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星座／11月26日至12月02日 金牛座游刃有餘 射手座好運降臨

科技紫微網

2023年11月26日至12月2日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。幸運色彩：橄欖綠

幸運數字：1

吉運方位：西南方向

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作！

幸運色彩：象牙白

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計劃都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：草根白

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：石板灰

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

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