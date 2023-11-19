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理財百科／家中放多少現金？ 2周生活費

編譯潘勛
民主黨聯邦參議員梅南德茲被控收賄，檢方從其住處搜出價值逾10萬元的金條，以及逾48萬元現金。(美聯社)
民主黨聯邦參議員梅南德茲被控收賄，檢方從其住處搜出價值逾10萬元的金條，以及逾48萬元現金。(美聯社)

民眾應在家中放多少現金，以備緊急之用？十多名理財顧問、急難預備專家表示，大概在200元到兩周以上的日用開銷之間，華爾街日報(WSJ)報導，但專家們有個共識，絕對不必在家中放到48萬元，有如民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)那樣，才能因應緊急之需。

WSJ報導，個人儲蓄的應急金在三到六個月的花用開支，是理財的準則，但專家表示，錢應該用在生利息，不要放在衣櫃裡，跟襪子、衣服一起積灰塵。

佛州理財顧問奧斯蘭德(Paul Auslander)表示，住在易受颶風、野火、冰雪風暴、斷電影響地區的人，保存的現金應比別人多。他表示，在佛州，人們往往手頭留有足夠現金，可以撐過沒有提款機可取錢，或者遇到停電，大約兩周到四周，足以到超市能刷信用卡為止。

國土安全部告訴國人，要應付天災或其他緊急事件，家中應儲備食水、食物、手電筒及電池，現金則是選項。

投資書籍作家伯恩斯坦(William Bernstein)不認同此說。他表示，住家或家用設備遇到天災而損壞，工匠來修理時，會優先修繕肯付現金的客戶家庭。

「有備無患」(The Prepared)網站創辦人瑞米(John Ramey)傳授預防緊急事件課程，他建議人們手頭留有足夠的錢，沒有信用卡、金融卡可以取用銀行戶頭裡的錢的時候，還能存活至少兩周；這是基本，往後再增加。瑞米表示，那筆錢意味著住兩周的旅社、買吃的，或者兩周的租金。

瑞米表示，攢著錢不去還債、把財務打點得井井有條，就本末倒置了。

雖說幾百元可以存在皮包、抽屜，但現金存到幾千元，就得提防小偷、火災及水災。一般是把錢放進塑膠袋，再放到能防火的保險櫃。

瑞米建議組合式保管現金，他可不想把所有現金放在單一保險櫃，不光保險櫃，還要找不光天化日的地方，例如小型雜物罐。

加州理財顧問特洛許(Joshua Escalante Troesh)表示，放太多現金在家，會引起小偷及警方關注；梅南德茲參議員現在一定有體會，大家懷疑他在家放那麼多錢做什麼。

民主黨聯邦參議員梅南德茲被控收賄，檢方從其住處搜出價值逾10萬元的金條，以及逾4...
民主黨聯邦參議員梅南德茲被控收賄，檢方從其住處搜出價值逾10萬元的金條，以及逾48萬元現金。(美聯社)

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