談藝／ 克拉里-米蘭女郎 首演200周年

歌劇《克拉里-米蘭女郎》的編劇霍華德-佩恩，他也是名曲《 Home, Sweet Home 》的歌詞創作者。（取自維基共享資源）

今年是歌劇 《克拉里-米蘭女郎》(Clari-The Maid of Milan) 在英國和在美國首演的200周年，也正是筆者將它的首演版譯成中文介紹給中國讀者的五周年(圖1)，鑑於一般的演出市場仍少有它的紀錄，特撰此文以介紹該歌劇故事的大概、編劇者創作的起因、劇本在美國內戰年代(1861-1865)中對南北停戰、消除戰爭後遺症所扮演的正面角色；以及當年它(倫敦，紐約)首演60年後，已經在北非突尼斯去世的編劇者歸葬美國時受到的國家級的哀榮，以助今人對這美國第一部歌劇的社會影響有個立體的了解。

談到美國最早創作並公演的歌劇是哪一部時，有些學者總會把1886年詹姆斯惠爾編導的《黑色牧羊棍》(The Black Crook)與1927年奧斯卡漢默斯坦導演的《璇宮畫舫》(Show Boat)請出來應答，同時也會補上為它們的問世大幅遲後於歐洲的歌劇創作表示遺憾，有時還寫上「美國建國後忙於建設而無瑕顧及歌劇創作，以致至19世紀才有所動作」之類的解釋。

歌劇《克拉里-米蘭女郎》的英國作曲家亨利-畢曉普，也是《Home, Sweet Home》的作曲者。（取自維基共享資源）

其實這樣的回答同史實不符：早在19世紀初，美國詩人霍華德-佩恩(Howard Payen, 1791-1852)就同英國作曲家亨利-畢曉普(Henry Bishop, 1786-1855)合作，完成了以他寫的詩《Home,Sweet Home》為主題的歌劇《Clari-The Maid of Milan》 (中譯《克拉里-米蘭女郎》)。

圖1： 歌劇《克拉里-米蘭女郎》主題曲《Home, Sweet Home》在1914年的樂譜封面。（取自維基共享資源）

《克》劇 1823年在倫敦首演

《克拉里-米蘭女郎》於1823年5月8日在倫敦考文特(Covent)花園的皇家劇場首演(圖2)，同年8月16日至8月20日公演四場，期間在專業刊物《愛丁堡戲劇評論》(Edinburgh Dramatic Review)上打出廣告(圖3)。

此後三個月的11月12日，在美國，紐約劇院上演該劇，《紐約鏡報》(New-York Mirror)對此作了通版介紹(圖4)盛讚該劇「很少如其它歌劇著力追求轟動效應，它全來自內心的爆發」，「豐富的語言以及情節巧妙地處理，讓觀眾從頭到尾與之共鳴」(參見：The New York Mirrow. V-5,1823年，p.132)。

《克拉里-米蘭女郎》在美國各劇院上演超過35年，至少在1990年，紐約劇院仍有它的演出紀錄，這些都確切地說早在《黑色牧羊棍》，《璇宮畫舫》之前，美國已有了本土作家寫的歌劇上演。

1823年首演的美國第一部歌劇《克拉里-米蘭女郎》(以下簡稱《克》劇)在世界歌劇圈中可被視為祖母級作品，它同莫札特《魔笛》(1791)，羅西尼的《塞維爾的理髮師》(1816)，威爾地的《茶花女》(1853)，等世紀著名歌劇在同一時期問世，只是在音樂上比較單薄，作為娛樂載體的轟動效應不如其它著名歌劇，但它的主題所宣揚的「走遍海角天涯，總想念我的家」的社會倫理價值和文明建設的推進是其它的諸如「為愛拋棄一切」的歌劇無法比擬的。

作為創作技巧，以主題曲(Theme Song)引導下展開劇情的發展也是它的一大特色，同那些追求「離奇，巧合」劇情的歌劇相比，也為創作注入一股清泉。

《克》劇故事並不複雜，講的是18世紀義大利 米蘭的農家女孩(克拉里)偶遇一名伯爵後，出於愛慕虛榮，拋棄勤勞善良的父母隨公爵私奔，從此錦衣玉食，但宮廷深院中「黃金鍊子黃金鎖」讓她完全失去自由，久而陷入無比苦悶，終於在家鄉的一首歌《可愛的家》(Home,Sweet Home)的啟蒙下決意逃離牢籠，歷盡艱險回到父母鄉親身邊，重新過著充滿愛心的生活。

《克》劇全劇三幕劇情在反覆出現的柔歌聲「我走遍海角天涯，總想念我的家」展開，特別是第三集中克拉里家鄉米蘭郊外綺麗的風光，和鄉農村自然經濟環境下鄰裡間守望相助的友愛，同她先前遭受的被黃金鍊子鎖著的金絲鳥般的死寂形成強烈對比，在西西里曲調的歌聲「讓我重溫舊時快樂，比一切都香甜」中，全劇在高潮落幕。

據資料記載：1835年劇本編者霍華德-佩恩曾對向他問起劇中主題歌《可愛的家》來由的朋友作過這樣的介紹：「我第一次聽到這個曲調是在義大利的一個美好的早晨。 我在風光秀麗的景色中溜達，突然我的注意力為提著滿滿的一藍鮮花和蔬菜的、一個快樂的女孩的甜蜜歌聲所吸引。她，帶有一絲憂鬱的聲調，顫動地唱著的甜美而樸實旋律立即將我俘獲」。

「以我自己對音樂的理解足以明白她所唱的歌的內涵，我請她將曲調重複一遍後記下了所有節拍，由此寫出《可愛的家》的歌詞」：

「縱然遊遍美麗的宮殿，享盡富貴榮華，

可是無論我在哪裡，都懷戀我的家。

好像天上降臨的聲音，將我親切召喚，

我走遍海角天涯，總想念我的家。」

「我將歌詞和曲調交給了我的好友亨利-畢肖普，他也完全理解這首歌，為歌詞譜上了現在聽到的這個曲調。 再接下來就是我們兩人合作的『親情鄉情蓋過人間一切虛榮』的那部劇本了。

《克》劇在1823年10月在美國上演後，也於1856年改編為同名戲劇(Comedy)。1862年，美國陷入南北分裂並發生的內戰，竟讓它意外地走上了政治舞台。

內戰2軍 隔河奏主題歌

據史料記載：「內戰期間那場規模最大的發生在(維州)佛里德立克斯堡(Fridricsburg)戰役(註：相當於中國國共內戰中的淮海戰役)中，傷亡之大已使交戰雙方無法繼續組織戰鬥，只能各自紮營於勒巴漢諾(Rabahanok)河兩岸以求片刻的安寧。傍晚，對立的南北兩軍的軍樂隊，隔著河岸各自演奏起正在美國各地上演的《克》劇的主題歌--《Home,Sweet Home》，樂聲傾瀉了士兵們對家鄉親人的懷念與和平的強烈願望，竟讓敵對行動雙方難以為繼，意外地加速南北和談。

戰後(1866)林肯總統邀請劇團到白宮演出，感謝劇本對促成對南北停戰以及消除戰爭後遺症所起的潛移默化作用。 只是編劇者佩恩早已離開劇本創作多年了。

1838年，佩恩到了首都華盛頓，由於他作品的影響，他有機會與當時的國會議長相識。1842年，更被當時泰勒總(John Tyler)委任為駐突尼斯的領事，並於1843年上任。

突尼斯遍布有關迦太基(Carthage)戰爭的希臘故事遺跡，佩恩瀏覽了埃涅阿斯(Aeneas)遺跡，領略了傳奇英雄蒂朵(Dido)和他不幸的船隊沉沒在地中海的故事。那荒涼的海灘邊，豎立著悲傷的皇后「手中拿著柳枝，祈禱那通人情的海風將她的愛吹拂到迦太基」的紀念碑，這些讓佩恩找到新的資料充實了他的想像力，讓他在他的詩「我走遍海角天涯，總想念我的家」中反覆錘煉，即使他早已經離開詩壇，但對鄉情親情的忠誠注定他永遠會和他的歌聲在一起。

歌劇《克拉里-米蘭女郎》編劇霍華德-佩恩的祖父在紐約長島的故居，目前是《Home,Sweet Home》博物館。（截自谷歌地圖）

佩恩 死後30年歸葬美國

在駐突尼斯的領事崗位上，佩恩做了三年後被召回。 1851年，他再被委任到突尼斯任職，只是他健康狀況難以勝任，終於在1852年4月9日清晨去世，享年62歲。遺體就地安葬，直到30年後的1883年，這位《可愛的家》詩作者，也是美國第一部歌劇的編劇才葬回華盛頓西北角的橡樹嶺陵園(Oak Hill Cemetery)，白宮西北方約兩公里處。

遷葬的故事也非常動人，源起於30年前任美國駐馬賽領事的泰勒(M.Taylor)，當年同佩恩有過一面之交。 1981年冬天，已晉升為國務卿 的泰勒，在訪問突尼斯時拜藹了故友佩恩的墓地並寫了文章向公眾介紹，這引起了華盛頓的一位富豪考庫蘭(W. Corcoran)的注意，讓他激勵起將佩恩遺體遷回家鄉的願望，他向國務卿泰勒提出：「為我們唱出《家，可愛的家》；〈無論我走到哪裡，都懷戀我的家〉的美國公民不應留在遠比自己的出生地缺乏感情的異鄉。讓他回到美麗的家鄉，接受詩一般的讚揚」。國務卿熱烈地認但他的提議，承諾做到他能做的一切「以紀念這位為家鄉貢獻了動人詩歌的人」。

不久後佩恩在突尼斯的遺體被發掘出來送往附近的羅馬天主教堂，當地報社記者寫了現場報：

歌劇《克拉里-米蘭女郎》的編劇霍華德-佩恩去世後，在92歲冥誕，遺體歸葬首都華盛頓西北角的橡樹嶺陵園名人區。（取自維基共享資源）

當遺體抵達教堂時，美國駐馬爾泰領事的妻子渥興頓(Worthington)夫人，以甜美的聲音唱著詩人創作的《Home, Sweet Home》：

「離開家鄉的流浪人，一切都不會動我的心，

只求能夠回到，我那簡陋的家園。

那些聽我叫喚的小鳥，快飛回我身邊，

讓我重溫兒時的歡樂，比一切都香甜。」

親切的歌聲漂浮在禱告者上空，『人們心中充滿著愛，眼中瀰漫著崇敬』。 任何語言，文字，此刻都無法表達在這樣的環境中唱出這首歌的帶來的效應。

1883年，即《克》劇在倫敦首演60周年後的3月22日，載有佩恩遺體的布爾貢迪亞號輪船抵達紐約港。不遠處長島的一間小木屋就是他的出生土地，霍華德-佩恩在《Home, Sweet Home》的樂聲中到家了。 同年6月9日，佩恩的第92個生日天，歸葬首都華盛頓西北角的橡樹嶺(Oak Hill)陵園名人區。當時的總統Chester A. Arthur 率領國會兩院人員，外交部成員及朝野各界名人2000多人參加歸葬儀式。在海軍軍樂隊演奏的包括《Home, Sweet Home》在內的樂聲中，霍華德遺體緩緩入穴。 美國詩人Henry Tyrrell 朗誦他的詩作《回家了，霍華德-佩恩》表達美國朝野對霍華德-佩恩由衷的敬仰：

「歡樂的盛典，告訴你已回到你的家。

你從未感到過如此親切，如此熱烈歡暢：

家，可愛的家！ 走遍海角天涯，無處可比我的家。」

「巨碑無以銘記，頌歌難以讚揚，

你無與倫比的豐功就是

那首世界的最愛。

只要地球尚存，

人們都以兒童般真誠齊聲歌唱：

家，可愛的家，

我走遍海角天涯，總想念我的家 。

千年易過，一代又一代鄉情難消，在任何國家，任何朝代，《Home, Sweet Home》，永遠是人們心底最誠摯的呼喊。後人感謝霍華德-佩恩，是他第一個用歌聲唱出：「走遍海角天涯，總想念我的家」。

本紀念文章參考資料：

Milton, E. Ailes：

，

Frank Leslies Popular Monthly, pp:121-131, 1899,No.2.

Ernest L. Abe： America’s Civil War Magazine。 1966，V.2.

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