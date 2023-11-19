養生／人工甜味劑 恐增加心臟病風險

一項大型研究指出，攝取人工甜味劑可能提高心臟病罹患風險。（Getty Images）

一項大型研究指出，人工甜味劑可能與較高的心臟病 風險有關；不過也有專家呼籲謹慎看待這類研究結果。

中央社引述法新社報導，甜味劑出現在無糖汽水等產品中，每天有數以百萬計人為了避免攝入糖分導致體重增加等原因而改用甜味劑，但這類替代物到底健不健康，長久以來都存在爭議。

為了評估甜味劑引發的心臟病風險，法國國家衛生研究院（INSERM）研究人員分析法國超過10萬名成人的數據，這些人自行通報2009到2021年間的飲食、生活習慣和醫療史，作為「營養網-健康」（NutriNet-Sante）研究一環。

37%的研究對象攝取人工甜味劑，平均每天攝入42毫克，相當於一包甜味劑或約1/3罐無糖汽水。

研究人員在9年追蹤期間記錄到1502起心臟問題，包括心臟病發作和心絞痛等。這項發表在「英國醫學 期刊」（BMJ）的研究表明，在10萬名研究對象中，有346名攝取高劑量甜味劑的人患有心臟病，而不攝取甜味劑又患有心臟病者則有314人。

法國國家衛生研究院負責協調這項研究的杜維爾說：「這些結果與世界衛生組織（WHO）公布的報告一致，不支持使用甜味劑作為糖的安全替代品。」

世衛 的報告提到：「非糖甜味劑在長期減重或維持體重方面是否有效，或是否與其他長期健康效果有關，沒有明確共識」。

利用「營養網」數據進行的另一項研究發現癌症和阿斯巴甜、醋磺內酯鉀和三氯蔗糖等甜味劑之間有關聯。

不過，這類觀察性研究日益受到外界批評，因為這些研究無法確定所發現的差異原因。