人物／逃亡12年服刑4年 出獄開餐館 4年上必比登

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯中餐館 老闆陳立民（Arthur Chen）一生大起大落。他曾是人生贏家，成功經營一家知名華資超市，卻因豪賭傾家蕩產，更因一念之差成為逃亡12年的聯邦通緝犯；服刑四年後出獄已是60多歲，重振旗鼓，開張餐廳，成為上榜米其林指南中必比登推薦的中餐館。

陳立民的中餐館位於洛縣羅蘭岡（Rowland Heights）東方明珠廣場，名叫「頤中福」（Eat Joy Food），這是一家以台灣菜系為主的餐廳。今年7月，「頤中福」獲得米其林指南中的必比登推薦（Bib Gourmands），是洛杉磯唯一上榜的中餐館。

在旁人看來，今年65歲的台灣移民如今已站在人生的最高峰，但他自認為只是成功的起點。回憶起伏的半生經歷，陳立民感慨千萬，「大難不死， 必有後福。」

「頤中福」7月獲米其林超值餐廳獎，是洛杉磯唯一上榜的中餐館。（記者邵敏／攝影）

賭城豪賭 傾家蕩產

1985年從台灣到美國留學的陳立民，碩士畢業後人生第一個高峰是在40歲左右，他接手德州達拉斯的僑冠超市，並把這家當時負債累累的華資企業轉虧為盈，經營得紅紅火火。陳立民描述當年超市熱鬧場景，「那是2000年前後，僑民看到什麼東西都想買，恰巧我們超市什麼都有，德州一直以休士頓為華人中心，但我們超市生意好的時候，達拉斯成為了華人中心。」

命運急轉直下，2002年陳立民在拉斯維加斯豪賭，不幸輸掉全部身家，當時連買一個漢堡的錢都沒有，超市股份也無奈轉讓。因為一念之差，急於在賭場翻本的陳立民做假支票賭錢，但很快東窗事發，之後法庭判處20個月刑期。陳立民當時還不是美國公民，擔心判刑後會被遞解出境，他決定逃亡，這一逃就是12年。

2002至2015年期間，背負著逃亡的沉重祕密，陳立民來到加州洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia），在這裡他開了一家名叫「福軒雅敘」（Cafe Fusion）的台灣餐館，並把店經營得風生水起，如今餐館還在，但早已易主。

陳立民形容當年的「福軒雅敘」，一沒裝潢，二沒服務，三沒停車，價錢又貴，但就是這樣的餐廳，生意好得令人咋舌，「那段期間這家店大概是台灣菜的泰斗，全美國最貴台菜，很多人慕名前來，也接待了很多貴賓。」

為了宣傳這家餐館，陳立民當時在台灣東森電視台開了一檔 「饕哥上菜」的美食節目，並以「饕哥阿舍」的稱號聞名於美食圈。毫無疑問，那是他人生的第二個高峰。

被捕入獄 一夜白頭

2015年2月農曆春節前夕，陳立民記憶深刻，有一天早上，FBI三名手持槍械的探員突然出現在家門口，他馬上明白這一天終於到了。陳立民說，當時想的最多的是餐廳怎麼辦，接下來的生意怎麼做，因為馬上就要過年了，而最恐懼的就是走向不知的未來，不知道這次的牢獄之災會被關多久，「那天我真的是一夜白頭，一照鏡子看到自己的頭髮全都白了。」

因為逃亡十餘載，陳立民的刑期從最初的20個月增加到4年，他被送到俄克拉荷馬的聯邦監獄 服刑，開始人生另一段完全不同的逆境。

2019年8月，陳立民服刑四年後出獄，當時61歲，身無分文，為了生活，陳立民嘗試去一家餐廳應聘打工，但被老闆拒絕。在朋友籌資協助下，他花費1萬元租下羅蘭岡東方明珠廣場的一家店面，取名叫「頤中福」。陳立民說自己當時沒有任何選擇，接手這家瀕臨關門的店，重新開始做拿手的台灣菜。

沒有想到，「頤中福」營業三個月後，疫情大爆發，加州宣布居家防疫政策， 許多餐廳紛紛關門。

在陳立民的堅持下，疫情期間「頤中福」持續營業，一直到今年的7月11日，必比登推薦頒布的那一天，餐廳還處於虧本狀態。

陳立民再一次站上人生的高點，已經65歲的他認為，現在不是高峰，只是起步。分享跌宕起伏的前半生，陳立民希望對他人有所幫助，「處在困境中的人想一想，跟我的人生比，困難就不算什麼」他還說，人的一生如果出現不平之處，那就必定會有一個新的轉折點出現，是好是壞，關鍵在於自己的把握。

神戶牛肉捲，用噴槍噴牛肉，裡麵包蘿蔔苗和小段梨肉。（受訪者提供）

獄中度假：陳立民醒悟面對挫折

美國監獄對許多人來說，充滿神祕恐怖的色彩，服刑之人會有怎樣不堪的遭遇，普通人難以想像。陳立民敘述自己曾在聯邦監獄的四年生涯，他形容是在「超級度假」，因為想盡辦法讓自己在監獄裡過得好，而且收穫人生最大醒悟。

2015年至2019年，陳立民在奧克拉荷馬的聯邦監獄服刑，他形容聯邦監獄就像是度假中心，在快要出獄時，竟有種小時候假期結束要返校的不捨感覺。

陳立民描述聯邦監獄環境好，冬暖夏涼，冬天有暖氣穿短袖，夏天冷氣足就要穿長袖。很長一段時間，陳立民與另外一名獄友共處一間，房間裡有兩張床，還有桌子，面積大概五、六平方米，但沒有窗，整個環境看上去冷峻而乾淨，「服刑四年，我住的房間一直在變化，八人間、兩人間我都住過。」

監獄內的起居生活，主要就是吃飯和睡覺，偶爾有機會出去放風，伙食健康養生，周三吃雞，周六吃魚。但陳立民表示，這是聯邦監獄才會有的條件，如果在州、縣一些地方監獄服刑的話，可能真的會求生不得，求死不能。

陳立民解釋自己把蹲監獄過成度假，最初是因為擔心親人受煎熬，最好的方法就是在裡面盡量過得好，讓他們放心，「一開始家人以為我是強顏歡笑，等到知道我真的有那種快樂，他們就釋懷了。」

2019年，陳立民在聯邦監獄服刑四年後出獄。（受訪者提供）

閉關讀書 學會反思

監獄生活最充裕的就是時間，陳立民在裡面讀了很多書，包括大量的宗教典籍，「聯邦監獄規定每人最多同時持有七本書，但宗教書籍不限數量，我對宗教的書很有興趣，《聖經》中英文版、《古蘭經》、《易經》全在監獄讀完，其中《易經》影響最大，改變我對人生的很多想法。」

在監獄中，陳立民說自己碰到過霸凌、打架，監獄警察也會欺負囚犯，「但當我明白這些都無法避免，那就只能面對，勇者無懼。」他把四年的監獄生涯形容成一段閉關時光，「古人常說閉關必有所得，我在監獄中得到人生最大的醒悟，遇到挫折時要面對，同時學習如何解決這些問題，想明白究竟是什麼原因導致，以及今後如何避免，學會反思。」

陳立民在監獄每天手抄《心經》送給獄友，並用英文解釋《心經》，告訴獄友怎樣面對監獄生活，出獄後要怎麼做。他說，人在被囚禁時，心靈更加清晰，沒有任何外力影響，也不愁吃穿，「因為監獄裡過得很好，我後來甚至都不太想出來了。」

經營哲學：自己不吃不要端出去

「好吃、好看、好貴」是陳立民對「頤中福」的評價。（受訪者提供）

陳立民曾說，「做飯原則很簡單，我經常跟大廚師傅說，你不吃的菜就不要端給人家吃。」

好吃好看 作菜要求

米其林指南中的必比登推薦，強調在這家餐廳用餐，美食體驗物超所值。獲獎的中餐館位於羅蘭岡（Rowland Heights東方明珠廣場，主打正宗台灣料理，傳承家鄉美食。陳立民，美食圈人稱饕哥阿舍，談到對店內菜餚要求，他說有一個最樸素原則，「師傅做每道菜時都會有基本判斷，這道菜做得好吃還是不好吃，如果自己都不想吃，那就不要端出去給客人。」

「好吃、好看、好貴」是陳立民對餐廳的評價。事實上，店內消費豐儉由人，包廂無論幾人，最低消費1000元，每道菜都是精心製作；大廳人均消費40元上下，一碗台灣牛肉麵23元，雖說比其他中餐館貴些，卻是正宗台灣味道，牛肉麵搭配自製酸菜，讓食客瞬間找回小時候味道。