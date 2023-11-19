封面故事／那些熱血的人、熱血的事

1987年3月9日陳明忠（右二）保外就醫回家後，與馮守娥（右三)等家人合影。（圖：陳志平提供）

這是篇致敬文。為在那個嚴酷的時代，有那些熱血的人，曾經義無反顧做的那些熱血的事。

2022年9月2日媽媽告別式前一天，爸媽的日本 友人林伯耀、林伯輝兄弟及徐桂國等人特別寫來追悼文，但9月3日中午，日本即傳來林伯輝因病去世的消息。爸爸在1976年7月4日第二度被捕，之後歷經酷刑，當年11月9日秘密召開審查庭後，原將被以「二條一項」處唯一死刑，但在各界人士的幫助下死裡逃生，其中在日本方面，國際特赦組織大阪分部、林伯輝與其所屬的雜草社與胞兄林伯耀，以及徐桂國、杉原達、川久保公夫及日本參議員田英夫等人，是主要的救援力量，而且在爸爸坐牢期間持續救援十多年，直至1987年爸爸保外就醫。

旅日華僑 素昧平生卻伸援

林伯輝和林伯耀兄弟是旅日華僑，弟弟林伯輝所屬的「雜草社」是左翼勞工團體，哥哥林伯耀多年專注於「花岡慘案」真相平反，當年伸出援手的日方人士，有許多在援救當時與爸爸素昧平生，爸爸出獄後則成為相惜一生的同志戰友。 2019年底爸爸去世，隔年2月28日在台北辦追思會，即使這些日本左翼人士生活清苦，林伯耀仍特地來台參加，並執意交付一份奠儀。然而，當我們在2022年9月7日向林伯輝家人致意，卻發現他已在去世第三天火化，且不辦告別式不叨擾同志朋友。這些人對承諾珍重信守，關心戰友數十年如一日，送別同志更是真情鄭重，等到自己告別時，卻是瀟灑揮袖，人格高尚令人動容。

爸爸被帶走那天，有三個便衣在樓下留守。媽媽研判姑姑和叔叔勢必被重點監視，因此委託剛與六舅結婚的六舅媽幫忙對外連絡救援。六舅媽二話不說，第一天就從我家帶走一大落日文書去銷毁；被警總盯上後，更騎著她的「小綿羊」機車穿梭大街小巷甩掉跟監，無畏如同現代女俠。

1985年陳明忠因刑求後遺症健康惡化，日本國會議員寫信給蔣經國呼籲放人。（圖：陳志平提供） 日本各界為陳明忠案組成救援會，圖為救援專刊。（圖：陳志平提供）

信念不同 仍奔走四方

在美國的二姨7月獲得訊息，知道媽媽被迫不能公開爸爸被捕一事，11月接到爸爸即將被判死的消息，隨即和姨丈請眾好友幫忙，雖然友人都是獨派，與爸爸對台灣前途看法不同，但仍同意各自回去動員，有人寫信呼籲國民黨政府放手，有人聯絡國際人權團體，有人促請時任美國副總統韓瑞福出面關切，二姨與姨丈則於23日在華府召開記者會，披露爸爸即將被槍斃的案情。

另一方面，相關消息9月間傳到國除特赦組織以及美國、香港等地，其中在日本的三宅清子和美籍人權工作者梅心怡（Lynn Miles）是重要的管道，梅心怡也特別委請杉原達自日本來台灣調查。10月15「星島日報」首度披露爸爸等14人被捕，11月中爸爸將被判死的消息再傳出後，國際特赦組織倫敦總部為此向時任中華民國行政院長蔣經國提出減刑呼籲。美國耶魯大學台灣同學葉芸芸與其先生陳文典，緊急告知住在耶魯大學附近的老政治犯胡鑫麟醫師。胡鑫麟是小提琴家胡乃元的父親，曾是爸爸的綠島難友，當時政治犯出獄仍會被警總嚴密監視，胡鑫麟才離開台灣不久，太太還被禁止出境留在台灣當人質。

手刻鋼板 印製救援專刊

葉芸芸日後在訪談中回憶，當時胡鑫麟聽到訊息就說事情很嚴重，「因為綠島出獄的人裡頭，陳明忠是一個關鍵人物，很多人都由陳明忠串連起來」。葉芸芸、陳文典夫婦因此緊急聯繫，並與台灣同學陳其南夫婦、黃于燕夫婦，印製一份手刻鋼版的救援專刊《動盪的台灣 》，這份專刊也成為全美留學生 界救援行動的重要力量。

爸爸曾在1974年赴日本出差時，受友人陳玉璽委託，將還在台灣獄中的政治犯名單，交給日本國際特赦組織成員。兩年後爸爸被帶走的7月當月，陳玉璽將消息由日本傳到夏威夷，海外人士私下討論一旦爸爸被判重刑，就要採取行動救援。11月中，爸爸將被執行死刑消息傳到北美，以芝加哥 為主、來自台灣與香港的留學生快速動員展開救援，其中一個主要人士就是《 科學月刊》創辦人林孝信，關鍵行動則是募資1萬6000美元，於1976年11月27日在紐約時報頭版，刊登了包括兩名諾貝爾獎得主在內、一百多人連署的救援廣告。

籌1700萬台幣 在紐時登廣告

林孝信在2007年提及這段經過。他說，當時透過未公開的各種管道，聽聞台灣發生秘密逮捕、秘密審判，而且很快被判死並可能在兩個禮拜內就會執行，海外有一批主要是參加過保釣的人士、以芝加哥大學十幾人為核心，覺得台灣人權受到不正當的迫害，在形同與時間競賽下，這批人迅速地聯合起來推動拯救工作。林孝信回憶，當年這批人中多位是來自香港的留學生，本跟台灣完全無瓜葛，但保釣運動開啟他們對台灣的關心，於是不惜犧牲自己的上課、工作時間，在十多天的時間裡不眠不休的投入，情操非常可貴。

林孝信説，當時大家發動各式各樣的援救行動，尤其要趕在一個多禮拜內於紐約時報刊登全頁廣告。一方面，由於一百個連署人必須是本人簽署不能假借名義，在極短的時間內，大家要完成寫廣告詞、定稿，並設法送到可能支持的人手裡；另一方面，當時大家都是窮光蛋，但廣告公司要拿到錢才能讓紐時保留版面，因此還要在短時間內捐款募錢籌錢。在當時還沒有e-mail下，一切事情只能靠打長途電話聯繫，用這樣刻苦的方法，在短短一個禮拜左右將廣告從無生到有。當時紐時頭版廣告費用高達1萬6000美元，若以1976年美元兌換新台幣匯率，再對照當年台北市新成屋預售屋均價與2022年均價換算，這筆錢約等於今日的新台幣1700萬元。在極短時間成功完成極大能量動員，許多人都覺得不可思議。

林孝信說，要號召簽署需要補充很多資料，讓他們覺得值得支持，因為大家都不認識陳明忠，但從蒐集到的資料，覺得他是在為台灣做一些非常重要、有意義的事，這感動了很多人，因此大家把這件事為什麼在台灣會發生、發生的原因、背景、歷史狀況，都對爭取連署的人說明，「那是一個非常龐大的過程」。

以芝加哥留學生與保釣人士為主的海外人士，募捐鉅款於紐約時報頭版刊登 廣告搶救陳明忠等人。（圖：陳志平提供）

芝城洛城 留學生們遊行

林孝信說，當時大家覺得登廣告還不夠，還需要示威遊行，因此同步安排在芝加哥辦一場示威遊行，並在北美洲一些華文報紙與社區，盡量把消息傳播出去，因此能在極短的時間造成一定的聲勢。

11月23日，星島日報以頭版頭條刊出報導，標題是《和談傳聞聲中要殺雞儆猴？傳陳明忠判決即將執行死刑 》，內文指依據國際特赦組織大阪分部會發至夏威夷電文透露，陳明忠已於11月10日判處死刑，並給予兩星期時間上訴；留學生則相繼在紐約、芝加哥、洛杉磯等大城市示威抗議。得知留學生將示威並運作於紐時登廣告，台灣當局緊急做了種種因應，包括以台灣媒體社論指相關死刑新聞是捏造；在芝加哥示威遊行前，刻意釋放訊息指「審判了，結果是判15年」，希望遊行取消；台灣官媒除在11月26日強調審理尚未終結，並以台灣早美東時間12小時的時間差，趕在紐時出刊前，於台灣時間11月27日刊登爸爸判刑15年的訊息，以坐實死刑是傳聞，並凸顯判決結果非受紐時廣告影響。

當年類似林孝信這樣擁有高度熱情，卻曾因參與保釣而遭台灣列入黑名單，且因非獨派而不為台灣人所知者，多達七、八百人；林孝信自己也因參與保釣，護照被台灣政府吊銷，因此成了在美非法居留，差一、兩年就能得到的博士學位落空，申請回台被拒，在美無法工作生活無著前後十多年，於此窘迫情況下，林孝信仍毫無畏懼發起並推動對爸爸的救援行動，其人格更讓人欽佩。

1976年11月25日芝加哥留學生為搶救陳明忠等人遊行示威路線圖。（圖：陳志平提供）

未曾謀面 通信問候40年

把爸爸訊息帶到美國的梅心怡，在爸爸逃過死刑後，仍每周去電二姨，持續追蹤爸爸在獄中的情況；國際特赦組織倫敦總部成員Batsford夫婦從爸爸被捕後與媽媽第一次聯繫，儘管到爸媽辭世前雙方從未見面，但每年通信問候超過40年。

1988年蔣經國去世，爸爸獲減刑，當年底爸爸獲准出境，和媽媽赴日本、美國，向當年參與救援的人士道謝，在芝加哥時，素未謀面的林孝信一眼就認出爸爸，還開玩笑說是因為爸爸「看起來就像是政治犯的樣子」。 不過，在感謝之旅中途，爸爸的行李被航空公司「弄丟了」，搞丟行李的旅程段，就在當年救援行動最轟轟烈烈的芝加哥站。如今回想，如果當時真是有人想藉蒐查行李了解芝加哥留學生救援的「內情」，無非更對照出當年參與救援者無畏情操的可貴。

最後，容我略微調整狄更斯《雙城記 》名言，感謝在那個嚴酷的時代，有那些熱血的人願意做那些熱血的事，得以為這個世界保住最珍貴的熱情與希望。「那是最壞的時代，那是最好的時代；那是愚蠢的時代，那是智慧的時代；那是懷疑的時代，那是信任的時代；那是黑暗的季節，那是光明的季節；那是絕望之冬，那是希望之春；我們一無所有，我們應有盡有；我們直奔地獄，我們直奔天堂…」。