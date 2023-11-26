娛樂／聖誕電影季開跑 6片陪你過節

「聖誕節同伴」海報。（取材自IMDb）

準備好迎接今年的聖誕電影季了嗎？付費有線電視頻道「Lifetime」依照慣例，在聖誕節 前一、兩個月開始播映節慶電影，而「眾生相雜誌」（People Magazine）精選六部必看節慶電影清單，讓觀眾度過充實的年末假期。

除了萬眾矚目的「80年代貴婦：女主角的聖誕節」（Ladies of the ‘80s: A Divas Christmas）之外，「A+E電視網」（A&E Television Networks）旗下的「Lifetime」頻道從11月18日起，另推出11部新穎的原創電影。

太過溫馨可能會讓觀眾覺得膩，因此「Lifetime電影頻道」（Lifetime Movie Network，簡稱LMN）將於12月7日推出頻道首部驚悚作品「平安夜，殺人夜」（Silent Night, Fatal Night）。

以下節目除非另外備註，否則全都會在公告日期的美東時間晚上8時於「Lifetime」頻道首播。

11月18日：聖誕節同伴

「聖誕節同伴」（Christmas Plus One）由艾蜜莉亞拉塔洛（Emily Alatalo）與凡妮莎史麥斯（Vanessa Smythe）和安德魯布謝爾（Andrew Bushell）領銜主演。

亞拉塔洛飾演的卡拉（Cara）與史麥斯飾演的艾咪（Amy）這對姐妹約定在明年聖誕節之前，各自找到屬於她們的靈魂伴侶，但她們都沒抱太大期望。

一年後，艾咪的冬季婚禮即將來臨，卡拉則找到她覺得超完美的另一半切斯（Chase），布謝爾飾演的切斯同意陪伴卡拉出席婚禮。

然而，卡拉卻弄丟了切斯的電話號碼，就在希望幻滅之際，簽下卡拉的雜誌作家、科里塞維爾（Corey Sevier）飾演的麥可（Michael）能否及時找到切斯呢？

11月19日：飛機、火車與聖誕樹

「飛機、火車與聖誕樹」（Planes, Trains, and Christmas Trees）由凱德琳戴維斯（Kathryn Davis）和奧利維耶雷納德（Olivier Renaud）領銜主演。

「飛機、火車與聖誕樹」海報。（取材自IMDb）

戴維斯飾演的策展人凱莉（Kayley）和雷納德飾演的運動經紀人布雷特（Brett）前往印第安納州出差，孰料一場暴風雪導致班機取消，兩人眼見無法在平安夜之前搭機返回紐約過節，於是試圖自行設法返回紐約，卻碰上暴風雨。這場暴風雨迫使兩人前往俄亥俄州 的紅木鎮（Redwood）尋求庇護，紅木鎮是聖誕魔法聖地，兩人會在當地擦出什麼火花呢？

12月2日：80年代貴婦：女主角聖誕節

「80年代貴婦：女主角聖誕節」（Ladies of the '80s: A Divas Christmas）由羅妮安德森（Loni Anderson）、摩根費爾切爾德（Morgan Fairchild）、琳達格雷（Linda Gray）、唐娜米爾斯（Donna Mills），以及妮可萊特謝里登（Nicollette Sheridan）領銜主演。

「80年代貴婦：女主角聖誕節」將五位1980年代肥皂劇明星齊聚一堂。（取材自IMDb）

五位1980年代魅力四射的肥皂劇明星齊聚一堂，共同拍攝這部長青聖誕節影集的最後一集。

特拉維斯伯恩斯（Travis Burns）飾演的製作人亞歷克斯（Alex），與泰勒安湯普森（Taylor Ann Thompson）則飾演導演尼爾（Nell），這兩位大學時期的老朋友盡力維持劇組各項大小事順遂運作，但隨著5位女士駕到，昔日鬥爭再次浮現，威脅整個劇組，演出差點取消。

五人最終決定拋開歧見，展現「好閨密」的一面，並努力促成亞歷克斯和尼爾的舊情復燃，五人同時發現彼此其實仍非常在乎對方。

電影中的原創歌曲則由傑凱哈麗（Jackée Harry）、塔緹亞娜艾莉（Tatyana Ali）和麥斯艾瑞其（Max Ehrich）獻唱，而風靡1980年代的人氣女歌手蒂芬妮達維希（Tiffany Darwis）則將為這部以80年代女性為主題的電影再開金嗓，獻唱主題曲。

12月7日美東晚上8時在LMN播出：「平安夜，殺人夜」

「平安夜，殺人夜」（Silent Night, Fatal Night）由亞歷克斯卡馬丘（Alex Camacho）和馬修波爾坎普（Matthew Pohlkamp）共同擔綱演出。

「平安夜，殺人夜」劇照。（取材自IMDb）

劇情講述卡馬丘飾演的暢銷懸疑小說作家馬洛里迪爾伯恩（Mallory Dearborn），不顧波爾坎普飾演的經理邁克爾（Michael）的反對，片面決定結束她經營許久的偵探事務所，轉而投入更多的個人事務。

邁克爾禁不起巨額報酬誘惑，不僅逮到迪爾伯恩，擅自囚禁她，更讓全世界相信迪爾伯恩已經去世，還強迫她寫一部新的「遺作」小說。

如今，迪爾伯恩將在聖誕假期，寫下她迄今為止最驚心動魄的故事：她自己的逃亡故事。

12月17日：魔法聖誕快樂

「魔法聖誕快樂」（Merry Magic Christmas）由派翠西亞艾薩克（Patricia Isaac）和安德魯鄧巴（Andrew Dunbar）主演。

「魔法聖誕快樂」海報。（取材自IMDb）

隨著聖誕節的腳步逼近，艾薩克飾演的財務顧問貝絲（Beth）卻反覆看到「624」這個「天使數字」出現在生活之中，且將如神助般實現她心中的秘密願望。624這個數字進一步影響了她的生活，包括她的起床時間、單車騎乘距離，以及倒數計時的時間。

貝絲金援當地兒童劇院時，遇見鄧巴飾演的內特（Nate），內特缺乏財務經驗，可能導致劇院倒閉。貝絲與內特共同努力為兒童劇院籌集資金，並可能在這期間找到真愛。

12月23日：媽媽的聖誕男友

「媽媽的聖誕男友」（Mom's Christmas Boyfriend）由吉妮安古森（Jeananne Goossen）、艾巴瑞特 （Ai Barrett）和查克史馬都（Zach Smadu）主演。

「媽媽的聖誕男友」海報。（取材自IMDb）

巴瑞特飾演中10歲女孩莉莉摩根（Lily Morgan）參加一場關於聖誕節願望的寫作比賽，莉莉自幼從中國被收養而心智超早熟，她希望單親母親、古森飾演的艾瑪（Emma）能在聖誕節前找到真愛。

莉莉的文采讓她贏得這場寫作比賽，但她許下的聖誕願望能否實現呢？