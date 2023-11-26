大仁說財經／電動車充電 糟糕的體驗

電動車充電提供商ChargePoint營運長威爾默表示：「安全十分重要」。（Getty Images）

無論是充電還是加油，為汽車提供動力都應該很容易。如果是電動車 ，只要刷信用卡、插入插頭，車輛就會開始充電。事實上，在絕大多數時間裡都是這樣運作的。

不幸的是，並非一定是是如此。市場存在不相容的充電器設計、不同的充電速度和縮寫字母。充電座是是CCS還是NACS？為什麼在需要時找不到CHAdeMO，為什麼它會是這樣拼寫的？而且有些快速充電器並不是非常快，不過這並不一定歸咎於充電器。另外，車主該如何支付費用？充電器在哪裡？

公共充電 滿意度低

隨著產業擴展和形成標準，許多問題正在解決，許多混亂正在解決。但其他差異只是隨科技而生，而且可能永遠都會是這樣。

J.D. Power調查顯示，儘管愈來愈多電動車充電器可用，但電動車車主事實上對公共充電不太滿意。就消費者滿意度而言，電動車充電屬於一種非常糟糕的體驗。

J.D. Power電動車體驗總經理格魯伯(Brent Gruber)表示：「與手機電信商和有線電視提供商等一些眾所周知的低滿意度行業相比，它們一定處於滿意度非常低的一端。」

分布不均 最大抱怨

不過，格魯伯表示，缺乏充電器仍是最大的抱怨。根據能源部資料，美國約有14.4萬個公共電動車充電器。其中約4.2萬個在加州 。而像密西西比州和蒙大拿州這樣的州只有幾百座；雖然這裡人口少得多，但人們仍然必須開車。

公共充電站尤其複雜。首先，目前有不同的充電器類型，像是特斯拉 和其他類型。大多數主要汽車製造商都表示，他們將在幾年內轉向特斯拉的NACS(北美充電系統)格式，但這還在進行中。幸運的是，大多數非特斯拉汽車製造商都擁有一種稱為組合充電系統(CCS)的充電座。

不同系統 速度不同

如果是CCS，車主可以放心，如果找到的充電站不是特斯拉的，大多應該能夠使用它。除非你開的是Nissan Leaf，它有一個用於快速充電的ChaDeMo(Charge de Move)接頭。在這種情況下，就可能很難找到插電的地方。

擁有電動車的優點之一是，如果可以安裝家用充電器，就可以在家中充電。

有了家用充電器，就像車庫裡有加油站一樣。只需插上電源，早上醒來即可「充滿電」，每英里的成本比購買汽油的成本低得多。

出門在外，為電動車充電的費用比在家充電的費用更高，有時甚至是在家充電的兩倍。畢竟除了電力本身之外，還必須支付維護充電器的費用。而且還有很多事情需要考慮。

首先，充電器的速度有多快？公共充電器主要有兩種類型，Level 2和Level 3。Level 1基本上只是插入家用普通插座。Level 2速度相對較慢，適合外出看電影或去餐廳時使用。像是只在臨時停車時接上一些電。

如果是進行長途旅行，並且想要快速充電以便可以返回高速公路，那麼Level 3級充電器比較適合。但是，車主必須記住一些事情：多快才算快呢？有了非常快速的充電器，這些汽車可以在短短15分鐘左右的時間內將電量從10%充電到80%，只要幾分鐘就增加100英里的航程。

充電速度通常在電量超過80%後減慢，以減少對電池的傷害。但許多快充器的速度要慢得多。50千瓦的快速充電器很常見，比150或250千瓦的充電器需要更長的時間。

汽車也有其自身的局限性，並不是每輛車都能像所有充電器一樣快速充電。電動車和充電器之間要彼此相容才能解決這個問題。

UL解決方案資深電動車充電實驗室專案經理Nathan Wang表示，在首次為電動車充電時，在電力開始流動之前，大量資訊會在車輛和充電器之間來回傳遞。一方面，車輛必須讓充電器知道它可以安全充電的速度，充電器需要遵守該速度限制。

快速充電 仍有局限

例如，廣受歡迎的雪佛蘭Bolt EV的充電功率最高可達55千瓦。車主可以選擇插入更快的充電器，但不會很快完成充電。充電器只是放慢速度以滿足汽車的需求。

除此之外，即使電動車可以高達250千瓦的功率充電，充電器也可以，但真實速度可能會低於這個速度。Wang說，這可能是因為所在的地方有六個快速充電器，每個充電器都有一輛車在充電。這些充電器可能會減少所有車輛的輸出，以避免系統超載。

當然，也可能只是隨機的技術問題。由於有這麼多的能量在流動，如果出現任何問題，系統可能會隨時暫停一切。

電動車充電提供商ChargePoint營運長威爾默(Rick Wilmer)表示：「安全十分重要。」「顯然你不想傷害任何人或燒毀汽車，所以任何看起來不確定東西都可能構成任何形式的風險。所以我們會自動關閉一切。」