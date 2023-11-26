封面故事／華人失聯 原因百百種 牽動親人心

金芳從中國飛往洛杉磯後，搭車前往棕櫚泉（Palm Springs)，與網上結識數月的美國男網友見面。（Getty Images）

美國全國失蹤與不明身分人員系統（NamUs）2022年10月27日發布的消息稱，每年通報失蹤成人數近60萬人。不過，大部分失蹤者都會很快找到，也有少數找不到。此外，每年還發現4400具身分不明的屍體。這意味著有0.73%的失蹤者被找到，但無法確認身分。

根據NamUs統計，美國2022年失蹤人數達54萬6568人，其中亞裔為1萬1349人，占總數的2.08%，低於白人（57.27%）和非裔（35.34%）的比率。

華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（本報資料圖）

2023年8月3日，來自中國的金芳（Fang Jin）在美失蹤，進入NamUs數據庫，代碼是MP106467。

資料顯示，金芳、女、亞洲人，最後聯絡日期是2023年7月20日，失蹤地為加州莫龍戈谷（Morongo Valley），失蹤時年齡為47歲。金芳失蹤案引起美國華人社區的關注，被中文媒體廣泛報導。金芳是廣東人，來美的目的是面見半年前認識的美國男網友。

今年7月14日，金芳從中國飛往洛杉磯，在市中心聯合車站附近一間旅館過夜後，隔天乘列車到了棕櫚泉（Palm Springs)，與網上結識數月的美國男網友見面。7月15日，男網友到車站接金芳，兩人一同出遊。最初，兩人相處還好。金芳也將與男網友在一起的照片透過微信發給親友。

金芳最後一次在朋友圈發帖，是分享自己將與男網友去約書亞樹公園，隨後就不知所終。（Getty Images）

★越洋約會 金芳命喪美國

然而，到了7月22日，金芳與家人的聯絡突然中斷，電話打不通，社交媒體也不再更新。金芳最後一次在朋友圈發帖，是分享自己將與男網友去約書亞樹公園遠足，但隨後就不知所終。金芳在中國的女兒和父母開始尋人。

金芳失聯後，其友人向聖伯納汀諾縣警局報警。聖伯納汀諾郡警方已經發布尋人啟事。警方調查後發現，與金芳在一起的美國男子是菲茨帕特里克（John Root Fitzpatrick），現年52歲。據悉，菲茨帕特里克是一名退伍軍人，有犯罪前科。不過，菲茨帕特里克的遺骸，已於9月17日由一名露營者在哈珀峽谷（Harper Canyon）發現。

警方在南加的安薩博雷戈（Anza-Borrego）沙漠發現多塊人體遺骸，初判是失蹤華女金芳。（Getty Images）

警方搜索小組10月28日在南加內陸安薩博雷戈（Anza-Borrego）沙漠發現多塊人體遺骸，初步判斷就是失蹤華女金芳，已經通知金芳的家人。

★混得不好 躲起來不見人

很明顯，金芳屬於被動失蹤者，即因為出現意外，無法現身。根據NamUs統計，許多失蹤者是混得不好，躲起來不見人，「故意失蹤」的。大量研究表明，受傷、虐待、經濟困難等因素是人們「選擇」消失的主要原因。

今年9月，一則尋人啟事在紐約華人圈中轉發。該尋人啟事尋找失聯多年的瞿旭東。瞿1964年出生於中國浙江溫州市烏牛鎮鴨鵝村，1990年1月離開家鄉，同年6月抵達美國紐約市 。他在紐約市居住三年，與同村人失去聯繫。同村的童年夥伴在2001年在康州賭場見過他，從此音訊全無。現在家中年邁的母親和姊姊尋找他，希望見上一面。

記者撥打尋人啟事中的聯絡電話，但無人接聽。美東溫州同鄉會前會長黃根弟說，看到這個尋找失蹤的溫州人的廣告並不感到意外，因為他擔任會長期間也曾經接到過「好幾個」尋人求助。他說，溫州同鄉會多次幫助尋人，然後再將他們送回去。

他指出，這些失蹤者中多數人沒有美國身分。「有人就在賭場混，不願意見人，也不與家人聯絡」。因為他們不與家裡聯繫，中國那邊的親戚委託溫州同鄉會找人。「我們在賭場找到他們，但是他們不願意與家人見面。」他說，如果他們勤奮工作，還是有口飯吃，但是他們不想工作。

當然，也有可能人消失了，找也找不到。「他們可能不在世了，但是這種情況的不多。」如果他們出了意外，還是能夠被發現的。他說，美國的尋人系統相當完整。若發現逝者是亞裔，就會聯絡亞裔社區，前往認屍。例如，福建同鄉會、溫州同鄉會也會接獲通知，同鄉會也會派人去辨認屍體。

他說，有人消失了很多年，最後找到了，因為沒有合法身分，想回家也不能。「我們同鄉會幫忙，請紐約總領館發個回鄉證，把他送上回國的飛機。」他說，如果同鄉會不過問這事，警察就有可能把他們送到精神病院。他說，有人只記得自己溫州人，其他的都不記得了。等人清醒後，他們再仔細詢問他的家人狀況，最後聯絡到他的中國家人。「醫院把他放出來，我們送他回家。」

★抱怨不公 罹患精神疾病

紐約律師陳梅曾經幫助一位中國家人找到在美國留學的兒子。她說，一名浙江留學生2018年9月來美國中西部大學攻讀博士學位。2020年3月，美國爆發新冠疫情，大學關門，老師和學生都放假。這名留學生在網路上發現自己一篇論文發表了，令他氣憤的是，作者變成了博士導師。

她說，他很想找導師理論，但導師不上班。他想向學校管理層反映不公情況，但是學校處於關閉狀態，沒有人管這事。他很氣憤，又無處發洩，導致精神失常，最後離校出走。「他與中國家人失聯近大半年時間」。他在中國有父母，有妻子，還有一個出國前半歲多的兒子。

她表示，他的家人很著急，首先委託他的住在舊金山的表哥尋找。表哥先去學校找，發現他已經離開學校。「聽說他的表哥聘請了私家偵探尋找，但沒有找到。」他的表哥打聽到有人在紐約市布朗士街上看到了他。於是，他的表哥轉告國內親戚，國內親戚又向中國駐紐約總領事館求助。「紐約總領館僑保處讓家長聯繫我們，我開始出面尋找。」

她說，當時，紐約市尚處於新冠疫情期間，出去找人很不方便。她聽說這名留學生罹患精神疾病，就在醫院尋找。「我打電話給布朗士的醫院。」最後，她在布朗士一家精神病院找到這名學生。「他已經被診斷出患有精神分裂症。」

她把這個消息傳給他的表哥，他的表哥又把消息轉到他的父母那裡，他的父母與陳梅聯上微信，託陳梅去看看他們兒子，勸說他回國治療。陳梅就聯絡醫院，要求見見這名病人。「他的父母寫了委託信，醫院才同意安排見面。」

她從醫院社工處了解到，這名學生流浪至紐約市。剛來紐約時，他還有點錢，租住公寓。後來，他的錢花光了，就流落街頭。警察發現後，送他到這家精神病院。當時，這名學生患有被迫害妄想症。他拒絕接受治療，也不注射新冠疫苗，說是有人要害他。

她說，她和這名學生的第一次見面是失敗的。他拒絕見面，最後勉強見了面，又說「我要害他」。他幾個月內不洗澡，不剪髮，「鬍子有半尺長」。她說，這名學生很高，但很瘦，只有110磅。她將見面狀況告知學生的父母，「我建議他的母親來紐約，親自勸說兒子回國。」

他的母親趕快申請了護照和簽證，很快就來到美國。於是，她又陪他的母親去精神病院見兒子。他的兒子看到母親來了，同意見面。她說，這名學生是理工科專業，很有邏輯，與他的母親談論世界危機，而她的母親不停地哭泣。「他拒絕回國，擔心有人害他。」

她說，這家精神病院沒有強制這名學生服藥。她的母親同意後，醫院向法院提出強制治療的申請。一周後，她再次陪著他的母親去精神病院時，發現這名學生已經安靜下來，頭髮和鬍子也剃了，人也洗了澡，狀態好了很多。她們第五次去精神病院看學生時，由於藥物劑量加大，效果更加顯著，而且他接種了疫苗。這時，兒子終於同意了回國治療。她聽說，這名學生回中國以後，入住當地一家精神病院。

她為這名同學感到惋惜，這名學生畢業於中國一所好大學，對未來期望很高。他最初也想回國，但是錢已經花光，無法回國。更重要的是，他覺得自己一事無成，回國沒有面子。「一個本來很有前途的學生成了精神病患，值得人們深思。」

失蹤者和家人失聯有許多原因，但心理因素是其中之一。 （Getty Images）

★心理問題 留學生很普遍

芝加哥 清水正東律師事務所主任黃正東律師說，他們律師事務所2021年至今辦理的3名中國留學生 的失蹤案，結果是這些留學生都找到了。在這三個尋人的案例中，花費功夫最多的就是去年尋找芝加哥大學留學生的范迪文。

2022年5月6日，20歲范迪文離開校園後失去聯繫。5月底，范迪文父母委託他們律師事務所尋人。接到委託後，他就與合夥人胡逸倫律師前往芝加哥大學查看錄影帶。「我們在錄影中看到，范迪文戴著口罩，背著一個大包，騎著單車，最後在芝大一個橋洞下消失。」

范迪文失聯後，他們發布尋人啟事。其內容是，范迪文出生於2002年，為芝加哥大學準大三學生，失聯前背著一個寫有EDISON字樣的黑色背包，戴著一副黑框眼鏡。其父母表示，願為提供可靠線索的人士支付1萬元酬金。同時，他們也將范迪文上報至美國司法部NamUs官方網站失蹤人口名單中，芝加哥警方與全美警察體系近13萬多分局聯網共同尋人。

某些時候，可能需要考慮聘請私家偵探來尋找失蹤人員。（Getty Images）

為了尋找范迪文，該律師事務所動用了許多資源，包括律所的偵探。他們還找了范迪文的高中同學、大學同學、前女友、房東等，並在車站、機場尋找線索。胡律師與芝加哥警方一同前往美國長途汽車公司灰狗巴士調查，發現范迪文買了一張往西部的車票，「購票的資訊有矛盾的地方」，最後發現范迪文去的目的地是加州。

於是，黃律師與西岸的華人社區領袖取得聯繫，請他們幫忙尋人。7月27日，失蹤將近三個月的范迪文已被找到。范迪文當時在洛杉磯一家慈善機構擔任義工，聽從機構負責人的建議，主動與家人聯繫。范迪文的父親在得知兒子被找到後，立即啟程前往洛杉磯。

黃正東透露，另外兩名學生失蹤的原因不同。一名學生拒絕與父母聯繫，父母向他們求助。他們去學生所在的學校，得知學生仍在學校，正常上課。另外一名學生消失了一段時間，父母找不到孩子，就委託他們去尋找，最後找到。

他說，留學生失蹤有許多原因，但心理因素是其中之一。例如，有些學生在中國很優秀，但是來到美國以後，學業成績不理想，他們就受不了。他的建議是，家人如果聯絡不到孩子，應該第一時間就報警。同時，他們應該向中國駐當地的領事館求助。他們也可以求助於律師，因為律師對當地社區比較熟悉。「我們與全美華人社區都有聯繫。」

駐洛杉磯總領館每年均會處理數十起中國公民失聯求助案件，特別是留學生、遊客為主。（Getty Images）

★尋人訊息 中領館幫發布

在中國駐紐約總領館、芝加哥總領館和洛杉磯總領館網站上，現在仍刊登著幾則尋人啟事，有的發布日期相當久遠，都在十年以上。例如，紐約總領館的網站上仍然有兩個「尋親資訊」，發布日期是2012年2月8日。

一、應北京市居民吳松泉請求，本館協助尋找吳彤先生。吳彤先生，1964年出生，原籍北京，1996年來美，2009年後失去聯繫。吳彤先生曾在以下地址居住：196-XX49th Ave，Fresh Meadows, NY 11365。

二、應黑龍江省齊齊哈爾市居民王海陽請求，本館協助尋找原粹生先生、原宜女士。原粹生先生約90歲，曾在紐約市一家醫院工作；原宜女士約45歲，曾在紐約市居住。

如您有上述相關人士線索，請與總領館聯絡。地址：52012th Ave，New York，NY 10036，電話：（001）212-244-9392轉1502；傳真：（001）212-564-9387。

網站並備註：1、如您對上述公布內容有不同意見，請及時透過上述方式與本館聯絡。2.我館將尊重被尋者意願，只應被尋者要求向其提供尋親者聯繫方式，由被尋者自主決定是否與尋親者聯繫，我館不主動向尋親者提供被尋者聯絡方式。如被尋者需我館提供更多協助，可向主管領事提出。

芝加哥總領館的「尋人啟事」刊登於2010年12月2日。內容是：許茜，女，1986年生，身高163cm，目前就讀紐約某大學。2010年11月27日在芝加哥與家人失去聯繫。

研究顯示，年輕人、精神疾病患者、老年人等三類人員容易失聯。（Getty Images）

洛杉磯總領館2017年10月20日刊登「預防及尋找失聯人員須知」。須知稱，美聯邦調查局下屬全國犯罪資訊中心發布的報告顯示，截至2016年底，全美約8.8萬起在查失蹤案件，其中18歲以下未成年人占38.3%，21歲以下人員占48.6%。2016年，新增通報失蹤案64.73萬件，其中64.43萬件因當事人自行返家、被找到，或為無效報案等在當年即被註銷。研究顯示，年輕人、精神疾病患者、老年人（特別是阿茲海默症患者）等三類人員容易失聯。

總領館領區中國公民人數眾多，洛杉磯作為全美第二大城市，短期旅遊訪問人數高達百萬人。駐洛杉磯總領館每年均會處理數十起中國公民失聯求助案件，特別是留學生、遊客為主。主要原因有：前往無通訊訊號的偏遠地區、未在約定時間與家人聯繫、老年人外出走失、因心理健康問題拒絕與外界交流、突發精神疾病而被強制送醫治療等。