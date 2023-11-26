封面故事／尋人無果 請私家偵探出馬

家中有人失蹤，除找警方協助，華人也會找華裔偵探。（Getty Images）

紐約衛斯理私家偵探社的華裔偵探樂先生說，尋人是他們偵探社眾多的業務之一。儘管紐約有很多偵探公司，但講中文的偵探很少。因此，許多華人 從中國大陸、台灣和香港打電話來向他們偵探社求助，多是找人，如欠錢者、騙子及失蹤親戚等。因為整個偵探社只有他一名華人，因此只要接到華人的案件，都會交給他辦理。

許多尋人的案件是尋找失蹤的子女。他說，子女失蹤有許多原因。有的客戶的女兒在美國被精神挾持，不願意與家人聯絡。有的是子女覺得自己很失敗，想等到自己有了成就時才聯絡家人。也有的子女因為與家庭出現矛盾，不願意與家人聯絡等等。他說，有的失蹤者輕信陌生人，最後被騙被殺。因此，他提醒華人，一定要讓子女認清美國社會的複雜性，避免上當受騙。

一些夜間俱樂部，富二代是常客，如遇吸毒和詐騙因而失蹤也常見。（Getty Images）

★被人洗腦 拒與家人見面

樂先生說，過去十多年，許多中國人把子女送往美國留學，但是有的小孩比較單純，胡裡胡塗被人洗腦，棄學、吸毒、懷孕等，甘願充當對方的提款機。他說，美國有許多人專吃這碗飯，嘴巴特別甜，哄騙女生很有一套，讓女生成為他們的情婦。

幾年前，偵探社派他辦理一個尋人案。一名中國女生入讀紐約一所私立大學，每年光學費就要好幾萬元。除了學費外，家長給女兒每月5000元的其他花費。女兒住在曼哈頓 的高級公寓，每天去學校學習。媽媽也每天與女兒保持微信聯繫，一切很正常，父母也很放心。

有一天，女兒沒有接媽媽的電話，媽媽也未在意，以為女兒正忙。後來，這種情況連續半個多月。女兒接聽媽媽的電話，但講話很簡短，只是說「我很好，沒有事不要打電話」。父母感覺有異，連忙飛到紐約，找到女兒的住處，但房東說他們的女兒已經搬走了。他們打電話給女兒，要求見面，但是女兒不見面，也不告訴在哪裡。

這對父母很著急，就找到他們偵探社，請他們幫忙找女兒。他透過一些偵探手段，找到了他們的女兒，發現這個20歲的華人女孩與一名40多歲的非裔 生活在一起，而且已經吸毒，並有身孕三、四個月了。據了解，這個非裔沒有工作，還是一個小混混，靠欺騙女人賺錢。「這名非裔把女孩當作搖錢樹了。」

他說，女孩的父親很生氣，想買一把匕首，佯裝與非裔見面，當面將非裔殺掉，寧願在美國坐幾年牢。他勸阻客戶不要使用這個方式，因為起碼要坐20年牢，而且沒有必要與這種人拚命。他們又想斷掉女兒的經濟來源，逼迫非裔放手。他說，這個方案不一定可取，這名非裔靠這個手段生活，因此不只一名女友。

他建議，最重要的是讓他們的女兒對這名男友死心，不然沒用。怎麼讓女孩對男友死心呢？他認為，還是要從男方下手，讓男方主動放棄。於是，他開始調查這名非裔的底細，發現這名非裔曾經帶著女生去外州賣淫，並身負通緝令。他說，跨州賣淫屬於聯邦重罪，坐牢大約十年是跑不掉的。

他估計，這名非裔不會輕易放手，因此商量出兩套方案。於是，他陪著這對父母與非裔進行談判。他先把非裔的犯罪事實擺出來，讓這名非裔知道，他們知道他是逃犯。他們給他兩套選擇：一是把他扣住，報警處理，讓他坐牢；二是想辦法讓女孩對他死心。如果非裔選擇第二條，他們給他一定的經濟補償。「這個非裔同意與我們合作，讓女孩主動離開。」最後，非裔選擇第二條路，邀請他的另外女友一起同居。女孩看到這種情況，知道男友不專一，對男友死心，同意跟著父母離開。

她的父母看到女兒回心轉意，非常滿意。不過，胎兒月份大了，不能打胎，女孩也無法上學，就跟著父母回到中國。他說，看到這個結果，他也非常開心。他說，他的工作只是找到女孩，找到女孩後工作就結束了。他幫助這對父母帶回女兒是額外的工作，其他的偵探是不會幹的。但是，身為父親，他能夠體會到子女失蹤後家長的心情，因此辦案時總是設法滿足他們的要求。「我做得要比美國偵探多得多。」

他說，被騙的既有女孩，也有男孩。曼哈頓有幾個夜間俱樂部（nightclub），許多中國的富二代是它們的常客，互相之間都有往來。在這些夜間俱樂部裡，吸毒和詐騙很平常。一人吸毒，會導致周遭人都吸毒。而他們的父母都遠在國外，並不了解他們的孩子在美國的狀況。「孩子會說謊，也有人教他們如何說謊。」因此，他建議父母要與在美國留學的孩子保持經常的溝通。如果發現不正常，要立即採取果斷措施。

★潛伏別處 不讓父母知道

樂先生說，他曾經幫助一對台灣父母找到他們的獨生女。他說，如果找不到女兒，這對父母會瘋掉。找到女兒後，父母高興壞了。他說，這對父母對他找到他們的女兒特別感激，每到逢年過節，都會給他發個短信問候。

他說，一名台灣女留學生畢業後，告訴父母她要回台灣。她買了回台灣的機票，給父母的最後電話是「我現在去機場了」。台灣的父母依照航班到達的時間去機場接機，但是女兒並未出現。這下子父母慌了，女兒究竟去了哪裡？

於是，他們的朋友找到這家偵探社。他說，他剛接到案件時，她的父母凌晨3點打電話給他。他說，因為工作比較忙，天天缺乏睡眠，所以回答得比較慢。「她的父母都快崩潰了，因為只有這一個女兒。」

他說，如果偵探社不接這個案件，這對夫妻就要來美國，準備在報紙上刊登尋人啟事，到街上張貼廣告找人。他接過案件後，就去了她的住處。房東說，女孩一個月前就搬走了。他打女孩的手機，但她的手機停了。他檢查銀行帳戶，發現裡面有存款，但一分未動。「她沒留下任何線索。」他說，如果報警，因為女孩已經20多歲，是成年人，警察不會幫忙尋找，只是登記輸入美國失蹤人口庫（NamUs）。

他說，為了找到這名女孩，睡覺時都在想辦法，試圖在茫茫人海中找到她。他嘗試了常規的尋人方式，但都失敗了。最後，他使用了各種手段，最後找到了女孩。於是，他請偵探社的其他同事一天24小時監視這名女孩，同時給父母發訊息，說人找到了，請他們趕快來紐約。

女孩父母來到紐約後，直接去女孩的住處。父母見到女兒時，發現女兒瘦了一大圈，頭髮也不洗，亂糟糟的。原來，女孩並未上飛機，而是躲在朋友的住所裡，每天吃泡麵維生。原來，女孩來美學習設計，畢業後同學順利找到工作，只有她找不到。女孩的個性比較孤僻，喜歡鑽牛角尖，覺得自己很失敗，故謊稱自己要回去，卻沒有回去，想在紐約再嘗試。

女孩的計畫是，她等到自己找到工作以後，再告訴父母，但不知父母知道她失蹤了，是多麼著急。「父母說，你有這個想法，可以告訴我們呀。」女孩卻認為，父母沒有找到她，會想到她一定躲起來，不再找她了，等著她意外出現。

★父子吵架 兒子躲避父親

樂先生表示，他曾經幫助一位中國老人找在美國失聯的兒子，雖然找到了，但是兒子不願意與父親見面，甚至拒絕通話，讓他氣結。

他說，這位中國老人90多歲，但與兒子十多年沒有通過電話。老人躺在病床上五年多，十分想念兒子，就委託在美國的朋友找，也透過中國領事館找，但也沒有找到。最後，老人住在法拉盛的朋友無意間翻閱報紙，看到衛斯理偵探社的廣告，於是與偵探社聯絡。

接到這個案件後，他就與老人通了一個電話，收集失蹤者的資訊。老人講，十二、三年前，父子兩人在電話上吵了起來，兒子從此不再和父親聯絡。現在，老人覺得自己即將離世，就想跟兒子說話。他說，這都是人之常情，父親臨終想見兒子，說說話也好。

於是，他透過各種尋人的管道，最後順利找到老人的兒子。「他的兒子在美東一所大學當教授。」他很高興，就決定直接與這名教授聯絡。但讓他沒想到的是，教授聽到父親的情況後，卻說，「即使他死了，也與我無關」。他的兒子掛掉電話，讓他很生氣。「我又打電話去罵他。教授指責我侵犯他的人權，說他要報復。」