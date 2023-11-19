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詐騙ing／帥哥美女加好友 小心是騙局

記者邵敏
網名「人間煙火」，盜用主持人Gigi的照片作為微信頭像。（圖：受訪者提供）
網名「人間煙火」，盜用主持人Gigi的照片作為微信頭像。（圖：受訪者提供）

社群媒體流行，讓不法分子在這個虛擬空間有機可乘。微信、臉書（Facebook）上，常常會有一些陌生人要求加為好友，而且多數這些頭像基本上都是帥哥美女。經驗人士提醒，小心這些陌生人，很有可能就是「殺豬盤 」。

南加知名華女主持人任霜霜（Gigi Yam）近日收到朋友提醒，有個網名叫「人間煙火 」的人，正在使用自己的照片作為微信頭像，結交洛杉磯微信群的一些華人，此人還盜用Gigi的藝術照、生活照發布在自己的朋友圈裡，以吸引他人注意。

為了防止更多人受騙，Gigi馬上聯繫微信群主，希望告知群裡人的不要上當受騙，「這個人可能根本就不是生活在洛杉磯，有可能本人在中國、亞洲等地，她在世界各地微信群加當地華人為好友，尋找詐騙機會，但騙子沒有想到，這個群裡正好有認識我的朋友。」

同樣的情況也在臉書上經常發生，Gigi表示，自己的照片多次被一些虛假帳號盜用。一個自稱是柯瑜瑜的人盜用照片，恰巧又加Gigi的朋友為好友，聊天過程中，這位冒名頂替者被揭露後惱羞成怒；也有人使用Gigi照片，在交友約會平台上尋找男友；另有一名盜用Gigi照片、隱藏自己真實身分的假帳號，已經有100多位追隨者。

微信 洛杉磯 華人

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