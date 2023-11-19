百科／另一半過世 11個步驟教你理智處理遺產

當至愛的另一半過世，哀傷之餘，必須理智採取行動打理另一半的財務。（Getty Images）

多數人會面臨摯愛的另一半過世的情況，無論是病逝或意外而亡，應如何處理另一半遺留下來的財務？

失去摯愛勢必哀傷，但情緒波動之餘必須理智採取行動打理另一半的財務。

可依循以下步驟：

第1步：取得「正式死亡宣告」(Official Declaration of Death)。如果在醫院死亡，醫院將出具宣告，否則必須委請醫療專業人員開立。

第2步：取得死亡證明(Death Certificate)。代辦喪葬事宜的殯儀館可出具證明，也可向州政府重要紀錄辦公室(Office of Vital Records)申請。

第3步：收集必要的財務文件。包括遺產規畫文件(遺囑或信託)、與死者資產相關的文件、帳戶報表(銀行帳戶、投資帳戶、退休帳戶）、水電費及其他帳單、保險單和納稅申報表。

第4步：與所有必要的專業人士溝通。如果過世的另一半原本有理財顧問、律師、稅務顧問、會計師等專業人士，務必一一通知死亡消息，這些專家也許可協助處理許多事務。

第5步：通知所有提供福利 的機構。已故另一半或許正在領取社安金、醫療保險 或退伍軍人事務部福利，若是這樣，應讓這些機構知道另一半的死亡消息並提供死亡證明；這些機構也許會提供福利給存活者的配偶或子女。

第6步：通知所有必要的財務機構。所有已故者的往來財務機構必須得到通知、附上死亡證明；這些機構包括商業銀行、經紀商、保險公司。

銀行必須關閉支票與儲蓄帳戶，帳戶餘額將移轉給指定受益人；經紀帳戶也必須關閉，只要有「死後轉移」命令(transfer on death order)，便可將已故者資產移轉給指定受益人；針對保險業者，如果已故者有壽險，需要有死亡證明才能將相關福利交給受益人，而且須終止健保及車保等保險。

第7步：避免身分盜竊。Experian、Equifax 和 TransUnion 等信用機構也需要收到死亡通知，以便提防身分盜竊；通常只要通知其中一家，其他機構自然會知道。為防身分盜竊，可能還需要關閉亡者社群媒體和電郵帳戶，必要時可選擇讓帳戶成為紀念、而非予以刪除；此外，可將死者護照連同死亡證明郵寄給聯邦政府以便註銷亡者護照，完成取消手續後，可要求退回以留作紀念。

第8步：聯絡其他重要的非金融機構。包括郵局、水電費收費機構者、汽車監理處、工會專業或者服務兄弟組織、選民登記組織。針對水電費收費機構，必須取得死亡通知才能停止發送水電費帳單；汽車監理處必須取得死亡通知以便停止亡者駕照更新或車輛相關文件的處理；至於工會專業或者服務兄弟組織，提供死亡宣告可取得必要的福利。

第9步：準備最終納稅申報表。這麼做主要是釐清亡者財務狀況、以及可以從遺產中獲得什麼。 可與稅務顧問或律師合作處理。

第10步：在遺囑認證法庭(Probate Court)提交遺囑。向遺囑認證法庭提交亡者遺囑後，遺囑執行人便可開始依指示分配死者資產。假如沒有遺囑，可展開無遺囑程序；遺囑認證法院將任命一名管理人，根據當地州無遺囑法分配死者資產。

遺囑執行人(executor)和管理人(administrator)的任務相似，主要差別是，執行人必須嚴格遵循書面遺囑，管理人須遵守當地州的無遺囑法規。

第11步：處理亡者剩餘債務。多數情況下，擔保債務(如：房貸和汽車貸款 )的剩餘責任將由繼承人負擔；其他形式債務如學生貸款、信用卡貸款、醫療貸款則從死者遺產中扣除，假如遺產不夠，債務餘額將被取消，但是債務共同簽署人可能須負責處理剩餘債務。

至愛離去，情緒必受打擊，執行這些任務著實不容易，因此，找過去與逝者一起合作的法律或財務專業人士談一談大有幫助， 必要時也可請其他親人協助分擔。