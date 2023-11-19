料理功夫／晚香玉筍2吃

晚香玉筍佐蔬食燉飯

名字優美的「晚香玉筍」是夜來香的嫩苗花苞，是花農要消耗沒能賣出的困境，而發展出改良食用蔬菜 ，也是目前餐廳、飯店很夯的食材。吃起來口感清脆還自帶些香味，在餐廳販售價錢也不菲，所以吃後印象深刻。

日前在傳統市場看到，趕緊買回試著做出兩道料理，如果有機會看見，不妨買來嘗鮮。

晚香玉筍

晚香玉筍佐蔬食燉飯

材料：

米2杯、晚香玉筍6枝、黃色、綠色櫛瓜各半條、櫻桃番茄10顆、鮮菇50克、玉米粒30克、洋蔥半顆、蒜5瓣、橄欖油適量、鹽適量、番茄醬適量、清水適量、小花、綠葉少量裝飾(沒有也可)。

作法：

1.洋蔥、蒜切細末備用。

2.晚香玉筍、黃、綠櫛瓜、櫻桃番茄、鮮菇等清洗，先後切片、切段。

3.生米洗好，平底鍋放入橄欖油，把洋蔥、蒜末翻炒後撈起，直留下油在鍋中(留香味)，接著放入米稍加翻炒，之後加入2.5杯水煮沸。

4.起另一平底鍋，把黃、綠櫛瓜片跟櫻桃番茄煎焦黃，晚香玉筍、鮮菇最後煸煎後備用。

5.作法3開蓋，把作法4材料倒入，加入玉米、番茄醬稍微拌勻，最後加入鹽跟黑胡椒調味續煮，直到水分收乾即可，撒入綠葉碎末跟小花點綴。

晚香玉筍炒肉絲

晚香玉筍炒肉絲

材料：

晚香玉筍1把（約300克）、肉絲400克、乾香菇5朵、橄欖油適量、鹽適量、米酒些許、水一些。

作法：

1.晚香玉筍泡清水清洗幾次，把比較粗的枝葉摘除切段，燒鍋熱水汆燙備，香菇泡水切絲備用。

2.肉絲切長條，可請肉販幫忙處理，或直接超市購買現成的。

3.平底鍋放入適量橄欖油，先炒香菇，再接著炒熟肉絲，加些米酒，煸炒香氣，接著加入燙過的晚香玉筍段翻炒，起鍋前加上適量鹽巴即可。

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