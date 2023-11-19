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吃貨／芝餐廳Smyth 晉升米其林三星

特派員黃惠玲
米其林指南稱，Smyth的食材頂尖、技術精湛。(特派員黃惠玲／攝影)
米其林指南稱，Smyth的食材頂尖、技術精湛。(特派員黃惠玲／攝影)

想在芝加哥要品嚐米其林三星美食Alinea，卻很難定到位子的老饕，現在將有更多機會了。2023年「米其林指南」典禮公布最新拿下星級餐廳的名單，其中位於芝城西環區的Smyth獲得了業內最高榮譽-米其林三星，Smyth進入三星榜，也讓芝城美食之都的稱號更加穩固。

米其林星級是烹飪界的最高榮譽，拿下星星的餐廳，都是由匿名評審員根據五項標準進行評估：食材的質量、口味的和諧、技術的精湛、廚師通過菜餚表現出的個性，以及整個菜單在一段時間內的一致性。

今年芝加哥有四家餐廳列入最新出爐的星級餐廳，其中Smyth由二星晉升為三星，還有Atelier、Indienne兩家餐廳首度拿到米其林一星，Daisies則獲得最新推出的「米其林綠星」(Michelin Green Star)肯定。

米其林指南稱，Smyth的食材頂尖、技術精湛。(特派員黃惠玲／攝影)
米其林指南稱，Smyth的食材頂尖、技術精湛。(特派員黃惠玲／攝影)

波稜內克說，從2017年Smyth餐館拿下二星之後，評審員一直密切關注其進展，經過多年觀察評審，今年他們一致決定，是時候該獎勵該餐廳主廚約翰‧希爾德斯(John Shields)與凱倫‧希爾德斯(Karen Urie Shields)及他們員工了，因為該餐廳在創造力、精準度與團隊合作方面，都達到了頂峰，「這是一家菁英餐廳」。

Smyth跟自2011年來一直保持三星級餐廳的Alinea，是芝城唯二兩家取得三星的餐廳。

星級餐廳每年都必須接受評價，一旦評審員發現菜餚的整體質量有所下降，以前拿到的星星可以取消。

位於林肯廣場區(Lincoln Square)的Atelier餐廳與河北區(River North)的Indienne餐廳，這次都拿到了米其林一星，米其林指南稱，這兩家餐廳使用頂級食材，並以一貫的高標準烹製風味獨特的菜餚。位於羅根廣場區(Logan Square)的Daisies拿到了米其林綠星，肯定其「在可持續美食(sustainable gastronomy)方面的典範。」

位於芝城西環區的Smyth，拿下米其林最高榮譽三星。(特派員黃惠玲／攝影)
位於芝城西環區的Smyth，拿下米其林最高榮譽三星。(特派員黃惠玲／攝影)

三星 芝城 芝加哥

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