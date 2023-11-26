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理財百科／退休積蓄僅25萬 「4狀況」可舒適過活 

記者顏伶如
約有22%美國人覺得，只要擁有25萬元存款就能擁有舒適的退休生活。(Getty Images)
約有22%美國人覺得，只要擁有25萬元存款就能擁有舒適的退休生活。(Getty Images)

如果有25萬元積蓄，退休生活能不能過得舒適？

根據GOBankingRates理財網站今年9月進行的問卷調查，約有22%美國人覺得只要擁有25萬元存款就能擁有舒適的退休生活，雖然理財專家有不同看法，但如果符合以下四種條件，或許25萬元存款就足夠退休：

1.還有其他收入來源

富達投資(Fidelity Investments)退休產品部副總監阿薩夫(Rita Assaf)說，退休生活基本開銷應該由社安金、退休俸或年金(annuities)等保證收入(guaranteed income)來源支應，這些收入來源可以追得上通貨膨脹。可支配支出(Discretionary expenses)則由存款、投資收入支應，如果投資市場出現變化，降低可支配支出並不至於影響日常生活。

2.房貸已經付清

如果不必再煩惱房貸，或許可以靠25萬元存款退休。但同時也確保所有其他債務也都還清。嘉信理財(Charles Schwab)財富管理部主任威廉斯(Rob Williams)建議，不要忘記計算非房貸的房屋開銷，例如經常需要整修、更換的開銷項目。

3.醫療保險準備得相當紮實

若還沒到達使用紅藍卡(Medicare)的年齡，要確認個人醫療保險保障範圍有哪些。存款有限的情況下，要特別小心意料之外的醫療開銷。

阿薩夫說，根據富達投資退休健保花費估算，65歲單身民眾在2023年大約需要15萬7000元稅後存款，才夠支應退休生活的醫療開銷，這個預算數字並不包括住進長照機構的開銷；由於醫療花費難以預估，如果退休存款只有25萬元，要確認醫療保險準備紮實，保險計畫也要有應變彈性。

4.擁有平衡的投資組合，財務優先順序安排正確

威廉斯指出，在存款有限的情況下，退休生活若要過得安穩，必須確認投資組合能夠禁得起市場下跌以及其他變數的考驗。

他表示：「要確認你所持有的投資組合能夠保障財富，可以使用財富，而且財富能夠持續增長。」

退休 投資 醫療保險

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