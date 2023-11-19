旅遊／橡樹巷慢遊 享受幽靜

28棵宏偉的橡樹形成了迷人的林䕃巷道。（圖：作者提供）

路易斯安那州除了紐奧良這個閃亮的旅遊勝地之外，沒想到還有一處幽靜的美麗景點值得造訪。

千里迢迢來到紐奧良，原本只想逛逛那著名法國區的波本街，沉浸在紐奧良風格的爵士樂 ，品嘗名店Café Du Monde的法式甜甜圈（beignets），坐趟密西西比河的蒸氣遊輪，然後再享受當地的兩個著名菜系Creole和Cajun cuisine美食，就心滿意足了。

這天早上在旅館吃早餐時，順手拿了前檯的當地旅遊小廣告看看，「橡樹巷種植園」（Oak Alley Plantation）迷人的林蔭巷道及莊園豪宅的照片，讓我們驚艶不已，臨時決定到這距離紐奧良一小時車程的歷史景點一遊。

前往橡樹巷的途中，兩旁盡是水鄉澤國，展示了路易斯安那州由沼澤、濕地與河流交錯組成的獨特生態系統。

28棵橡樹 組林蔭隧道

進入莊園後，馬上就被兩排28棵宏偉的橡樹，所形成一條通往宅邸的林䕃小巷的迷人景觀愣住了，遊客紛紛忙著打卡留念。這典型的美國南方莊園大宅及屋前橡樹林蔭的精典畫面，讓我宛如走入了「亂世佳人」（Gone with the Wind）電影中，郝思嘉（Scarlett O'Hara）大小姐坐著馬車進入「十二橡樹園」的埸景。

「橡樹巷」因路易斯安那州特殊的法國文化，由法文中的小巷（French allée）而得名，長800英尺（240 公尺）的巷道擁有獨特的視覺魅力，有的橡樹年齡已達300年，仍然屹立挺拔。遮天蔽日的大橡樹，盤根錯節、相互牽連構成了幽長的林蔭道。巨大且分枝低垂到地面的大橡樹，更顯示了大樹的堅韌生命力。這些樹要花多少年的時間才能長成如今的樣貌，真的是前人種樹後人欣賞。隱藏在綠意盎然巷底的豪宅，就像一位猶抱琵琶半遮面的美嬌娘，讓人走完迷人的綠色隧道後，再來一個連呼叫好的意外驚喜。

希臘風豪宅 氣派非凡

建於1837年至1839年間的希臘復興風格宅邸（Greek Revival-style mansion），如今被稱為「大房子」。首任的莊主是當時的糖業大亨Jacques Telespore Roman，種植園曾九次易手，每位業主都留下了自己的印記，直到1970年最後一任園主才決定將種植園對外開放參觀，展示種植園內的過去生活紀錄。

希臘復興風格的宅邸。（圖：作者提供）

站在這座大房子前，感受到的是當年南方豪門望族的氣派非凡。尚未踏入屋內，就被房子寬闊的迴廊及美麗廊柱吸引，留下腳步細看，房子四個面的樓上樓下均由28根白色柱子合圍，與橡樹巷的28棵橡樹互相對應。欣賞整個建築，典雅優美且頗具大器。

古典優雅的臥室。（圖：作者提供）

走進屋内，每個房間的陳設，裝飾、家具，奢華中帶有南方風味的底蕴，呈現當時富豪的生活品質。16英寸的牆壁是奴隸在園內製作磚塊建造的，高挑的天花板及相對應的門窗，窗外的圍繞迴廊，讓火辣的太陽不易照射進屋內，都是為當地濕熱的天氣所設計的，空氣流通在屋內不會感覺到悶熱，佩服建築設計師的巧思。

大餐桌上方具有特殊功能的布扇。（圖：作者提供）

大餐桌上方懸掛著一大塊紅色的布幔，讓大家很好奇，導覽員解釋這是吹涼扇，也是趕蠅扇（Shoo-fly），主人家在用餐時，住家奴隸（house slaves）拉動繩索，搖擺布扇帶來微風，同時驅趕蚊蠅。橡樹巷種植園的優美景色和歷史魅力，也成為多部電影的拍攝場景，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt）一起演出的 「夜訪吸血鬼」（Interview with The Vampire）就曾在此取景。

種植園生產 仰仗貿易

創建於1837年，占地有24畒的龐大莊園有著復雜的歷史，在其鼎盛時期，橡樹巷是一個甘蔗種植園，居住著幾百名由非洲抓來的奴隸。這些被迫遠離家鄉的黑人 奴隸，在甘蔗田或棉花田裡不知疲倦地勞作，或是履行家務。農場（farm）和種植園（plantation）有什麼區別？通常，農場的重點是自給農業；相較之下，種植園主要是經濟作物的生產。路易斯安那州在美國擁有最多的種植園，分布在密西西比河沿岸，大多都和橡樹巷一樣，分為豪宅建築、種植區、花園和奴隸住宅區。

簡單的奴隸小木屋內部。（圖：作者提供）

受益於貿易路線和商業，紐奥良附近的種植園和這座港口城市緊密結合。而種植園的主人則時常參與社交生活，當地的文化也深受種植園法國克里奧爾血統（French Creole）的所有者和奴隸人口的的影響，在語言、習俗，飲食和建築風格中獨樹一格。遊客來到紐奥良和橡樹巷可以感受到那種特殊的文化氣息，讓人一睹過去的風采。為了保留其歷史意義和獨特的建築及林蔭道，橡樹巷種植園於1998年被指定為國家歷史地標。

簡陋木屋 秀黑奴悲苦

參觀完種植園的華麗景觀後，來到大房子後方的奴隸生活區，原本歡欣的情緒頓時沉澱下來。那裡有一棟一棟仿建那個年代黑奴住的木屋，展示了黑奴做工的工具、生活用具、簡單的家具，還有專給奴隸用的醫療診所（僅是用來隔離病人以免傳染）、處罰奴隸的器具等。

「田地奴隸」（field slaves）的工作繁重辛苦，一個說明看板列出全年無休的工作內容，被剝削且失去人權的奴隸不但要照顧廣大的甘蔗田，種植採收小麥、玉米、蕃薯和棉花，也要負責修路和照料農場飼養的牲畜。

而「住家奴隸」通常比田地奴隸穿得好，因為他們經常收到主人的舊衣服，有些奴隸得到了鞋子，主人吃剩的食物，他們也有機會分享。令人印象深刻的另一個展示，內戰結束奴隸制廢除後，種植園被解放的黑人奴隸終於有了比較適當的戶外廁所，上面畫有「太陽」的是男廁，「月亮」的是女廁。

奴隸的戶外廁所。（圖：作者提供）

19世紀中的全盛時期，紐奥良曾是美國最大的奴役市場，現今定居在紐奥良的黑人，有不少是當年的奴隸人口的後代。紐奥良在18、19世紀時是蔗糖盛產地，這也是為何有這麼多種植園留下。遊客來到紐奧良看過光鮮亮麗的街景後，再來到橡樹巷種植園，將會更深入了解美國內戰前的南方歷史。

小啟

您去過哪些地方旅遊呢？有什麼好玩的？有什麼驚奇的？歡迎與世界周刊讀者分享。

投稿電郵：[email protected]

請附中英文姓名、稿酬支票抬頭、稿費寄送地址，請留底稿，恕不退件。

請您配合：

1.來稿限3000字以下。

2.旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案不宜過小，至少寬度要10

公分或400萬畫素以上。

4.照片jpg檔隨信寄送，並附註圖說

（也可以做成檔名）。

5.請勿提供網路照片。