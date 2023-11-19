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世界周刊封面故事／政治犯父母 教我的4件事

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

封面故事／硬漢的訣別「望妳們快樂」

陳志平
陳明忠被刑求近3個月後第一封家書，內容就像跟家人訣別。（圖：陳志平提供）
陳明忠被刑求近3個月後第一封家書，內容就像跟家人訣別。（圖：陳志平提供）

爸爸慣常用輕鬆的語氣，講述任何慘烈的經歷，所以聽者就算覺得可怕或者不忍，也往往感覺不到悲情。

一生無憾 唯「四」虧欠

雖然曾經一起走過綠島歲月的「老同學們」對爸爸的形容是個性剛烈，嫉惡如仇，但爸爸始終覺得一生無憾，唯「四」虧欠的就是妻子、兩個女兒，以及兩度苦等他坐完牢回家的老母親。

因此作為女兒，基本看不到爸爸的硬漢面，更多覺得是說話直白、不會講好聽話的直男。例如，再好吃的東西，爸爸的最高評價也僅是「不錯」；大學時某次我洗到破裂的瓷碗割傷虎口，到台大醫院急診縫合時，爸爸來看我，安慰的話卻是：「這樣的傷就吐了，萬一被刑求怎麼辦？」也因此，當整理到這封爸爸當年託「莊明德」轉交的家書（後查，莊明德是警總的代號），莫名覺得就是一封訣別信，頓感十分心酸。

信由「莊明德」轉交，「莊明德」即為警總的代號。（圖：陳志平提供）
信由「莊明德」轉交，「莊明德」即為警總的代號。（圖：陳志平提供）

臚列四點 像交代遺言

未用標準信紙，就是張警備總部的寄物單，爸爸條列式臚列四點內容，僅看前三項，就像是簡單交代媽媽的便箋。但是在第四點，爸爸說：「我非常非常思念妳們！希望妳們  健康、快樂   再見」， 最後簽下全名 「陳明忠」，並蓋上手印。依郵戳和註記，信寫在1976年9月27日。這日期是什麼概念？1976年7月4日清晨6點，爸爸被警總帶到博愛路保安處，一名中將撂下話 「就算人進了棺材，口供也要留下來」。

從第一天問案人員拿的現金保管條上編號：「民國65年度特字001號」，以及立刻清查財產，爸爸就心裡有數將被依叛亂條例二條一項求死。

★死去活來 四階段酷刑

接連是第一階段六天五夜不給睡覺的疲勞審問，以及其後各五天五夜、五天五夜、五天五夜的二、三、四階段刑求；從夾手指腳趾，通電灌汽油，到躺冰塊灌辣椒水，中間每當心跳超過200下可能暴斃，問案人員才應醫生要求緩一下。

爸爸曾經形容坐老虎凳磚頭壓下去，眼前會發黑昏倒，之後兩、三星期上廁所都只能背靠地用手划著走，因為膝關節痛得受不了；鋼絲鞭刑後，以為拿到水杯卻會掉下來，就知道脊椎被打到錯位，神經指揮和肌肉動作因此有落差。

其實，爸爸在第二階段刑求一個恍惚的小空檔作了個夢，頓悟「痛到極致最多就是死」，因此之後三、四階段刑求間的小休息，他有時還會唱首歌自娛。

見到好友 扮鬼臉招呼

一次問案人員帶爸爸朋友 「觀摩」刑求實況以恐嚇其招供，狼狽不堪的爸爸見到好友，對他扮了個鬼臉打招呼，讓審訊人員覺得爸爸可能瘋了。

這樣四階段刑求近三個月，大約就到了爸爸寫信的9月27日前後。依之後媽媽兩度被叫去問話，搜查人員趁機到家摸走戶口名簿阻擋聘請律師，以及還未收到起訴書法院調查庭就開完，一切按預料往判死方向進行，至於後來國際特赦組織介入和海外人士登報救援，乃至宣判的峰迴路轉，都是後話。

簡單字句 最深情告白

回到爸爸寄信的那一刻，刑求結束之後，死刑勢不可免，身體殘破但精神超脫，對在劫難逃應已有準備，因此一開始就告訴媽媽毋需再送衣服。只是爸爸心裡顯然還有最柔軟的那一塊，對妻子和女兒的不捨。「我非常非常思念妳們 ！ 希望妳們  健康 ，快樂  再見」。

我想像我的直男爸爸如何寫下這簡單的告別，覺得這是我聽過／見過最深情的話。

陳明忠的訣別信上郵票倒貼，暗示太太自己恐怕凶多吉少。（圖：陳志平提供）
陳明忠的訣別信上郵票倒貼，暗示太太自己恐怕凶多吉少。（圖：陳志平提供）

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