我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

吃貨／登米其林新榜 華府秘魯、印度餐廳美味摘1星

記者張筠
Causa餐點保留秘魯菜色的傳統，同時也有精緻的擺盤。（Causa提供）
Causa餐點保留秘魯菜色的傳統，同時也有精緻的擺盤。（Causa提供）

米其林日前公布最新的「摘星」餐廳名單，華府今年新增兩家，分別為秘魯餐廳Causa和印度菜系的店面Rania，兩家餐廳因服務優良、菜色獨特、價格可負擔而獲得米其林一星。

根據米其林最新的美食指南(Michelin guide)，華府現共有25家米其林星級餐廳，以及近100家獲專業美食家推薦的餐廳，這些餐廳共覆蓋37種菜系。

秘魯餐廳Causa今年獲得米其林一星。（Causa提供）
秘魯餐廳Causa今年獲得米其林一星。（Causa提供）

米其林7日在紐約舉行年度頒獎典禮，今年華府新進的摘星餐廳包括位於新興社區Shaw的秘魯餐廳Causa，米其林美食專員稱讚該店主廚Charlos Delgado的手藝，表示Causa的「品嘗菜單」(tasting menu)能「帶領食客踏上一場充滿秘魯風情的特色之旅」，該店將秘魯的傳統美食送上餐桌，精緻擺盤也令人眼前一亮。

Rania在印度語意味「皇后」，主廚將傳統印度美食改良創新，米其林評論員稱每道菜...
Rania在印度語意味「皇后」，主廚將傳統印度美食改良創新，米其林評論員稱每道菜都帶來驚喜。（Rania提供）

華府另一家新進的摘星餐廳是位於Penn Quarter社區的印度餐廳Rania，該店名稱在印度語意味「皇后」，主廚Chetan Shetty創意推出的菜單，融合了印度菜的傳統特色，同時有許多創意元素，米其林美食評論員稱「此餐點不斷給食客帶來驚喜」。

華府旅遊行業組織「Destination DC」總裁兼首席執行官傅國賢(Elliott Ferguson)表示，華府向來以美食多元、優良用餐體驗吸引各地遊客，米其林美食指南的評級再次證實，華府匯聚了世界各地的特色美食。

米其林在7日的頒獎典禮上也宣布紐約和芝加哥的新進餐廳榜，紐約共增十家餐廳，包括八間一星餐廳和兩家兩星餐廳，芝加哥新增兩家一星餐廳，還有一家升級至三星。

2023米其林最新指南／紐約。（資料來源：eater網站）
2023米其林最新指南／紐約。（資料來源：eater網站）

華府 印度 芝加哥

上一則

吃貨／芝餐廳Smyth 晉升米其林三星

下一則

料理功夫／豬肉番茄豆腐羹

延伸閱讀

華府國家廣場挺以大遊行 近10萬人參與

華府國家廣場挺以大遊行 近10萬人參與
緬甸境內戰鬥加劇 2000多人逃至印度避難

緬甸境內戰鬥加劇 2000多人逃至印度避難
華府人全美最瘦 肥胖率墊底

華府人全美最瘦 肥胖率墊底
印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測

印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測

熱門新聞

薛畢爾大量遺產捐贈給紐約葉希瓦大學。（Getty Images）

理財百科／退休50年 5000元投資變2200萬

2023-11-12 01:15
研究指出，穿著高跟鞋會對身體造成不良影響，但也會產生正向的心理作用。(Getty Images)

美國現象／女性 為何仍在穿高跟鞋？

2023-11-12 11:19
兩名來自中國的男子，10月24日在加州越境尋求庇護後，躺在邊境牆的陰影下休息。大量中國移民選擇穿越巴拿馬的達連隘口，這條較新且危險的路線變得愈來愈受歡迎。（美聯社）

封面故事／中國「走線人」不想待在庇護所

2023-11-12 12:40
演員馬修派瑞10月28日過世，享年54歲。圖為派瑞2009年在洛杉磯參加喜劇《謊言的誕生》首映會。 （美聯社）

美國現象／我們失去一個朋友：馬修派瑞

2023-11-12 13:11

周日動動腦／《宇宙》一詞中的「宙」是指什麼？

2023-11-12 01:16

封面故事／待遇不如走線人 等待排期者：不公平

2023-11-12 13:20

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足