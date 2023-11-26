我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

封面故事／尋人無果 請私家偵探出馬

特約記者韓傑
家中有人失蹤，除找警方協助，華人也會找華裔偵探。（Getty Images）
家中有人失蹤，除找警方協助，華人也會找華裔偵探。（Getty Images）

紐約衛斯理私家偵探社的華裔偵探樂先生說，尋人是他們偵探社眾多的業務之一。儘管紐約有很多偵探公司，但講中文的偵探很少。因此，許多華人從中國大陸、台灣和香港打電話來向他們偵探社求助，多是找人，如欠錢者、騙子及失蹤親戚等。因為整個偵探社只有他一名華人，因此只要接到華人的案件，都會交給他辦理。

許多尋人的案件是尋找失蹤的子女。他說，子女失蹤有許多原因。有的客戶的女兒在美國被精神挾持，不願意與家人聯絡。有的是子女覺得自己很失敗，想等到自己有了成就時才聯絡家人。也有的子女因為與家庭出現矛盾，不願意與家人聯絡等等。他說，有的失蹤者輕信陌生人，最後被騙被殺。因此，他提醒華人，一定要讓子女認清美國社會的複雜性，避免上當受騙。

一些夜間俱樂部，富二代是常客，如遇吸毒和詐騙因而失蹤也常見。（Getty Ima...
一些夜間俱樂部，富二代是常客，如遇吸毒和詐騙因而失蹤也常見。（Getty Images）

★被人洗腦 拒與家人見面

樂先生說，過去十多年，許多中國人把子女送往美國留學，但是有的小孩比較單純，胡裡胡塗被人洗腦，棄學、吸毒、懷孕等，甘願充當對方的提款機。他說，美國有許多人專吃這碗飯，嘴巴特別甜，哄騙女生很有一套，讓女生成為他們的情婦。

幾年前，偵探社派他辦理一個尋人案。一名中國女生入讀紐約一所私立大學，每年光學費就要好幾萬元。除了學費外，家長給女兒每月5000元的其他花費。女兒住在曼哈頓的高級公寓，每天去學校學習。媽媽也每天與女兒保持微信聯繫，一切很正常，父母也很放心。

有一天，女兒沒有接媽媽的電話，媽媽也未在意，以為女兒正忙。後來，這種情況連續半個多月。女兒接聽媽媽的電話，但講話很簡短，只是說「我很好，沒有事不要打電話」。父母感覺有異，連忙飛到紐約，找到女兒的住處，但房東說他們的女兒已經搬走了。他們打電話給女兒，要求見面，但是女兒不見面，也不告訴在哪裡。

這對父母很著急，就找到他們偵探社，請他們幫忙找女兒。他透過一些偵探手段，找到了他們的女兒，發現這個20歲的華人女孩與一名40多歲的非裔生活在一起，而且已經吸毒，並有身孕三、四個月了。據了解，這個非裔沒有工作，還是一個小混混，靠欺騙女人賺錢。「這名非裔把女孩當作搖錢樹了。」

他說，女孩的父親很生氣，想買一把匕首，佯裝與非裔見面，當面將非裔殺掉，寧願在美國坐幾年牢。他勸阻客戶不要使用這個方式，因為起碼要坐20年牢，而且沒有必要與這種人拚命。他們又想斷掉女兒的經濟來源，逼迫非裔放手。他說，這個方案不一定可取，這名非裔靠這個手段生活，因此不只一名女友。

他建議，最重要的是讓他們的女兒對這名男友死心，不然沒用。怎麼讓女孩對男友死心呢？他認為，還是要從男方下手，讓男方主動放棄。於是，他開始調查這名非裔的底細，發現這名非裔曾經帶著女生去外州賣淫，並身負通緝令。他說，跨州賣淫屬於聯邦重罪，坐牢大約十年是跑不掉的。

他估計，這名非裔不會輕易放手，因此商量出兩套方案。於是，他陪著這對父母與非裔進行談判。他先把非裔的犯罪事實擺出來，讓這名非裔知道，他們知道他是逃犯。他們給他兩套選擇：一是把他扣住，報警處理，讓他坐牢；二是想辦法讓女孩對他死心。如果非裔選擇第二條，他們給他一定的經濟補償。「這個非裔同意與我們合作，讓女孩主動離開。」最後，非裔選擇第二條路，邀請他的另外女友一起同居。女孩看到這種情況，知道男友不專一，對男友死心，同意跟著父母離開。

她的父母看到女兒回心轉意，非常滿意。不過，胎兒月份大了，不能打胎，女孩也無法上學，就跟著父母回到中國。他說，看到這個結果，他也非常開心。他說，他的工作只是找到女孩，找到女孩後工作就結束了。他幫助這對父母帶回女兒是額外的工作，其他的偵探是不會幹的。但是，身為父親，他能夠體會到子女失蹤後家長的心情，因此辦案時總是設法滿足他們的要求。「我做得要比美國偵探多得多。」

他說，被騙的既有女孩，也有男孩。曼哈頓有幾個夜間俱樂部（nightclub），許多中國的富二代是它們的常客，互相之間都有往來。在這些夜間俱樂部裡，吸毒和詐騙很平常。一人吸毒，會導致周遭人都吸毒。而他們的父母都遠在國外，並不了解他們的孩子在美國的狀況。「孩子會說謊，也有人教他們如何說謊。」因此，他建議父母要與在美國留學的孩子保持經常的溝通。如果發現不正常，要立即採取果斷措施。

★潛伏別處 不讓父母知道

樂先生說，他曾經幫助一對台灣父母找到他們的獨生女。他說，如果找不到女兒，這對父母會瘋掉。找到女兒後，父母高興壞了。他說，這對父母對他找到他們的女兒特別感激，每到逢年過節，都會給他發個短信問候。

他說，一名台灣女留學生畢業後，告訴父母她要回台灣。她買了回台灣的機票，給父母的最後電話是「我現在去機場了」。台灣的父母依照航班到達的時間去機場接機，但是女兒並未出現。這下子父母慌了，女兒究竟去了哪裡？

於是，他們的朋友找到這家偵探社。他說，他剛接到案件時，她的父母凌晨3點打電話給他。他說，因為工作比較忙，天天缺乏睡眠，所以回答得比較慢。「她的父母都快崩潰了，因為只有這一個女兒。」

他說，如果偵探社不接這個案件，這對夫妻就要來美國，準備在報紙上刊登尋人啟事，到街上張貼廣告找人。他接過案件後，就去了她的住處。房東說，女孩一個月前就搬走了。他打女孩的手機，但她的手機停了。他檢查銀行帳戶，發現裡面有存款，但一分未動。「她沒留下任何線索。」他說，如果報警，因為女孩已經20多歲，是成年人，警察不會幫忙尋找，只是登記輸入美國失蹤人口庫（NamUs）。

他說，為了找到這名女孩，睡覺時都在想辦法，試圖在茫茫人海中找到她。他嘗試了常規的尋人方式，但都失敗了。最後，他使用了各種手段，最後找到了女孩。於是，他請偵探社的其他同事一天24小時監視這名女孩，同時給父母發訊息，說人找到了，請他們趕快來紐約。

女孩父母來到紐約後，直接去女孩的住處。父母見到女兒時，發現女兒瘦了一大圈，頭髮也不洗，亂糟糟的。原來，女孩並未上飛機，而是躲在朋友的住所裡，每天吃泡麵維生。原來，女孩來美學習設計，畢業後同學順利找到工作，只有她找不到。女孩的個性比較孤僻，喜歡鑽牛角尖，覺得自己很失敗，故謊稱自己要回去，卻沒有回去，想在紐約再嘗試。

女孩的計畫是，她等到自己找到工作以後，再告訴父母，但不知父母知道她失蹤了，是多麼著急。「父母說，你有這個想法，可以告訴我們呀。」女孩卻認為，父母沒有找到她，會想到她一定躲起來，不再找她了，等著她意外出現。

★父子吵架 兒子躲避父親

樂先生表示，他曾經幫助一位中國老人找在美國失聯的兒子，雖然找到了，但是兒子不願意與父親見面，甚至拒絕通話，讓他氣結。

他說，這位中國老人90多歲，但與兒子十多年沒有通過電話。老人躺在病床上五年多，十分想念兒子，就委託在美國的朋友找，也透過中國領事館找，但也沒有找到。最後，老人住在法拉盛的朋友無意間翻閱報紙，看到衛斯理偵探社的廣告，於是與偵探社聯絡。

接到這個案件後，他就與老人通了一個電話，收集失蹤者的資訊。老人講，十二、三年前，父子兩人在電話上吵了起來，兒子從此不再和父親聯絡。現在，老人覺得自己即將離世，就想跟兒子說話。他說，這都是人之常情，父親臨終想見兒子，說說話也好。

於是，他透過各種尋人的管道，最後順利找到老人的兒子。「他的兒子在美東一所大學當教授。」他很高興，就決定直接與這名教授聯絡。但讓他沒想到的是，教授聽到父親的情況後，卻說，「即使他死了，也與我無關」。他的兒子掛掉電話，讓他很生氣。「我又打電話去罵他。教授指責我侵犯他的人權，說他要報復。」

他打電話給老人說了這個狀況。老人說，他就是想聽兒子說話。樂先生決心「一定要幫助老人實現最後的願望」，於是決定開車去他的大學。但是，當他開車到半路上時，接到老人的朋友電話，說「不要去了，老人已經過世」。他說：「每想到這個案件，我就有點難過。」

許多尋人的案件是尋找失蹤的子女，子女失蹤有許多原因，不願意與家人聯絡。（Gett...
許多尋人的案件是尋找失蹤的子女，子女失蹤有許多原因，不願意與家人聯絡。（Getty Images）

非裔 華人 曼哈頓

上一則

新聞眼／極地之旅 郵輪擱淺奇遇記

下一則

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

延伸閱讀

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約
在首爾買食品竟比紐約還貴 價差最大的是這個

在首爾買食品竟比紐約還貴 價差最大的是這個
紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光
美重點促進晶片先進封裝在地化 推30億美元刺激方案

美重點促進晶片先進封裝在地化 推30億美元刺激方案

熱門新聞

陳明忠（右）、馮守娥（左）與馬英九(中)。（作者陳志平提供）

封面故事／政治犯父母 教我的4件事

2023-11-19 14:45
當至愛的另一半過世，哀傷之餘，必須理智採取行動打理另一半的財務。（Getty Images）

百科／另一半過世 11個步驟教你理智處理遺產

2023-11-19 11:39
陳明忠第二次坐牢期間與太太馮守娥寫了大量家書。（作者陳志平提供）

封面故事／爸爸被捕的那一天

2023-11-19 15:05

周日動動腦／壽比南山指的是哪座山？

2023-11-19 01:18
陳明忠被刑求近3個月後第一封家書，內容就像跟家人訣別。（圖：陳志平提供）

封面故事／硬漢的訣別「望妳們快樂」

2023-11-19 01:28
1981年8月8日陳明忠一家在綠島監獄的合照。左起為陳志民（大女兒）、陳明忠、馮守娥、陳志平（作者）。 （陳志平提供）

封面故事／一年兩次 綠島探監

2023-11-19 01:27

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄