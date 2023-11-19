新聞眼／以色列為何每日停火4小時？

加薩北部居民的南下逃難潮仍在持續，目前約150萬人逃離家園。（Getty Images ）

「國際輿論的壓力，讓以色列 有所讓步？」加薩 戰事已經持續超過一個月，以色列終於在11月9日同意每天四小時的「人道主義暫時停火」(humanitarian pauses)。此前美國數度呼籲以色列暫停對加薩的轟炸以保平民撤離，總統拜登原先要求以色列至少停火三天，以利與哈瑪斯 (Hamas)進行人質釋放談判，但同時美國的態度仍然認為「不可能正式停火」，以免哈瑪斯趁機重整旗鼓。現今加薩居民往南的逃難潮仍然不斷，以色列9日給出的暫時停火承諾可視為正式回應國際社會的人道停火呼籲，或可讓加薩有短暫喘息時間，而美國也認為有助於現階段的人質談判。

美法等多國籲保護平民

以色列對加薩的空襲轟炸不斷，加薩北部居民的南下逃難潮也仍在持續，目前約150萬人逃離家園，難民人數約為加薩總人口70%，國際社會連日呼籲以色列進行人道主義停火，讓加薩居民能夠安全疏散以及人道援助得以進行；呼籲的國家中也包括美國。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)先前便曾警告以色列，表示必須迅速採取行動改善加薩居民處境，否則可能破壞未來實現和平的可能性，以及警告在惡劣現況之下，恐怕進一步刺激巴勒斯坦人，使激進主義進一步迸發擴張，從而終結和談的前景。

做出「保護平民」呼籲的國家也包括法國，11月9日在法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)主持下，來自西方國家、阿拉伯國家、國際機構和非政府組織的50多位代表於巴黎召開加薩援助會議，馬克宏在會議上疾呼以色列保護平民，並指出為此必須盡速實現人道主義暫時停火；馬克宏另表示：「所有人的生命都有平等的價值，『打擊恐怖主義』永遠不能在沒有規則的情況下進行」。

除了暫時停火的呼籲外，該會議的與會國還承諾會提供超過10億歐元的資金給加薩人道救援，當中包括先前部分已經宣布的援助款項，法國表示全球的總援助金額仍然待定。

美盼停火有助人質談判

以色列並沒有受邀參與加薩援助會議，但已經獲悉會議情況；雖然以色列並未對會議發表公開回應評論，但在會後數個小時，美國白宮便宣布以色列同意每天四小時的暫時停火。

美國總統拜登表示，原本要求以色列至少暫時停火三天，並指出與以色列商議暫時停火所花費的時間超出原本預期。雖然最終以色列的承諾與美國原先期望達成的暫停情況有所落差，但美國先前已表明「不可能正式停火」的態度，原因是擔心哈瑪斯利用停火的機會重整。

美國國家安全委員會發言人柯比(John Kerby)說明，以色列已經承諾會在每日會提前三小時宣布暫時停火時間，此外，以色列已經開闢了第二條供平民逃離重點攻擊區的人道走廊，路線是從沿海公路連結貫穿加薩南北的主幹道。

美聯社報導，前幾日以色列已有相關的暫時停火、供加薩居民撤離逃難的窗口期，9日宣布承諾之舉，可視為將此事正式搬上檯面並擴大，以此來回應包括美國在內的國際社會「保護平民」呼籲。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)9日針對暫時停火一事，表示：「與哈瑪斯恐怖分子的戰鬥仍在繼續，但我們希望為平民在特定時間內、於特定地點提供幾個小時的安全撤離時間，我們也正在這樣做」。

此外內唐亞胡重申以色列並不打算占領或治理加薩，但指出：「如有必要，需要有一支可靠的力量進入加薩，以避免類似哈瑪斯的武裝組織再次出現。」