，加入煮好的義大利麵，稍微攪拌使菜肴、湯汁和麵條融合，即可盛起享用。

山茼蒿炒豆乾

山茼蒿炒豆乾

材料：

山茼蒿、豆乾、水。

調味料：

橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

山茼蒿炒豆乾食材

作法：

1.山茼蒿洗淨，莖部、葉子分開，莖部切小塊，葉子切小段；豆乾洗淨，切小丁塊，備用。

2.炒鍋置於爐火上，加入適量橄欖油，油鍋熱，放入山茼蒿莖部，快速拌炒，加入適量的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.菜肴八分熟，加入山茼蒿葉子、豆乾，以麻油、黑胡椒、鹽調味，快速翻炒均勻。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

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