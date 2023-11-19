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養生／人工色素 恐致腸道菌失衡

鄒尚謙
兒童吃下過多人工食用色素，可能會產生注意力不集中的狀況。(Getty Images)
兒童吃下過多人工食用色素，可能會產生注意力不集中的狀況。(Getty Images)

即食料理包近年蓬勃發展，不管醬料還是火鍋湯底，都有現成的料理包可以選購。但這些看似單純的食物，為了鮮甜美味，往往會加入許多調味劑。另外，為了讓食品更香、賣相更好，香料與色素的使用五花八門，這些討好民眾味蕾和視覺的添加物，吃多了對人體究竟有沒有影響？

調味劑提鮮 易出現依賴

到小吃店叫上一碗貢丸湯，好喝的湯頭除了大骨熬煮外，也要加上幾匙鹽巴，可能再加上幾匙味精，「鮮味」便被提了出來。

鹽巴、味精等調味料，使用的化學原料都是「鈉」、「磷酸鈉」等，由於鈉是非常穩定的化學元素，可以讓添加物成為可溶於水的調味劑，適合用於加工食品；食鹽、味精（麩胺酸鈉）以及製作火鍋料常添加的磷酸鈉，都屬於鈉鹽，鈉攝取過量易使血壓升高，民眾若習慣重口味飲食，高血壓自然容易上身。

另外，要是吃慣了味道強烈的食物，對身體、味蕾來說都是負擔。攝取調味劑最多的族群不外乎外食族，由於三餐老是在外，非常容易過量攝取。若是發現自己近來飲食喜歡鮮甜口味，恐怕味蕾已出現依賴，建議應開始警覺，減少攝取過度鮮甜、鹹香的食物。

直接添加的食品添加物，在標示中會列在主成分內；若是間接添加則會以小括號方式列出。若要避免吃下過多的調味劑，標示中列有「L-麩酸納、麩胺酸鈉」等鮮味劑，「鈉、磷酸鈉」等鈉鹽類都盡量減少食用。食品標示中主成分、副原料（調味料）化學成分愈少愈好。

人工香料 沒有營養價值

沒有草莓卻有草莓香，人工香料安全嗎？

我們常在非產季時吃到草莓系列產品，色香味俱全的草莓冰淇淋、草莓糖果等。拜化學工業進步所賜，任何非當令的水果風味製品，都可以透過化學合成方式「重現」味道，這就是人工香料。

人工香料如何複製天然水果的氣味？通常會透過「氣味記錄複製儀」分析水果的香料結構，找出其中化學成分，數十種組合起來，就會呈現各種水果的香味；但同樣的百香果飲品，A廠牌與B廠牌味道不盡相同，就是當中化學調配百分比不同所致，再加入成分比例各自不同的糖、鹽、乳化劑等添加物，就成為我們所喝到的各式水果飲品。

不只水果香料，其他如肉類、海鮮、蔬菜、乳製品、咖啡、茶、酒等食用香料都有，用來彌補食物加工後香氣不足或走味的問題。

人工香料無所不在，是否有健康疑慮？人工香料為化合物，安全性通常不會有太大問題，只是沒有營養價值。但少數大量化學合成的胡蘿蔔素，由於化學式一模一樣，進入人體內一樣可以轉換成維生素A。

國外相關研究指出，色素可能會改變人體腸道的菌相。(Getty Images)
國外相關研究指出，色素可能會改變人體腸道的菌相。(Getty Images)

色素吃多 注意力不集中

兒童常吃色素，會導致注意力不集中？

聚餐開動前，很多人習慣先將精緻漂亮的食物拍照上傳打卡，分享給親朋好友，可見飲食「色、香、味」一項都不可偏廢。但鮮豔的食品多半添加「著色劑」，也就是俗稱的「色素」，例如民眾愛吃的下午茶點「馬卡龍」，就少不了穿上五彩繽紛的外衣。

色素分為天然色素和人工（化學）色素兩類，天然色素如胡蘿蔔、葉黃素、花青素等，價格較化學色素貴，且有些容易變色。

相關研究指出，色素可能會改變人體腸道的菌相；也有研究發現，兒童吃下過多人工食用色素，可能會產生注意力不集中的狀況。人體腸道布滿成千上萬的菌種，好菌能幫助我們消化、分解醣類、抑制壞菌的孳生，菌相若失衡，便可能引發腸胃道發炎、腹瀉不止，甚至癌症

爭議不斷的「焦糖色素」是否真的會致癌？在食品法規的規定下，只要未超量，通常色素會隨著體內的水分排除。國際癌症研究機構（IARC）將色素進行風險分類，焦糖色素被列在等級三，代表目前研究無法確定是否對人類有明確致癌風險，仍待更多研究與觀察。

焦糖色素大量使用在全球熱銷的可樂等碳酸飲料中，研究指出，每天要喝到上千瓶可樂，才可能致癌，一般人攝取量遠低於危險值，毋須過度恐慌。

建議民眾看到一項食品鮮豔精緻，卻只標示短短幾個添加物，就要小心，盡量避免選擇標示過於含糊的食品。

（諮詢／台灣新光醫院營養師許為捷、靜宜大學食品營養學系教授王俊權）

致癌 高血壓 癌症

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