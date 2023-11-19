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領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

料理功夫／感恩節佳肴2款

劉若華
茄醬火雞肉丸
茄醬火雞肉丸

提到感恩節，大家必定會立刻連想到火雞大餐。此道「茄醬火雞肉丸」主食材一樣是火雞，只是採用火雞絞肉，雖然型與味不同於傳統的烤火雞，不過同樣應景又美味，陪伴您與家人度過溫馨、滿足且愉快的感恩節。

茄醬火雞肉丸

材料：

火雞絞肉420公克、蔥2根、薑3片、芡粉1.5大匙、生抽2大匙、米酒1大匙、鹽適量、鰹魚粉少許、中型牛番茄3顆、番茄醬2大匙、鹽適量、糖1茶匙、黑胡椒粉少許、小型綠櫛瓜和黃櫛瓜各1/2條、乾洋香菜碎(Parsley Flakes)少許。

作法：

1.首先將蔥切成蔥花；薑切細末；牛番茄切塊；兩種顏色的櫛瓜切絲，備用。

2.其次將火雞絞肉放入調理盆，拌入蔥花、薑末、芡粉、生抽、米酒、鹽和鰹魚粉，以同一方向攪拌直到產生筋性，挖取一小團絞肉放在手掌上，一邊將絞肉揉成肉丸，一邊於手掌上甩打使肉丸有彈性，可做約16顆乒乓球大小的肉丸。

3.熱鍋熱油，下肉丸，先以中大火油炸至定型，再改以中火油炸至金黃色，撈出瀝油備用。

4.將番茄塊放入果汁機攪打數秒成細碎狀，倒入湯鍋內，再拌入番茄醬、鹽、糖和黑胡椒粉，隨即將肉丸也下鍋，中大火煮滾後再轉小火燜煮20分鐘。

5.加入櫛瓜絲稍煮一會，接著將帶有櫛瓜絲的茄醬和肉丸盛至深盤內。

6.撒入乾洋香菜碎後就完成。

小叮嚀：

1.調製肉丸時，肉丸調拌至產生筋性即可，攪拌過久成品口感會硬。

2.烹煮時須不時的輕輕翻動肉丸以避免沾鍋。

燙花椰菜苗

燙花椰菜苗
燙花椰菜苗

「花椰菜苗」又名「青花筍」，據聞是綠花椰和芥蘭菜的雜交混體，口感與色澤皆佳，風味清甜誘人，適合熱炒與涼拌，因具有兩種青菜的優點，故人稱其為青菜中的上品。

在張羅節日大餐時，列入簡易的菜肴如此道「燙花椰菜苗」，既省時又省力，且兼顧了美味與營養。

材料：

花椰菜苗(Broccolini)1把、橄欖油醋沙拉醬(Olive Oil & Vinegar)4大匙、起司粉2茶匙。

作法：

1.備一鍋滾水汆燙花椰菜苗30秒，撈出過冷水，瀝乾盛盤，再將菜苗梗部下端粗老外皮削除，讓口感清脆。

2.淋入沙拉醬，撒上起司粉即成。

小叮嚀：

花椰菜苗洗淨、汆燙、過冷水後，再將梗部下端粗老外皮削除，如此營養流失少。

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