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每周一書／關注以哈衝突 先看懂猶太教

每周一書

以色列和哈瑪斯的戰爭，引發全球多地的挺巴勒斯坦、反猶的活動，此時閱讀《看懂猶太教》一書正是時候。作者呂冬倪在此書中除了簡介猶太教之外，也探討《舊約聖經》的內涵，帶讀者認識不同風貌的上帝。

要看懂「猶太教」，就要研讀《舊約聖經》，《舊約聖經》分成「猶太教的神話」和「猶太教的歷史」 兩個部分，本書分為第一單元「猶太教的神話」和第二單元「猶太教的歷史」來說明探討；第三單元「上帝耶和華是誰？」是專題探討上帝「耶和華」的來歷；第四單元「《舊約聖經》的內容」是探討經文內容和作者的看法；第五單元「猶太教的派別」是說明「猶太教」的分支派別。

書中提到「希伯來人」、「猶太人」和「以色列人」的關係：在聖經中常見到「希伯來人」、「猶太人」和「以色列人」的稱呼，這些不同的名稱，所指的全都是「以色列人」。名稱會不同，是因為在歷史的發展過程中，所涵蓋的對象不同。

希伯來人（Hebrew）：「希伯來人」主要是用來稱呼從「亞伯拉罕」到「摩西」時期的「古猶太人」。《舊約聖經》裡第一次出現「希伯來人」這個名稱，是在「創世記」第14章第13節。在《舊約聖經》中，會使用「希伯來人」這個名稱，大多是在跟「外族（包括埃及人、巴比倫人、迦南人、非利士人）」相提並論的情況之下，以表示與「外族」有所區別。

以色列人（Israel）：在《舊約聖經》中，「以色列人」有許多涵意， 「希伯來人」的祖先「亞伯拉罕」生「以撒」，「以撒」生「雅各」，「雅各」在「雅博」渡口跟一位天使摔跤後，得到「神」的賜名「以色列」。「雅各」的12個兒子，就是後來「以色列民族」分為12個支派的祖先，所以他是「以色列人」的始祖。

猶太人（Jew）：「南國猶大」和「北國以色列」相繼被滅亡後，「以色列人」先後被「巴比倫、瑪代、波斯、希臘、羅馬」等帝國統治。「猶太人」這個名稱，變為泛指一切居於「巴勒斯坦」而且與「以色列」血統及宗教有關的人民，是有別於其他宗教與種族的人。

另，在「新約時代」，「希臘人」和「羅馬人」占領「猶大地」之後，稱該地為「猶太地」，居住該地的百姓就被稱為「猶太人」。同時，「保羅」在書信中常用「猶太人」作為「以色列人」的同義詞，與「外邦人」作比對。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

猶太 以色列 巴勒斯坦

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