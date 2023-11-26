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料理功夫／香菇蒜頭雞湯

Lu
香菇蒜頭雞湯麵
香菇蒜頭雞湯麵

天氣逐漸轉涼，來碗熱呼呼的香菇雞湯吧。想要雞湯更加鮮美，只要在燉湯前先把雞肉炒一下，多加一個步驟，就能讓湯頭風味大大提升。此外，也可以加入麵條，營養滿分又有飽足感。

材料（2-3人份）：

雞腿肉1盒（約400克）、鮮香菇5～8朵、水約6碗（可淹過食材即可）、鹽2茶匙、鮮雞粉1～2小匙、薑片6～8片、米酒適量、蔥末適量。

作法：

1.雞肉以清水稍微洗淨，蒜頭剝皮去蒂頭，薑切片備用。

2.放入少許油，將香菇煎出香味，取出備用。

將香菇炒出香味。
將香菇炒出香味。

3.雞肉入鍋，翻炒至逼出雞油後，放入蒜頭、薑片用中小火煸炒至焦黃，逼出香氣。

雞肉先拌炒過再煮湯，味道更鮮美。
雞肉先拌炒過再煮湯，味道更鮮美。

4.倒入蓋過雞肉的水量，酌量加些米酒，以大火煮滾。

5.加入適量的鹽及鮮雞粉調味，轉小火燜煮30分鐘；試喝看看味道，需要的話可再加入鹽調味，不上蓋再滾煮約5分鐘，上桌時撒上蔥綠，簡單美味的香菇雞湯即完成。

香菇蒜頭雞湯
香菇蒜頭雞湯

小叮嚀：

加水時要記得加足量，至少讓水淹沒過雞肉塊表面，中途再加水會稀釋掉雞湯的美味。

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