醫師的話／太硬、太軟都不行 糞便裡藏的健康密碼

「Bristol stool scale」將人類的糞便依照形狀分為七個類型。（Getty Images）

說起健康檢查，每個人想到的都是檢查心臟，化驗血液及量血壓等等，但檢查糞便，最能夠反應個人身體的健康情況。

這話是怎麼說的呢？首先看看糞便是如何形成的？

Q1：可能許多人都曾經感到疑惑，平常吃飯吞下各種各式樣的食物，到底又如何變成糞便的呢？

A1：食物首先進入口腔，經過食道、胃、小腸和大腸最後排出體外。在這個過程中重要的養分被吸收和分解，過多的水分、電解質被大腸吸收最後留下一些無用的殘渣就以糞便的形式排出體外。

Q2：冀便是無用的食物渣籽，僅憑外觀的顏色真的可以判斷身體的健康情況嗎？

A2：這是真的，簡單的來說：

黃褐色：代表著健康的身體。當食物消化之後受到膽汁的化解作用，就自然呈現出黃褐色。

黑色：這種情況不正常，很可能是因為胃潰瘍、十二指腸潰瘍引起的出血情形。因為血液在胃中被胃酸氧化以後，會變成黑色。當然若是前一天吃了過多的黑色素食物如動物血，肝臟，或者是高量的鐵劑也可能會出現黑色糞便。一旦發現，可以觀察幾天，看看是否改善。否則一定要去看醫生。

綠色：這種情形可能與飲食有關，也許是吃了太多深綠色的蔬菜 、或者服用了維他命或抗生素引起的。另外這可能是腸道發炎、病毒感染或者因為腹瀉導致膽汁來不及分解所引起的。若是還伴隨著腐臭味，表示腸道健康出了問題，一定要進一步的檢查。

淺白和灰白色：若是膽囊分泌小管受阻不通，會導致於膽汁分泌不足。最常是因為膽結石、腫瘤或者是蛔蟲附體，所引起的現象。這時候需要進一步的檢查，確認膽囊、肝臟和胰臟的功能無誤。

鮮紅或者是暗紅色：有時候因小腸的末端或大腸潰瘍出血，而使糞便排出時帶有暗紅色分泌物。另外，若是肛門有痔瘡和肛裂的情況，血液附著在糞便上排出時，就呈現鮮紅色。無論如何，糞便中帶血都是不正常的現象，必須立刻就醫診治處理。不過，某些食物如紅肉火龍果、甜菜根、紅蘿蔔、番茄也可能使糞便出現淡紅色。

Q3：平常除了觀察糞便的顏色之外，研究糞便的形狀也一樣也可以判斷身體的健康狀態嗎？

A3：為了要應付醫學 上診斷的需求，英國布里斯托皇家 醫學研究中心(Bristol Royal Infirmary) 就設計了一個分類方式「Bristol stool scale」將人類的糞便依照形狀分為七個類型。

第1型，是顆粒狀的小硬球像羊屎蛋。這種糞便又乾又硬，不容易排出，還可能引起肛裂。主要是因為飲食中缺乏水分和纖維質，導致黏液分泌不足，而且影響到腸胃的蠕動能力。一般患者可能在生活或者工作上遇到不可紓解的壓力，精神緊張引起的。

第2型，出現表面凹凸不平的香腸狀。這類糞便比第一型小硬球情況好些，有許多顆粒組成，所以表面凹凸不規則。仍然表示蔬菜瓜果吃得太少，水分不足引起的。

第3型，表面有裂痕的香腸狀。仍然表示糞便水分不足，不過軟硬度比第二型略有改進。

第4型，表面光滑香腸狀或者是香蕉狀。這種類型的糞便表面光滑，較少裂痕，排出時比較柔軟，而且容易通過是最理想的糞便形狀。

第5型，質地柔軟，成形為塊狀。這種形狀的順便不規則，但是可以順利的排出。可能是腸道的吸收能力不足，無法有效地吸收食物中的水分和養分所造成。

第6型，糞便不成型，為散狀或糊狀。多半因腸道內的病菌太多，使大腸細菌失衡，或者是因蛋白質吸收不良引起的。若是觀察幾天未能改善，就應該就醫治療。

第7型，糞便如水液，沒有固體成分。這種情況表示腸胃發炎，或是食物中毒，可能是病菌病毒感染，應立即就醫。立刻補充流失的水分和礦物質。腸胃較弱的人平日應避免食用較刺激的食物，如酸辣和高油脂的食物。

大便的類型取決於在結腸中停留的時間，在馬桶中看到的糞便，基本上是飲食、液體、藥物和生活方式共同的結果。可以用布里斯托大便圖表，來觀察自己糞便的形狀。若是出現了第1型和第2型表示是便秘，應該注意纖維質和水分的攝取。第3型和第4型算是正常的大便，應該繼續保持飲食均衡和正常的作息運動。第5到第7型這表示腹瀉或者腸胃炎。

Q4：大便是應該浮起來還是沉下去？

A4：健康人的糞便應該是會沉入馬桶下部。一般來說，漂浮的糞便表示脂肪含量過高，可能是吸收不良的表現。換句話說就是身體無法從食物中吸收足夠的脂肪和其他營養物質，反而讓養分隨糞便排出來。

Q5：什麼樣的大便顏色，就是表示身體有病了？

A5：出現灰色的話，表示肝臟或膽囊有問題，最常見的是病毒性肝炎如甲肝和乙肝。要不然是膽結石或酒精性肝炎所引起的症狀。

出現黃色，油脂浮在上面，還有惡臭表示吸收不良引起的，如乳糜瀉。

大便成鮮紅或黑色，表明消化器官出血，應該立即就醫。

Q6：擦屁股的時候發現有分泌物是正常的嗎？

A6：最常見的肛門分泌物是黏液，一種天然存在於腸道中的物質。發現白色或黃色的黏液可能表示腸胃道感染。如果有粉紅色或紅色的黏液表如表示帶著血。若是隨便一擦就有糞便出現，表示腸道括約肌鬆弛，不受控制漏便。

Q7：糞便太硬有緩解的飲料嗎？

A7：一般有助於大便的飲料是梅子汁、蘋果汁、檸檬汁、綠茶、水和蘆薈汁等。

最後提醒大家，下次在沖馬桶的時候，順便瞧瞧糞便的顏色和形狀，也許這幾秒鐘的觀察可以改變人生。

（作者為大華府執業醫師）