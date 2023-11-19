封面故事／爸爸被捕的那一天

陳明忠第二次坐牢期間與太太馮守娥寫了大量家書。（作者陳志平提供）

「在家時，我常想能夠再活10年就滿足了。因為到了那時候，縱令我們有萬一，孩子們也已能夠自食其力了。」爸爸在台灣第二次被捕兩年半後，於1978年12月10日寄自綠島的家書裡，這樣告訴媽媽。

警總關於陳明忠案的卷宗。（作者陳志平提供）

1960年，爸爸第一次坐牢出獄，花了五年重新學習知識；1965年，在「中國新藥」從化驗員升到品管科長，薪水從1200元漲到2800元後，才敢結婚。當時仍是戒嚴時期，許多政治犯出獄連維持正常生計都難，更不敢再碰政治。但爸爸志向不變，媽媽也堅持信念，婚後兩人成為共同追求理想的同志伴侶。

趁赴日 轉交台政治犯名單

爸爸因工作認真，職位快速晉升，之後轉職「乖乖公司」的藥廠部門「東大製藥」，當時台面上的月薪已有2萬元（台幣，下同），另還有台面下的薪水，交完房貸後，剩下的大部分都拿去買書報、買資料，並廣印書刊發送給想看的人。 那是一個國際情勢動盪的年代。

1970年底，保釣運動興起，1971年底中華民國 退出聯合國，1972年2月美國總統尼克森訪問大陸，同年9月29日日本 與中國建交。許多人開始關心台灣前途、想了解大陸情況，但台灣資訊仍相當封閉，爸爸和幾位老同學合買了影印機，把他自己花「大錢」買來的日文資料影印廣發出去，很多學界、政界名人、政要都看過。所謂「大錢」，那時台灣的《聯合報》一個月訂報費75元，爸爸透過管道訂日本《朝日新聞 》，一個月訂報費要1000元，更遑論買當時只有日本大使館才准買的《世界月刊》等書籍。

我那時候還小，記得爸爸在家時，幾乎都坐在書房看報、剪報、看書。如今回想，爸爸還曾帶過我去取朝日新聞，我也見過那台「出事後」被拆解丟到淡水河的影印機。

1974年爸爸出差日本，並趁此行把陳玉璽(曾和陳映真是獄友)給他的獄中政治犯名單，轉交「國際特赦組織」的日本成員。爸爸還見到著名經濟學者劉進慶，兩人相談甚歡，劉進慶脫口提議勸說黃順興赴大陸，此事也成爸爸第二次被捕的導火線。經陳玉璽介紹，爸爸認識了剛出獄的陳映真，之後再認識蘇慶黎。當時黨外運動興起，美國扶植的台獨力量愈來愈大，因參與保釣開始左傾的年輕一代也與五O年代政治犯接上頭。1964年黃順興成為第一個以黨外身分當選的（台東）縣長，但競選連任時被國民黨 傾力破壞。爸爸第一次出獄後與黃順興成為時常喝酒聊天的朋友，黃順興後來兩度當選增額立委，競選期間很多朋友因爸爸而出力捐款。

1975年12月第二次增額立委選舉，郭雨新被作票落選。爸爸讓蘇慶黎從郭雨新秘書陳菊處，取得國民黨選舉作弊資料，交陳映真以筆名「戴乃民」在香港《 七O年代 》雜誌發表。這篇 〈台灣政壇老兵郭雨新〉刊出後影響很大，文章究竟是誰寫的，也是之後爸爸被刑求時被追問的重點之一 。

陳明忠在1976年7月4日被捕遭連夜疲勞審問後，7月5日清晨6點即出席第一次偵查庭。（作者陳志平提供）

被捕前 錢交陳映真辦雜誌

1976年黃順興私下讓女兒黃妮娜，帶著他給周恩來的信，取道日本轉大陸，對此爸爸並不知情。黃妮娜回台後於7月1日被捕，黃家遲至7月2日晚上才告知此事，爸爸估算黃妮娜被刑求一定撐不過三天，研判自己應已來不及離開。 出事之前，黨外雜誌《台灣政論》突然不再登左派文章，陳映真與蘇慶黎想辦自己的左派雜誌。預判可能被捕，爸爸在7月3日晚上11時，把他向好友蔡意誠募來的10萬元，交給陳映真作為《夏潮》第一筆創刊經費，並交代陳映真後續若無連繫就不要出現。七個小時後，爸爸就被警總以「約談」名義帶走。

那一天 爸被帶走我沉睡

第二次被捕，比爸爸希望等我們長大的時間，早了10年。

那一天是星期天，爸爸被帶走時，我睡得天昏地暗渾然不覺，也許爸媽也捨不得把我們吵醒。只記得醒來後，媽媽帶我們到寶慶路遠東百貨，讓我和姊姊一人挑一樣喜歡的東西，因為「以後媽媽可能沒有錢買給妳們了」。

長大後回想當天情景，媽媽帶我們出門，除要了解有多少人跟監，更是藉百貨公司外人潮掩護，打公用電話通知爸爸的朋友緊急因應。

我和姊 都被分開單獨審問

據說當天早上陳映真得到消息，穿著睡衣在街頭走了半小時，才冷靜下來；爸爸另一位好友，則把坐牢換洗衣物都整理好，被約談時直接帶去，問案人因此消遣他「很有誠意」。不過爸爸挺過之後三個月刑求，陳映真等人都沒被牽連。後來家裡被搜查了四、五次，我們坐在椅子上看人翻箱倒櫃，我和姊姊也被單獨審問，其他的問話內容我不復記憶，只記得曾被問及家裡的收音機，以及不久前自美回台探親的二姨的漂亮楔型鞋。當我被問得不知如何回答時，就發揮耍賴精神，一律請他們「去問我姊姊」。

第一次被問話時，在媽媽被帶走審問二天二夜期間；媽媽回來後有一陣子每天把我們叫到廚房，提醒不要說錯話，因為客廳和房間都可能被裝了竊聽器。

1976年10月27日，爸爸被起訴了，但爸爸是在11月2日突然被借調出席調查庭，回到押房裡，才收到起訴書，當天下午5時半再收到11月9日開審查庭的通知。由於時間緊迫，爸爸立刻以限時掛號先後寄出兩封信、兩份「起訴書」給媽媽以聘請律師，但自此刻開始，爸爸前後寄出的八封信，或被阻擋或被沒收或直接被消失。

陳明忠開庭前，警總軟禁馮守娥並私自取走戶口名簿等證件，迫使委任律師的手續無法完成。（作者陳志平提供）

媽媽則在11月6日被警總帶走軟禁七天，還偷走了戶口名簿與身分證，阻擋家人為爸爸請律師，媽媽被軟禁前、回家後寄出的四封信也都憑空蒸發。因為遲遲等不到律師，爸爸只能自己寫答辯狀，前後寫了九頁，並在沒有家人、律師陪同，僅有公設辯護人在場下，於9日孤單出庭為自己辯護。

媽媽在12日獲釋後，發現「被迫」錯過了爸爸的開庭日，難過得不得了，總計連同媽媽被拘留期間、叔叔改聘的律師，前後三名律師收了6萬5000元，連幫爸爸辯護一句的機會也沒有。媽媽被刻意拘留七日，離開前還被要求簽切結書，承諾不能對外透露案情，「否則讓妳再坐10年牢，陳明忠也死無葬身之地」。媽媽回家後發現審查庭已開過，意識到案件已近宣判而警總態度極為蠻橫強硬，爸爸恐怕命在旦夕，立即把相關訊息傳遞出去。

判死刑 美日各方展開救援

爸爸將被判死刑的消息傳到美、日，各方立即展開救援。當時的美國副總統韓福瑞辦公室出面關切，及二姨和姨丈在華府召開記者會後，時任中華民國紐約新聞處主任陸以正回覆韓福瑞辦公室與國際特赦組織美國分會，表示陳明忠被判有期徒刑15年，而非外傳的死刑。

然而陸以正傳遞的訊息，遲遲未見國民黨政府宣布，保釣人士與台灣留學生示威遊行與刊登「紐約時報」行動因此仍如火如荼進行。

與此同時，爸爸自11月起就被攔截所有通信，也不准家人接見，卻在11月21日突然收到叔叔於11月11日寄出的信，告知媽媽被警總帶走一事，接著死牢裡戲劇性地出現一名軍法處組長，好心提議要幫爸爸「越獄」。爸爸在回憶錄《無悔》裡提到這段過程。他說：「未判決前，軍法處的一個組長對我說，他可幫我越獄，但條件是帶他走。」

時隔近50年綜合各方訊息重現當年情況，顯然中華民國政府礙於韓福瑞可能成為下任美國總統，不敢不回應其辦公室「不判死刑」的要求，但又不甘願被認為向保釣等抗議人士低頭，因此設局想計誘爸爸逃獄， 如果在逃獄過程中爸爸被抓捕甚至遭擊斃，外界就沒有要求廢死或繼續抗議的理由。不過因為爸爸完全不「上鉤」，國府最後趕在紐約時報頭版廣告刊出前半天，由蔣經國公開在電視上宣布爸爸被處15年徒刑。感謝爸爸全程智商在線，最後終能活著出獄，與我們一家團圓。

作者陳志平9歲被審問時提到的阿姨高跟鞋，成為父親陳明忠涉叛亂的證詞。（作者陳志平提供）

多年後 發現高跟鞋變證物

很久以後，在我高中時某日，媽媽被告知爸爸的檔案展示在國父紀念館地下展廳，我們專程去看。當時地下展廳設置了數個大陸人如何窮困到吃香蕉皮之類的蠟像場景，展廳中間玻璃櫃上的看板貼了爸爸的照片，櫃裡則陳列著所謂破獲「匪諜」的證據。爸爸出獄後聽朋友說，他在照片中滿臉鬍渣，看起來真的像土匪；因為拍照當時爸爸剛經歷完四階段刑求，整整三個月都沒有洗臉洗澡刮鬍子。

不過我不記得爸爸當時照片中的樣子，因當注意力都集中在所謂「擬暴力推翻政府」的證據上，因為「收聽匪播錄音帶」的證物，正是我被審問時被問及的我家收音機；所謂「挖空鞋底以夾帶毛匪所著矛盾論實踐論等匪書」的證物，則是我向問案人員提及二姨的高跟鞋。

雖然這樣說似乎有「牽拖」的嫌疑；但發現我九歲時的童言，竟然成為爸爸叛亂的證言，確實讓我在之後當記者期間，對寫具名評論文章，始終有點難以克服的陰影。