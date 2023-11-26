旅遊／歐洲行 暢玩5國首都

布蘭登堡紀念門。（圖：作者提供）

柏林是德國 的首都，冷戰時期被東德用圍牆包圍，全市所有需求全靠美國飛機運補，當蘇俄解體「柏林圍牆」拆除，東西柏林人民群聚「布蘭登堡紀念門」，那是座18世紀新古典主義風格的紀，一齊念碑聆聽「柏林交響樂團」，不間斷地將「巴哈」的六首「布蘭登堡協奏曲」演奏，來慶祝團圓。未久，東西德宣布統一，我為德國人高興，也為他們驕傲。當然兩地生活水平差異大，我所看到的東德就像一個特大的工地，百廢待興。

小美人魚。（圖：作者提供）

丹麥首都哥本哈根的意思就是商人的港口，由此可知其經商的能力廣大，財源之豐厚。鄰近西歐，開發較早又地處「波羅的海」要衝，卡住其他北歐國家無法與其匹敵，自古政治操作高明，一向都居領導地位。郵輪碼頭附近的「小美人魚」雕像，是為紀念童話作家安徒生而建。2012「上海世博」曾應邀本尊出席，我也恭逢其會，在白色大理石池塘中一窺芳顏，如今回歸大海，重獲自由，值得慶賀。

瑞典一直被我的無知而低估，往斯德哥爾摩的公路兩旁，架滿了SAAB出產的各型噴氣飛機，表示生產汽車只是小菜一碟，台灣軍方的方陣快砲也是他們BOFOS公司生產的；連綿不斷的集散倉庫，掛這藍底黃字IKEA的商標，這塊招牌人無人不曉；如果還要裝傻沒聽過，名聞遐邇的ABBA合唱團，就唱給你聽。瑞典路邊一片青翠草原，後面是茂密的森林、小河、湖泊遍布，國力充實，真的不容小譃。

瓦薩號戰艦模型。（圖：作者提供）

雖被丹麥吃死死的，「維京海盜」精神也讓他們的「古斯塔夫二世」國王風光過一段時期。古先生為彰顯其豐功偉業，打造世界最大的帆船戰艦，放眼波羅的海，傲視全歐。其艦美崙美奐，國王又多次交代，巨砲多多益善。1628年「瓦薩號」超級戰艦完工時，果然舉世震驚，由船廠行駛1000公尺後，隆重地翻覆沉沒在斯德哥爾摩港灣，原因是太重了，重心不穩所致。

當時的技術有限無法打撈，被大自然的泥沙淹埋了400年。瑞典政府日前探察打撈，居然保存良好，就近建立展覽館向世人顯示完整無缺、令人讚嘆的精美文物。古斯塔夫國王做夢都沒想到，他最偉大的功勞，竟是歷史文物的保存。

西貝流斯紀念館。（圖：作者提供）

芬蘭是最不像歐洲的國家，語言、文字、人種等，幾乎沒有相同之處。據說是成吉思汗四大汗國的後裔，與愛沙尼亞、匈牙利勉強攀得上關係。

直觀感覺上可耕地不多，礦石處處，營造業常見廚台、大廳、牆面的花崗石礦滿地都是。由於有個壞鄰居俄國 大鼻子，三不五時來侵略，愛國思想特別強。音樂家「西貝流斯」投身抗敵，並寫作名曲「芬蘭頌」振奮人心成為國歌，首都赫爾辛基有他的紀念公園。二戰初始，德、俄默契分贓，德攻波蘭，俄取芬蘭，宣稱三日拿下，結果打了幾個月還沒結果。裝備原始的芬蘭軍人，發揮老祖宗鐵騎精神，利用森林掩護，進行雪地游擊戰，讓俄軍坦克大軍無用武之地。雖然「冬季之戰」最後還是輸了，但蘇軍顏面盡失。

俄羅斯 就像北極熊，真不討人喜歡。巴士進關後，到酒店前沒見到一張笑臉，地陪導遊隨後解釋，他們的教育「笑」就是輕浮。

夏宮。（圖：作者提供）

她自己在英國留學，花了三年才學會笑，真為他們可悲。俄國在歐洲開化較晚，不是很文明，好在彼得大帝和後来凱撒琳大帝（皇后）的舉國全面德國化，進步神速且青出於藍。聖彼得堡是帝俄時代的首都，被修建的富麗堂皇，宮殿、教堂、堡壘、博物館、音樂廳舉目皆是；軟體部分，文學、繪畫、音樂、芭蕾舞，在世界舉足輕重，反觀當初的樣版德國，經過兩次世界大戰的摧殘，已經沒得比了。

彼得豪斯宮花園。（圖：作者提供）

「彼德豪斯宮的噴泉花園」是我見過最美的庭園，白色鑲金的建築物，在此起彼落的噴泉陪襯下，加上藍天綠地，真是讓人流連忘返。「凱撒琳的夏宮」女人味十足，法國路易十四的風格表現無遺，天藍的色調就是為了配合凱撒琳的藍眼珠。

「哈米他吉博物館」珍藏美不勝收，「軍事博物館」是遺珠之憾，作為下次再來的理由；「彼得保羅堡」是真正的城堡，在無天然屏障保護下，聖彼得堡能對峙德軍大砲坦克900天而不降，值得向他們敬禮。

哈米他吉博物館。（圖：作者提供）

聖彼得堡到莫斯科兩大都市間的公路，居然是傳統歐洲都市標準的三線道，只是將安全島改成超車道。就是說，顯示可超車的標示出現時，可以跨線超車；當箭頭顯示終止時，必須回線，此時路段是歸對方車輛超車用。如此節省，如何發展經濟？好在聽說高速公路已在興建中。

途經諾夫格羅古城，是俄羅斯的第一座城堡，也叫「克寧姆林」。是雙包了嗎？原來「克寧姆林」在俄語中就是城堡的意思，眾所周知的「紅宮」只是莫斯科的城堡而已。這裡高聳的城牆、箭樓、護城河、鐘樓、城門樣樣俱全，值得一看。

拿破崙打進莫斯科是座空城，沒人前來投降，接著大雪紛飛，只得撤出所剩八分之一兵馬，鎩羽而歸，詳情請見俄國大文豪托爾斯泰的名著「戰爭與和平」或同名電影（是我偶像奧黛莉赫本主演）。若沒耐心，就聽聽俄國音樂家柴可夫斯基的「1812序曲」，也能體會這場戰役的悲慘。

二戰德國對登陸戰沒經驗，放著奄奄一息的英國不打，跑來惹俄國，一開始摧枯拉朽，好不威風。未料，「冬將軍」一來，連汽油都凍住了，只能摸摸鼻子退兵。老毛子得理不饒人，打回柏林用100門大砲轟了一夜才入城占領，真夠狠！此外，還在莫斯科德國退兵之處，修建一座媲美巴黎的凱旋門和勝利紀念館，揚眉吐氣一番。

近年來，俄羅斯有意以「維京人」自居認祖歸宗，強化其向外發展企圖之正當性。當維京人在波羅的海，被丹麥卡死時，一支勇敢的維京人，就在前文所述的諾夫格羅登陸，與當地俄羅斯人建立城堡，作為根據地。繼而沿伏爾加河而上，翻越分水嶺，將其長船沿東歐多瑙河、頓河、第聶伯河等水路而南下，直通黑海，出君士但丁堡到達地中海，完成接觸文明世界的使命。同時，也建立當時俄羅斯最富有的基輔城堡（現烏克蘭首都），難怪北約歐盟目前挖牆腳時，動搖俄國神主牌，總統普亭當然要翻臉囉。

小啟

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