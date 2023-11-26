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養生／每天小酌 醫：風險大過好處

楊雅棠
醫師表示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。（本報資料照片）
醫師表示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。（本報資料照片）

「小酌怡情」是許多嗜好杯中物者常說的話，甚至還會拿「喝點酒有益健康」來安慰自己。但醫師則示警，喝酒的風險遠遠超過任何「可能的好處」，酒精不僅會導致心律不整、高血壓，甚至還會導致體重增加。

許多人認為一天一杯紅酒可增加血液循環、預防血栓，對心血管有好處。但台北國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，英國的研究指出」男性和女性每周飲酒不超過14單位是安全的，但喝酒的風險仍遠遠超過任何可能的好處。且研究發現，只有55歲以上的女性在每周喝不到五單位的酒精，才有些許益處。然而，若是還沒有開始喝酒的族群，則不建議開始喝酒。

郭志東表示，單位酒精的計算是根據飲料的多少和酒精強度（Alcohol By Volume，ABV）得出，因此一單位的酒精大約是一口、約25毫升的烈酒（酒精含量約40%）或一小杯、約50毫升的葡萄酒（酒精含量約20%)，又或是一罐、約300毫升的啤酒（酒精含量約4%)的啤酒、水果酒；至於一杯、約150毫升的調酒（酒精含量13%）則含有兩單位。

而如果每周攝取14個單位的酒精，也需要把這些量均勻地分布在三天或三天以上進行，否則一次性喝下大量酒精容易對身體造成額外的傷害。尤其對於已經患有心律不整，尤其是遺傳性心律問題的病人來說，重度飲酒導致首次心律不整發作之後，日後的心血管風險也會上升。

除了造成心律不整等風險外，郭志東表示，酒精熱量很高，一單位的酒精約56大卡，相當於一份奶油的熱量，而攝取過多卡路里導致肥胖，都是心臟病、中風和第二型糖尿病的風險因子。加上酒精會降低藥物的效果，尤其對糖尿病藥物或抗凝血劑，喝酒會影響這些藥物的作用。因此為了心血管的健康著想，少喝或不喝酒才是正道。

糖尿病 高血壓 心臟病

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