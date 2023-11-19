旅遊／海拉爾賞秋 享受孤獨

伊敏河。（圖：作者提供）

海拉爾這個名字浪漫又洋氣，地處中國內蒙古自治區東北部，大興安嶺西麓的低山丘陵和呼倫貝爾高平原的結合帶上，位於346公里的海拉爾河上游。這個地名是蒙古語「哈利 亞爾」的轉音，意為「野韭菜」，緣於此地河邊生長許多野韭菜。

海拉爾是呼倫貝爾市政府所在地，呼倫貝爾城建於清雍正年間，自清末中東鐵路修建後，把城外鐵路兩側至東西交界街逐漸形成的房屋市井稱為「海拉爾」。此後隨著人口繁衍增多，海拉爾城逐步擴張以至於最後把呼倫貝爾城也囊括於內，形成了三山（北山、東山、西山）環抱、二水（海拉爾河、伊敏河）中流的現代城市格局。

海拉爾的秋色美麗又多彩，聽說海拉爾城北的安本敖包山上雙河聖山景區，是欣賞海拉爾河與伊敏河兩河匯合和全城秋色的最佳之處，我興致勃勃地去到那裡。

慈積金剛塔。（圖：作者提供）

到了山上，我進入達爾吉林寺參觀，這是一座2007年新建的漢藏合璧的寺院。出了寺院繼續上山，抵達山頂金剛塔。藍天白雲下的白塔名為慈積金剛塔，氣勢恢宏，是2007年新建的藏傳佛教建築，塔高88.888米，有九層，由塔基、塔身、相輪、剎頂組成；剎頂則由日、月和寶瓶構成。

我在狂風呼嘯下繞塔一周，而後站在塔前平台上，遠遠地眺望海拉爾河，卻看不清兩河匯合。於是第二天我打車去海北二橋，專程去眺望海拉爾河與伊敏河匯合，終於看到了伊敏河緩緩流入海拉爾河，看到了兩河匯合處的沼澤地上黃綠相間的草地，海拉爾已進入初秋的時節。

海拉爾河與伊敏河匯合處。（圖：作者提供）

海拉爾的西山也是觀賞秋色的佳地，現已建了國家森林公園，它是中國唯一以樟子松為主題的國家級森林公園。樟子松又稱海拉爾松，樹體高大粗壯，耐寒抗旱，無論生存特點，還是生物形態，都具有極強的觀賞價值。

樟子松。（圖：作者提供）

園內以著名的樟子松天然林為主要景觀，並陸續開發了樹王、守望松、中彈樹、甘泉松、連理松、根坡等名人峰景觀。我沿步行道前行，步入鳥語林景區，觀賞天上飛禽鳥類，嬉戲地下雉雞鵝鴨，玩得不亦樂乎。

走到名人峰景區時，看到一條小徑通往白樺樹和樟子松混交林，濃艷的秋色吸引著我漫步走入森林觀賞。我徜徉於漫無邊際的大自然秋色中，只見樟子松葉的翠綠、樺樹金黃色的葉子，還有那鮮紅的樹葉和五彩絢爛的灌木叢，更有那飄落滿地金菊黃的落葉，構成了一幅色彩斑斕的秋景畫廊。

轉回名人峰景區，踏上迂迴曲折的木棧道，依次觀賞了樹王、守望松、中彈樹、甘泉松、連理松、根坡等景觀。獨自一人在樟子松林漫步，心寧靜了，感覺時間特別地漫長，仿佛停止了。風驟起，傳來陣陣松濤聲，樹葉沙沙聲不絕於耳。踽踽獨行，憑欄獨賞，或坐或行，沈思遐想，盡情享受著幽靜與孤獨。

離開海拉爾前我有半天空閒，於是步行至呼倫貝爾古城景區逛逛、曬曬太陽，卻偶然發現我什麼時候開的商店「貓先生的店」？我小時被暱稱「貓先生」，卻在遙遠的海拉爾發現有家店鋪名為「貓先生的店」，令我忍俊不禁。

再走到蘇炳文將軍廣場，擠進一堆老人群裡，饒有興趣地聽老人們高談闊論、議論國內外形勢。接著我步行到哈撒爾大橋，到橋下伊敏河畔曬曬太陽、靜靜享受孤獨與寧靜。

呼倫貝爾古城。（圖：作者提供）

城裡有江河就有靈氣，清澈碧藍的河水緩緩而行，河中沼澤金黃滿地，河畔蘆葦叢生，還有兒童樂園 ，小城生活平靜而幸福。看到湛藍的河水，我忍不住到河邊洗洗手擦把臉。河水仿佛是溫的，沒有想象中那樣刺骨的冷。

小別十天後我又回到海拉爾，驚奇地發現馬路中間灌木叢隔離帶，離開海拉爾時還是碧綠的，現在有的已變成鮮艷的橙紅、深紅，有的一半沒變一半變成紅色，紅綠相間，異常美麗，不覺間海拉爾已進入深秋時節。

海拉爾市街景。（圖：作者提供）

還有那大路兩旁的樹木和街邊花園，紅色的花楸樹、黃色的榨樹、紫色的紫葉李樹，那叫不出名的赭色樹，當然還有永不變色的綠松等，秋風就像是一支大自然的畫筆，用五彩絢爛的顏色將海拉爾畫成一個美麗的大花園，畫出海拉爾最美的秋韻。在午後驕陽照耀下，那大紅的樹葉鮮紅欲滴，那金黃的葉子燦爛的醉人心弦，深秋季節那股濃烈奔放之美陶醉了我的心！

哈薩爾大橋。（圖：作者提供）

伊敏河上有七座大橋，各有不同的造型風格，成為海拉爾的獨特風景線。從安達大橋到貝爾大橋，我邊散步邊觀景，伊敏河中眾多的島上那五顏六色的濕地和生長在河畔的金黃色蘆葦叢，無意中把海拉爾打造成一座全城濕地公園。

海拉爾秋色。（圖：作者提供）

海拉爾的秋韻，使我忽然感悟到了大自然的生命周期。當冬天初雪喜降時，那是新生嬰兒的第一聲啼哭；當春風拂面時，我仿佛感受到了春天的腳步，看到了髫年嬌娃輕盈歡快的奔跳；當三春草綠時，我聽到了青春少女成長的鈴鈴笑聲；當夏季百花盛開時，我看到了披著潔白婚紗的美麗新娘走向新的生活；當秋天不期而至，開花結果時，我感到了風韻少婦正孕育著新的生命；當深秋來臨時，大自然披著秋色盛裝，漫山遍野盛開千樹百花，把秋天打扮得花枝招展、五彩斑斕，盡情釋放金秋的至美，我仿佛聞到了秋天的馥芳、觸摸到秋天的氣息，那是女子最嫵媚動人的瞬間，那是一種成熟女性最具魅力之美，如同東方的楊貴妃，希臘神話中的海倫，達文西畫作中的蒙娜麗莎，抑或人們各自心目中的那位美婦艷姬；而當秋風掃落葉時，滿地黃葉，百花凋零，那是洗盡鉛華的遲暮美人，依舊優雅而欲極力挽留住最後美的尊嚴；隆冬終於降臨時，白茫茫一片大地真幹淨，那是生命走向終結。

啊，海拉爾震撼人心的秋韻，將會長駐我的心頭。

小啟

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