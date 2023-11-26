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移民專頁／主擔保人收入不夠 可找聯合擔保

鄭毅律師主答
如果移民局認定婚姻關係純粹是基於綠卡，而不是基於兩個人的相愛，綠卡申請將會被拒絕。（Getty Images）
如果移民局認定婚姻關係純粹是基於綠卡，而不是基於兩個人的相愛，綠卡申請將會被拒絕。（Getty Images）

讀者問：

我持有工作簽證，快到六年了，公司一直不給辦理綠卡。因此，我想透過結婚拿到綠卡。有人幫我介紹了一位白人。這名白人同意與我結婚，說好今後在一起生活，但是我要出生活費，即支付房租和日常生活費，因為他沒有正式工作，只是打打零工，他的報稅記錄也不好。請問，嫁給這樣的人能夠拿到綠卡嗎？

答：

1.申請基於婚姻的綠卡，婚姻關係必須真實。如果移民局認定婚姻關係純粹是基於綠卡，而不是基於兩個人的相愛，綠卡申請將會被拒絕，而且會得到終身不得移民的禁令。所以，婚姻關係一定要真實，遞交申請的時候，要遞交翔實的證據，證明婚姻的真實性。移民局也會有面談，透過面談，決定婚姻關係是否真實。

2、若要申請綠卡，你先生作為申請人（Petitioner），需要遞交I-864經濟擔保書並提供相關的證明材料，如報稅單等，證明他的收入滿足一定家庭人口125%聯邦貧困線的 要求。 如果你先生的收入不夠，需要找聯合擔保人（joint sponsor）。聯合擔保人需要是公民或綠卡身分，並且和主要擔保人一樣， 收入符合要求。

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