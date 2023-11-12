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養生／懶得動照常吃 3招控制飲食

許政榆
營養師建議，多攝取蔬果及蛋白質食物，蔬果的膳食纖維能幫助腸道建立好菌；圖為示意圖。（Getty Images）
營養師建議，多攝取蔬果及蛋白質食物，蔬果的膳食纖維能幫助腸道建立好菌；圖為示意圖。（Getty Images）

「懶得動」的人要小心。專家表示，若缺乏運動、食量未減少，約二至三個月就會胖3.5至7公斤，建議民眾應保持正常運動，嚴格控管飲食，包括調整飲食順序、慎選食材等，才能不挨餓成功減重等三方式。

若照常吃三餐、點心但沒運動，體重很容易直線飆升。台灣三軍總醫院一般外科主治醫師徐國峯舉例，一名個案過去有上健身房的習慣，後來減少健身次數，待在家時間較長、飲食也沒控制，70公斤的他，僅2到3個月就胖了3公斤，過去鍛鍊的「六塊肌」沒多久就團結一塊。

徐國峯指出，胖3公斤很簡單，7700大卡熱量會增加1公斤，像上述個案，原先上健身房運動1小時能消耗400至600大卡，若不運動，每天減少消耗400大卡，加上每天多吃一塊麵包、一份鹹酥雞，一周就可能胖1.5公斤，不到2、3個月就會胖3.5至7公斤。

「七分吃，三分動！」徐國峯建議，飲食應以正常三餐為主，避免吃點心、消夜或炸物、速食；更應逐步恢復過去運動習慣，若不適合立刻進行重訓或激烈運動，可先從簡單的走路開始，半小時約可消耗300大卡，穩定消耗熱量，有助於維持正常體態。

徐國峯提醒，肥胖者容易有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病，BMI超過30者，近九成有代謝症候群；肥胖也可能引發多發性關節疾病、肝腎功能損傷、心血管疾病等。若透過飲食及運動控制效果不佳，則可透過藥物介入或手術治療改善。

營養師林俞君建議，可自我檢視三餐飲食是否過量。若飲食量沒增加，但體重上升，可經由調整飲食順序、注意食材挑選、保護腸道提升免疫等三方式減重。

過重或肥胖檢測標準。（製表／許政榆）
過重或肥胖檢測標準。（製表／許政榆）

健身 肥胖 減重

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